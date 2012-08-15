Питание при беременности

Расскажите, как правильно питаться при беременности, чтобы не навредить будущему малышу? Ольга, Красноярск

Действительно, при выборе любого продукта питания стоит помнить о том, что он попадёт и к ребёнку. Кроме того, с продуктами поступает всё необходимое для его роста и развития.

Употребление минеральных комплексов и витаминов только с пищей не может покрыть всю потребность матери и ребёнка в целом. По этим причинам во время беременности недопустимы вегетарианство или различные диеты.В рационе беременных обязательны мясо, яйца, творог (и вообще любые молочные продукты), зелень, овощи, фрукты. Режим приготовления должен обеспечить сохранение большего количества витаминов и минералов.Если есть возможность употреблять овощи и фрукты сырыми – лучше этим не пренебрегать.

Стоит с осторожностью относиться к яркоокрашенным фруктам и овощам. Конечно, в них содержится наибольшее количество витаминов, но они могут стать аллергенами для плода. Такие продукты питания, как колбасные изделия, выпечка, сладости, кофе, относятся к запрещённым. Вредные привычки, бесспорно, должны быть также полностью исключены. Алкоголь и табачный дым помимо влияния на ЦНС плода затрудняют усвоение витаминов и минералов. Во время беременности часто меняются вкусовые пристрастия, и не стоит заранее расстраиваться о смене рациона. Вполне возможно, она пройдет без особых трудностей. Так, например, женщины, которые не употребляли молочные продукты, во время беременности оценят по достоинству их вкус.