Как можно заразиться амёбиазом? Насколько опасно это заболевание? В чём заключается профилактика?

Галина, Астрахань

Амёбиаз – это инфекционное заболевание, характеризующееся язвенным поражением толстого отдела кишечника. Распространению его способствуют высокая температура воздуха и повышенная влажность. Поэтому чаще всего амёбиаз встречается в тёплых краях.

В частности, нередко им заражаются наши туристы в жарких странах. Возбудитель болезни – дизентерийная амёба – относится к отряду простейших одноклеточных организмов. Она попадает к здоровому человеку от больного или её носителя. Заразиться можно через загрязнённые руки, воду, пищевые продукты, ягоды, фрукты.

Попадая в организм, зрелые споры дизентерийной амёбы превращаются в так называемые вегетативные просветные формы. Порой они способны длительно обитать в кишечнике, не вызывая заболевания. Но при неблагоприятных условиях, например, ослаблении иммунитета, дисбактериозе, амёбы агрессивно внедряются в стенку кишки, где обильно размножаются. И вызывают разрушение клеток, а также омертвение тканей с образованием язв. Патологический процесс локализуется преимущественно в слепой и восходящей ободочной кишках.

Говоря о симптомах острого амёбиаза, следует отметить, что длительность инкубационного (скрытого) периода составляет от 1–2 недель до 3 месяцев и более. При этом самочувствие больного остаётся удовлетворительным, интоксикация (патологическое состояние, вызванное действием на организм токсических веществ) не выражена, температура нормальная или слегка повышена. Что же касается клинической картины заболевания, то она характеризуется в основном расстройством стула. Вначале он обильный, калового характера, с примесью слизи и частотой до 4–6 раз в сутки.

По мере прогрессирования болезни количество дефекаций (опорожнений кишечника) возрастает до 10–20 раз в сутки. Стул теперь уже представляет собой стекловидную слизь, к которой примешивается кровь («малиновое желе»). У больного наблюдаются схваткообразные или постоянные боли в животе, усиливающиеся при дефекации. Острый характер сохраняется обычно не более 4–6 недель. Затем даже без специфического лечения происходит улучшение самочувствия и прекращение воспалительного синдрома.

Ремиссия (улучшение состояния) может продолжаться от нескольких недель до нескольких месяцев, но затем симптомы амёбиаза возвращаются. Заболевание принимает хронический характер и без специфического лечения продолжается многие годы. Амёбиаз чреват таким опасным осложнением, как гнойный перитонит, который может возникнуть в результате перфорации (образования отверстия) кишечной стенки. К другим осложнениям относятся внекишечные абсцессы (гнойники) в печени и в некоторых других органах, которые могут вызвать амёбы, попавшие туда с током крови.

Диагностика заболевания включает, в частности, анализы крови, кала, исследование толстой кишки с помощью специального эндоскопа. Самолечение при амёбиазе недопустимо! Оно может смазать картину болезни, которая перейдёт в хроническую форму. Поэтому при появлении первых признаков недуга следует незамедлительно обратиться к врачу, который после обследования назначит соответствующее лечение. Заключается оно в применении лекарственных препаратов, эффективных против различных форм дизентерийных амёб.

В заключение о профилактике. Она прежде всего заключается в соблюдении элементарных правил гигиены. Обязательно мойте руки с мылом перед едой и после посещения туалета. Находясь на отдыхе за рубежом, особенно в тропических и субтропических странах, помните, что заразиться амёбиазом можно при употреблении в пищу сырых продуктов, содержащихся в некоторых блюдах, а также очищенных от кожуры фруктов. Пейте только кипячёную воду и напитки из бутылок. Газированная вода безопасна, поскольку содержит углекислый газ, подавляющий деятельность патогенных микробов.