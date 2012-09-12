Рябина: чем богата, тому и рады

Какие полезные вещества содержатся в ягодах рябины? Как приготовить из них отвар? Людмила Евгеньевна,

Московская область, Люберцы

Рябину обыкновенную не зря называют кладовой полезных веществ. Например, это зимостойкое дерево содержит витамины С, А, группы В, клетчатку, пектин, глюкозу, фруктозу, необходимые организму органические кислоты… Всего не перечислить. В народной медицине зрелые плоды рябины обыкновенной применяются в виде отвара, настоя или чая для укрепления иммунитета, при гиповитаминозе, боли в суставах, нарушении обмена веществ, пониженной кислотности желудочного сока, запорах.

Вот один из рецептов приготовления отвара: столовую ложку сухих измельчённых ягод залить 1,5 стаканами кипятка и варить на слабом огне в течение 20 минут. Затем полученный раствор настаивают в плотно закрытой эмалированной посуде в течение четырёх часов, охлаждают, процеживают и принимают по 2 ст. л. три раза в день перед едой. Этот целебный отвар народные целители рекомендуют тем, кто склонен к простудным заболеваниям.