Почему важна эхокардиография?
№ 35(327) от 13.09.2012 [«Аргументы Недели », Владимир ЯШИН, врач ]
Объясните, пожалуйста, что такое эхокардиография? Насколько важна эта процедура? Пётр Алексеевич, Брянск
Эхокардиография – это ультразвуковое исследование функционального состояния сердца. Кроме того, она применяется для изучения структуры нашего жизненно важного органа и окружающих его тканей, а также выявления жидкости в перикардиальной полости и внутриполостных тромбов. Добавлю, что во время проведения этой совершенно безболезненной процедуры врач получает очень важную информацию о состоянии и функционировании сердечной мышцы и клапанов, выявляет пороки сердца и зону поражения после перенесённого инфаркта миокарда. Словом, эхокардиография – весьма информативное исследование.
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