Висит груша? Cкорее скушай…

«Аргументы неделi» продолжают рассказывать о полезных свойствах фруктов. Сегодня речь пойдёт о грушах и персиках.

Фруктовая королева

Благодаря многочисленным полезным свойствам грушу называют фруктовой королевой. Уже очень давно была замечена её способность нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, печени, почек; улучшать обмен веществ, прекращать происходящие в кишечнике гнилостные процессы. Антимикробное действие обусловлено содержащимися в груше органическими кислотами. В ней также имеются клетчатка, витамины А, С, В1, В 2 , РР, Е, дубильные вещества. Танины, которые придают грушам их известный вяжущий вкус, позволяют снимать кишечные расстройства. Но в то же время, если обостряются заболевания пищеварительных органов, есть груши не следует: обилие клетчатки раздражает слизистую оболочку кишок. А кроме того, усиливается перистальтика.

Грушевый отвар помогает, когда воспалены мочевыводящие пути – он облегчает отделение жидкости. Чтобы его приготовить, следует взять полстакана сухих груш и три столовые ложки крупы-овсянки. Сварив их в двух стаканах воды, дать настояться в течение часа и процедить. Пить отвар надо натощак четырежды в день по четверти стакана. Он помогает при колите, поносе, гастрите, а также при простуде, кашле. И даже при головной боли – правда, в данном случае его не пьют, а используют как примочку.

При мочекаменной болезни самыми полезными считаются маленькие дикие груши. Их рекомендуется съедать не менее двух за день. Или же пить компот из этих груш, приготовленный без сахара. Кстати, сами варёные груши позволяют уменьшать кашель и снимать удушливые спазмы. В диких грушах содержится много витамина Р, который как раз и делает фрукт полезным при мочекаменной болезни, цистите и недугах почек.

Помимо уже перечисленного в груше содержатся кобальт, молибден, медь, калий (нужен для полноценной деятельности сердечной мышцы), йод, кальций, марганец, железо. Из-за нехватки последнего может, к примеру, при повышенной физической нагрузке сильно учащаться сердцебиение; плохо заживают раны, кружится голова, быстро наступает утомление, теряется аппетит. Человек мёрзнет больше обычного, в уголках его рта образовываются трещинки. Чтобы избежать всех этих неприятностей, ешьте груши – особенно свежие. Впрочем, сушёные тоже неплохо справятся с задачей пополнения организма дефицитным железом.

Хорошим средством фрукт считается при простатите. Тех, кто страдает сахарным диабетом и ожирением, выручит фруктоза – её много в груше. А вот глюкозы, наоборот, мало. А это уменьшает нагрузку на поджелудочную железу – поскольку фруктоза хорошо усваивается и без инсулина (его выделяет железа). Груша низкокалорийна: на 100 граммов лишь 42 ккал.

Активные биологические вещества и эфирные масла, которыми природа щедро наделила фрукт, укрепляют иммунную систему; человек реже подвергается неблагоприятному воздействию простуд, инфекций. И – депрессиям. Обладают груши и другими полезными свойствами. Среди них – жаропонижающее, мочегонное, противокашлевое. При анемии надо очистить грушу от кожуры и косточек, хорошо растолочь мякоть и съесть, добавив 2 ч. л. мёда. Мякоть груши также заживляет раны и трещины.

Свежие листья грушевого дерева с давних времён используются с пользой для человека – как антигрибковое и противовоспалительное средство. Для этого из них делают настои и отвары. А вот высушенные и растёртые в порошок листья позволяют избавиться от излишней потливости.

При всех своих замечательных свойствах груша требует деликатного к себе подхода. В частности, её нельзя употреблять натощак (чревато расстройством желудка), а лишь спустя не менее получаса после еды. Съев фрукт, не пейте сразу после этого сырую воду.

Не следует лакомиться грушей и при запоре.

Молодильные персики

С детства мы помним сказку про молодильные яблочки. Сказки про персики нет, но тем не менее молодящим эффектом они обладают. Причём не волшебным, а самым что ни на есть реальным. Фруктовые кислоты, которые в них содержатся, омолаживают и отбеливают кожу, отшелушивая её омертвевшие клетки. Имеющиеся в персике минеральные вещества позволяют хорошо удерживать в клетках эпидермиса влагу, тем самым избавляя кожу от излишней сухости и дряблости. Этим свойством широко пользуются косметологи, применяя персики при производстве скрабов, кремов, шампуней и гелей. Их мякоть хороша также при приготовлении масок для шеи и лица. И для укрепления волос – особенно секущихся. Чтобы приготовить для них маску, следует сделать персиковое пюре (очистив и размяв два средней величины плода). В него добавить пять капель масла душицы и 2 ст. л. молока. Хорошо всё перемешав, на полчаса нанести на волосы. Затем смойте с помощью шампуня.

Ну а чтобы сделать кожу более эластичной, достаточно просто регулярно протирать её кусочком персика. Либо смоченной в его соке ватой.

В персиках много ценной для человеческого организма клетчатки (подавляет гнилостные процессы в пищеварительном тракте и регулирует работу кишечника), есть витамины С, К, А, Е, РР. Широко представлены также витамины группы В: В 1 , В 2 , В 3 , В 5 , В 6 , В 12 . А в персиковых косточках ещё и редчайший витамин В 17 .

Кроме того, в персиках содержатся пектины, эфирные масла. И значительное количество минеральных солей: медь, магний, железо, кальций, марганец, калий, селен, цинк, фосфор.

Персики считаются продуктом низкокалорийным (в 100 граммах 39 ккал). Тем не менее их не рекомендуется употреблять людям, которые страдают ожирением. А также сахарным диабетом и аллергией (для некоторых людей вредна персиковая пыльца), повышенной нервной возбудимостью.

С древних времён персиковое масло использовали для лечения катаракты и конъюнктивита.Плоды этого фрукта служат профилактике онкологических заболеваний. Они хорошо регулируют уровень холестерина в крови, активно выводят шлаки (достаточно ежедневно съедать по три персика), укрепляют иммунитет, оздоравливают желудочно-кишечный тракт. Полезны при малокровии (положительно влияет содержание железа), пониженной кислотности. И при нарушении сердечного ритма – благодаря калию. А он не только укрепляет сердечную мышцу, но и регулирует процессы метаболизма, деятельность мышечной и нервной системы.

Рекомендуются персики людям, страдающим болезнями печени, почек, желчного пузыря; астмой, нефритом, ревматизмом и подагрой, запорами, бронхитом, ацидозом (дефицит щёлочности). А также тем, кого мучает сухой кашель. Известно противовоспалительное, мочегонное и мягкое слабительное действие фрукта. Поможет персик избавиться и от изжоги. Благодаря ему легче переваривается жирная пища, усиливается секреторная деятельность желудка. Вообще же при заболеваниях ЖКТ (и ревматизме) делается специальный отвар из цветов и листьев персикового дерева.

Персики легко усваиваются организмом, в том числе детским. Кстати, если малыш плохо ест – дайте ему персик, и аппетит быстро появится.