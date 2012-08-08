Осложнение с облегчением

Что такое нейрогенный мочевой пузырь? Как проявляется эта болезнь? В чём заключается лечение?

Леонид Сергеевич, Тюмень

Нейрогенный мочевой пузырь (точнее, нейрогенная дисфункция мочевого пузыря) – довольно распространённое заболевание. Оно встречается как у взрослых, так и у детей.

Возникновение недуга обусловлено расстройством вегетативной нервной системы. Дело в том, что она регулирует деятельность различных внутренних органов, в том числе и мочевого пузыря. Естественно, что функция его нарушается, если в работе вегетативной нервной системы происходят сбои.

Причины появления недуга различны. Так, они могут быть следствием врождённого порока развития головного или спинного мозга или травмы позвоночника, особенно его поясничного отдела. А в спинном мозге, находящемся в этом сегменте, расположены вегетативные ганглии (скопление нейронов) регулирующие, в частности, работу мочевого пузыря. К другим причинам возникновения нейрогенной дисфункции относятся опухоли органов малого таза, а также такие тяжёлые заболевания, как рассеянный склероз, сахарный диабет, детский церебральный паралич.

На что жалуется больной, страдающий нейрогенной дисфункцией мочевого пузыря? Основным признаком недуга является нарушение мочеиспускания, которое проявляется либо в виде задержки мочи, либо в виде её недержания. И в том и в другом случае это своеобразный сигнал SOS от мочевого пузыря, которому требуется медицинская помощь.

Различают две формы заболевания. При одной из них речь идёт о так называемом гипотоничном (вялом) мочевом пузыре. Поскольку мышцы его должным образом не сокращаются, то он полностью и не опорожняется. То есть происходит его переполнение застойной мочой (порой скапливается более 1,5 литра). Характерно, что при гипотоничном мочевом пузыре человек мочится редко, вялой струёй. А иногда моча может выделяться по каплям.

Другой вид недуга – гипертоничный (спастичный) мочевой пузырь. При этом его мышцы спонтанно сокращаются – причём даже тогда, когда в нём почти нет мочи. Человек мочится очень часто, малыми порциями. Из-за сильного сокращения мышц моча может забрасываться назад – в мочеточники и почки (так называемый пузырно-мочеточниковый рефлекс), а это чревато серьёзными воспалительными заболеваниями. Например, пиелонефритом (воспалением ткани почки и почечной лоханки).

Лечение нейрогенной дисфункции заключается прежде всего в устранении причины болезни, а также воспалительных процессов в мочевых путях. Так, для улучшения функции гипертоничного мочевого пузыря используются различные препараты, способствующие расслаблению его мышц. Дозу и схему применения конкретного лекарства определяет лечащий врач в индивидуальном порядке. Кроме того, неплохой эффект при гипертоничном мочевом пузыре дают немедикаментозные методы лечения: электростимуляция мышц тазового дна, лечебная физкультура и аутогенные тренировки.

При гипотоничном мочевом пузыре терапию начинают с лечебной физкультуры и физиотерапевтических методов. Если они оказываются безуспешными, прибегают к введению через мочеиспускательный канал катетера. Эта процедура способствует полному опорожнению мочевого пузыря и предупреждает его повреждение от чрезмерного растяжения и инфекции. Причём катетер желательно научиться вводить и выводить после опорожнения самому больному.

Для улучшения эвакуаторной функции при гипотоничном мочевом пузыре применяются также лекарственные препараты. Кроме того, с больными проводятся специальные тренировки с целью выработки рефлекса на мочеиспускание. Осуществляется это с помощью катетера или фармакологических препаратов. Процедура по стимуляции мочеиспускания проводится в определённые часы, чтобы пузырь привык к опорожнению в заданном ритме.

К этому следует добавить: в тяжёлых случаях, когда консервативное лечение не приводит к желаемому результату, показана операция.