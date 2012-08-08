Каковы признаки кишечного гриппа у ребёнка? Чем его лечить?

Ирина, Владимирская область

Термин «кишечный грипп», который порой употребляется в обиходе, на самом деле неправильный. Обычно под ним подразумевается инфекция, вызванная так называемым ротавирусом.

Некоторые симптомы этого заболевания действительно похожи на те, которые бывают при гриппе или ОРВИ. Например, высокая температура, общая слабость, кашель, насморк.Однако наряду с ними у больного наблюдаются также рвота, боли в животе, понос. То есть при этом недуге поражается не только дыхательная система, но и желудочно-кишечный тракт. Чаще всего это заболевание встречается у детей дошкольного возраста, но порой бывает и у взрослых. Лечат его противовирусными препаратами и диетой, направленной на нормализацию деятельности желудочно-кишечного тракта.