Горчичники устарели?

Недавно перенесла простуду, но кашель ещё остался. Хотела поставить горчичники, а подруги говорят, что они устарели, и советуют принять лекарство от кашля. Может, они правы? Елена, Нижний Новгород

Ваши подруги ошибаются. Это старое проверенное средство и сегодня часто применяется в медицине при лечении простудных заболеваний. В комплексе с назначенными врачом препаратами горчичники помогают не только при ОРЗ, но также при бронхите и пневмонии, способствуя разжижению и отхождению слизи из бронхов и лёгких. Словом, они не устарели. Однако есть противопоказания, например, их нельзя использовать при онкологических заболеваниях, туберкулёзе, аллергии. Кроме того, не следует ставить горчичники на область сердца и позвоночник.И ещё совет: лучше всего проводить эту тепловую процедуру перед сном. А затем выпить чай с малиной или мёдом, лечь в постель и укутаться тёплым одеялом.