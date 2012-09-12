Почему важна эхокардиография?

Объясните, пожалуйста, что такое эхокардиография? Насколько важна эта процедура? Пётр Алексеевич, Брянск

Эхокардиография – это ультразвуковое исследование функционального состояния сердца. Кроме того, она применяется для изучения структуры нашего жизненно важного органа и окружающих его тканей, а также выявления жидкости в перикардиальной полости и внутриполостных тромбов. Добавлю, что во время проведения этой совершенно безболезненной процедуры врач получает очень важную информацию о состоянии и функционировании сердечной мышцы и клапанов, выявляет пороки сердца и зону поражения после перенесённого инфаркта миокарда. Словом, эхокардиография – весьма информативное исследование.