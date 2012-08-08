//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Здоровье

Осложнение с облегчением

№ 30(322) от 09.08.2012 [«Аргументы Недели », подготовил Владимир ЯШИН, врач ]

Осложнение с облегчением

Что такое нейрогенный мочевой пузырь? Как проявляется эта болезнь? В чём заключается лечение?

Леонид Сергеевич, Тюмень

Нейрогенный мочевой пузырь (точнее, нейрогенная дисфункция мочевого пузыря) – довольно распространённое заболевание. Оно встречается как у взрослых, так и у детей.

Возникновение  недуга обусловлено расстройством вегетативной нервной системы. Дело в том, что она регулирует деятельность различных внутренних органов, в том числе и мочевого пузыря. Естественно, что функция его нарушается, если в работе вегетативной нервной системы происходят сбои.

Причины появления недуга различны. Так, они могут быть следствием врождённого порока развития головного или спинного мозга или травмы позвоночника, особенно его поясничного отдела. А в спинном мозге, находящемся в этом сегменте, расположены вегетативные ганглии (скопление нейронов) регулирующие, в частности, работу мочевого пузыря. К другим причинам возникновения нейрогенной дисфункции относятся опухоли органов малого таза, а также такие тяжёлые заболевания, как рассеянный склероз, сахарный диабет, детский церебральный паралич.

На что жалуется больной, страдающий нейрогенной дисфункцией мочевого пузыря? Основным признаком недуга является нарушение мочеиспускания, которое проявляется либо в виде задержки мочи, либо в виде её недержания. И в том и в другом случае это своеобразный сигнал SOS от мочевого пузыря, которому требуется медицинская помощь.

Различают две формы заболевания. При одной из них речь идёт о так называемом гипотоничном (вялом) мочевом пузыре. Поскольку мышцы его должным образом не сокращаются, то он полностью и не опорожняется. То есть происходит его переполнение застойной мочой (порой скапливается более 1,5 литра). Характерно, что при гипотоничном мочевом пузыре человек мочится редко, вялой струёй. А иногда моча может выделяться по каплям.

Другой вид недуга – гипертоничный (спастичный) мочевой пузырь. При этом его мышцы спонтанно сокращаются – причём даже тогда, когда в нём почти нет мочи. Человек мочится очень часто, малыми порциями. Из-за сильного сокращения мышц моча может забрасываться назад – в мочеточники и почки (так называемый пузырно-мочеточниковый рефлекс), а это чревато серьёзными воспалительными заболеваниями. Например, пиелонефритом (воспалением ткани почки и почечной лоханки).

Лечение нейрогенной дисфункции заключается прежде всего в устранении причины болезни, а также воспалительных процессов в мочевых путях. Так, для улучшения функции гипертоничного мочевого пузыря используются различные препараты, способствующие расслаблению его мышц. Дозу и схему применения конкретного лекарства определяет лечащий врач в индивидуальном порядке. Кроме того, неплохой эффект при гипертоничном мочевом пузыре дают немедикаментозные методы лечения: электростимуляция мышц тазового дна, лечебная физкультура и аутогенные тренировки.

При гипотоничном мочевом пузыре терапию начинают с лечебной физкультуры и физиотерапевтических методов. Если они оказываются безуспешными, прибегают к введению через мочеиспускательный канал катетера. Эта процедура способствует полному опорожнению мочевого пузыря и предупреждает его повреждение от чрезмерного растяжения и инфекции. Причём катетер желательно научиться вводить и выводить после опорожнения самому больному.

Для улучшения эвакуаторной функции при гипотоничном мочевом пузыре применяются также лекарственные препараты. Кроме того, с больными проводятся специальные тренировки с целью выработки рефлекса на мочеиспускание. Осуществляется это с помощью катетера или фармакологических препаратов. Процедура по стимуляции мочеиспускания проводится в определённые часы, чтобы пузырь привык к опорожнению в заданном ритме.

К этому следует добавить: в тяжёлых случаях, когда консервативное лечение не приводит к желаемому результату, показана операция.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//В мире

В Швейцарии заявили, что Крым - российский

В Швейцарии заявили, что Крым - российский

Воссоединение Крыма с Россией названо исторической справедливостью. Полуостров никогда не станет украинским. Об этом жителям Швейцарии рассказал журналист и писатель Кристиан Мюллер.

//В мире

В партии Зеленского грозят решеткой за переговоры с Россией

В партии Зеленского грозят решеткой за переговоры с Россией

На Украине за несанкционированные переговоры с Российской Федерацией планируют ввести уголовную ответственность. С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады Богдан Яременко.

//В мире

В Госдепе рассказали о новых санкциях против России

В Госдепе рассказали о новых санкциях против России

В Госдепартаменте в субботу, 3 августа, рассказали о новых санкциях Соединенных Штатов Америки в отношении Российской Федерации. Ограничения были введены в рамках так называемого дела Скрипалей.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Финляндия испугалась вторжения своего минного тральщика в воды РФ и извинилась

Финляндия испугалась вторжения своего минного тральщика в воды РФ и извинилась

Финский военный корабль Hämeenmaa накануне случайно вторгся в российские территориальные воды. Власти Финляндии поспешили извиниться за произошедший инцидент и начали расследование.

//Наука

Глава NASA: "МКС заслуживает Нобелевскую премию"

Глава NASA: "МКС заслуживает Нобелевскую премию"

Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн считает, что МКС заслуживает присвоения Нобелевской премии мира.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Стало известно, когда Трамп примет Зеленского

Стало известно, когда Трамп примет Зеленского

Президент Украины анонсировал встречу с американским коллегой. Украинские СМИ назвали время визита Зеленского в Соединенные Штаты.

//Шоу-бизнес

"Свадьба нужна, а жених не в курсе - типичная житейская ситуация"! Блогер о помолвке Собчак и Богомолова

"Свадьба нужна, а жених не в курсе - типичная житейская ситуация"! Блогер о помолвке Собчак и Богомолова

В последнее время многочисленные таблоиды написали о предстоящей свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова. Московский блогер уверена, что именно сама Собчак сделала ход конем и объявила о том, чего нет

//В мире

"Преданная и брошенная". Журналист Андрей Караулов рассказал, где сейчас находится Тереза Мэй

"Преданная и брошенная". Журналист Андрей Караулов рассказал, где сейчас находится Тереза Мэй

Журналист Андрей Караулов рассказал, где сейчас находится Тереза Мэй и почему бывшего премьер-министра Англии усиленно охраняют, но при этом она все равно чувствует себя преданной и брошенной

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//В мире

В Италии Путина считают великим президентом

В Италии Путина считают великим президентом

Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что готов работать над тем, чтобы отношения с Россией вновь стали хорошими. Вице - премьер отметил, что Владимир Путин - "великий президент".

//Новости СМИ2

//Происшествия

В Екатеринбурге после ДТП "расплющило" машину

В Екатеринбурге после ДТП "расплющило" машину

В воскресенье, 4 августа, в Екатеринбурге на перекрестке улиц Малышева и Московской произошло страшное ДТП с пятью автомобилями. По данным экстренных служб, спасателям пришлось резать машину пополам, чтобы вытащить людей.

//В мире

Украина скоро растеряет весь народ, считает Климкин

Украина скоро растеряет весь народ, считает Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страна может растерять половину населения. По его словам, в государство не просто происходит массовый отъезд украинцев, а настоящий "мегавывоз".

//В мире

Постпред Украины раскрыл план по срыву возвращения России в ПАСЕ

Постпред Украины раскрыл план по срыву возвращения России в ПАСЕ

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ. По его словам, Киев планировал оплатить членские взносы в ПАСЕ сверх нормы в надежде, что это компенсирует отсутствие РФ в организации.

//Спорт

«Зенит» упустил победу над «Краснодаром» 1:1

«Зенит» упустил победу над «Краснодаром» 1:1

Сегодня, 03 августа состоялся матч "Зенит" - "Краснодар" в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».Арбитр встречи Алексеей Еськов (Москва). За систему VAR отвечает Виталий Мешков (Дмитров), в качестве его ассистента выступил Алексей Матюнин (Москва).

//Культура

Михаил Боярский: без "психов" не было бы искусства

Михаил Боярский: без "психов" не было бы искусства

Знаменитый российский актер Михаил Боярский прокомментировал для радиостанции "Говорит Москва" недавний рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с психическими расстройствами.

//Происшествия

В московском ресторане обнаружили останки человека

В московском ресторане обнаружили останки человека

Под полом одного из московских ресторанов нашли тело человека, пролежавшее в этом месте более 25 лет. Об этом журналистам сообщил проверенный источник в правоохранительных органах.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Дочка Ирины Салтыковой чуть не довела маму до обморока

Дочка Ирины Салтыковой чуть не довела маму до обморока

Дочь известной российской певицы Ирины Салтыковой продолжает приковывать к себе взгляды общественности и всеобщее внимание. Покоряя шоу-бизнес, Алиса становится все более узнаваемой и популярной.

//В мире

ЦИК Украины подвел итоги выборов в Раду по партийным спискам

ЦИК Украины подвел итоги выборов в Раду по партийным спискам

Глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук, подводя в субботу официальные итоги парламентских выборов по партийным спискам, сообщила, какая партия победила на внеочередных выборах в Верховную раду.

//Армия

Российский "Охотник" совершил свой первый полет

Российский "Охотник" совершил свой первый полет

Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил свой первый полет длительностью более 20 минут. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны РФ.

//Наука

Ученые выяснили, как коты могут лечить людей

Ученые выяснили, как коты могут лечить людей

Американские исследователи выявили целебные свойства кошек. Они провели исследования. В результате, стала известна тайна исцеления котами.

//Политика

Силуанов отреагировал на новые американские санкции против России

Силуанов отреагировал на новые американские санкции против России

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что будет, если Соединенные штаты Америки введут второй пакет санкций против Российской Федерации в рамках нашумевшего дела Скрипалей.

//В мире

Зеленский забыл про родителей после выборов?

Зеленский забыл про родителей после выборов?

Нынешний президент Украины рассказал, как победа на выборах повлияла на его отношения с родителями. Подробности распространили украинские СМИ.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Преданная и брошенная". Журналист Андрей Караулов рассказал, где сейчас находится Тереза Мэй
2

"Я – Глюкоза и я ненавижу!" Звезда опубликовала манифест о ненависти в соцсетях
3

Максим Галкин заявил, что страна не в состоянии потушить леса в Сибири
4

Андрей Караулов рассказал, как Ельцин переделал кабинет Сталина в Кремле под себя
5

Что мы знаем о биографии Наили Аскер-заде

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры