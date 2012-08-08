До последнего времени я не жаловался на здоровье. Но сейчас появилась проблема: горечь во рту, которая нередко возникает после еды. Что посоветуете?

Алексей Петрович, Чебоксары

Зачастую этот симптом свидетельствует о наличии заболевания желчного пузыря. Например, такого распространённого недуга, как жёлчнокаменная болезнь. Кроме того, горечь во рту может появляться при гастрите (воспалении слизистой оболочки желудка), дуодените (воспалении двенадцатиперстной кишки) или гингивите (воспалении дёсен). Наконец, этот неприятный признак может быть обусловлен приёмом некоторых лекарственных препаратов, в частности антибиотиков. Словом, вам в первую очередь необходимо проконсультироваться у врача-гастроэнтеролога. Он назначит вам УЗИ желчного пузыря и некоторые другие исследования, чтобы выявить причину появления горечи во рту. Если выяснится, что состояние желудочно-кишечного тракта не вызывает опасений, понадобится также консультация стоматолога.