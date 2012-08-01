У малыша носовое кровотечение

Каковы причины частого носового кровотечения у пятилетнего ребёнка? В чём заключается первая помощь? Екатерина, Астрахань

Причины могут быть разные. Например, травмы, сопровождающиеся искривлением носовой перегородки, инородные тела в полости носа, воспалительные заболевания околоносовых пазух, хронический насморк.

Следует отметить, что носовое кровотечение у малыша часто начинается внезапно. У некоторых детей оно может продолжаться определённое время, а у других быстро проходит, причём самопроизвольно. В любом случае необходимо обратиться к врачу-отоларингологу, который поставит точный диагноз и назначит соответствующее лечение.

В чём заключается первая помощь при кровотечении? Прежде всего постарайтесь успокоить ребёнка: чем больше он волнуется, тем сильнее идёт кровь. Приложите к переносице лёд или полотенце, смоченное в холодной воде.

Попробуйте на несколько минут прижать крыло носа к носовой перегородке. При этом образуется сгусток крови, который может остановить её излияние.

Остановить кровотечение помогают также сосудосуживающие капли от насморка, имеющиеся в домашней аптечке. И ещё: ваш малыш должен находиться в вертикальном положении. Запрокидывать ему голову нельзя, так как он может поперхнуться кровью. Если ваши действия не дают должного эффекта, вызывайте «скорую помощь».