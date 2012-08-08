В чём суть аутогемотерапии?
№ 30(322) от 09.08.2012 [«Аргументы Недели », подготовил Владимир ЯШИН, врач ]
Моему мужу назначили аутогемотерапию. В чём заключается эта процедура? В каких случаях она применяется?
Людмила, Белгород
Аутогемотерапия – это метод лечения, заключающийся во введении больному его собственной крови, чаще всего внутримышечно. По сути, речь идёт о переливании крови, которое способствует усилению процесса её образования, а также повышению сопротивляемости организма различным недугам. Так, например, этот метод лечения показан при анемии (снижении содержания в крови гемоглобина), гидрадените (воспалении потовых желёз), фурункулёзе, трофических язвах (дефектах кожи, вызванных нарушением кровоснабжения тканей) и некоторых других заболеваниях. Технически аутогемотерапия выполняется просто: берут немного крови из вены больного и вводят её внутримышечно. Курс лечения составляет в среднем 10 процедур, проводятся они обычно через день.
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