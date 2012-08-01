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О чём "кричат" отёки

№ 29(321) от 02.08.2012 [«Аргументы Недели », подготовил Владимир ЯШИН, врач ]

О чём "кричат" отёки

В редакцию приходят письма, в которых читатели просят рассказать об отёках. Почему они возникают? Как проявляются? Какие средства народной медицины помогают их снять? В этом номере мы постараемся ответить на эти вопросы.

Почему они образовываются

Согласно научному определению, отёк – это избыточное накопление жидкости в тканях. Известно, что организм человека на 70% состоит из воды. Около 2/3 её находится внутри клеток, а 1/3 – в межклеточном пространстве. Увеличение объёма жидкости в межклеточном пространстве собственно и приводит к образованию отёка, который чаще всего свидетельствует о наличии серьёзных проблем со здоровьем. Например, о сердечной недостаточности, заболевании почек, щитовидной железы, варикозной болезни. К этому следует добавить, что отёк наряду с болью, покраснением и повышением температуры является признаком любого воспалительного процесса.

Каковы же причины нарушения оттока и задержки жидкости в тканях, способствующие возникновению отёков? Одной из них является повышение давления в тончайших кровеносных сосудах – капиллярах. Другая причина связана с уменьшением содержания в плазме крови белков, особенно альбуминов. А это, в свою очередь, приводит к выходу жидкости из кровеносного русла в ткани. Образование отёков обусловлено также повышением проницаемости капилляров, развивающимся вследствие их токсического повреждения, воспалительного процесса или нарушения нервной регуляции.

Различают местный и общий отёки. Первый «привязан» к определённому органу или участку сосудистого русла. Он бывает, например, при заболеваниях лимфатических сосудов или вен нижних конечностей, аллергическом отёке лица. Что же касается общего отёка, то он сопровождается припухлостью тканей во всём теле и характерен для заболеваний сердца, почек, желудочно-кишечного тракта. Кстати, общий отёк становится заметным при накоплении в организме трёх и более литров жидкости чаще всего в результате задержки почками соли и воды.

В зависимости от недуга, вызвавшего отёки, проявляются они по-разному. Так, воспалительные отёки чаще всего связаны с заболеваниями вен (флебитом или тромбофлебитом) и развиваются обычно на нижних конечностях. При этом нога краснеет и болит как в покое, так и при прикосновении. Венозные отёки являются следствием варикозной болезни, они мягкие на ощупь, кожа при прикосновении тёплая, с синюшным оттенком. Аллергические отёки плотные на ощупь, сопровождаются зудом и покраснением, а иногда появлением мелкоточечной сыпи.

Особо следует сказать об отёке Квинке, названном в честь впервые описавшего его немецкого терапевта. Из-за чрезмерной реакции организма на проникновение чужеродного вещества этот аллергический отёк развивается очень быстро и нередко угрожает жизни, если появляется на лице и в области шеи. Дело в том, что при этом происходит сдавливание гортани, голосовых связок и трахеи. А это чревато затруднением или полным прекращением поступления воздуха в лёгкие. То есть человек может погибнуть от удушья, если ему срочно не оказать медицинскую помощь.

Теперь несколько слов о сердечных отёках. Обычно их появлению предшествует одышка. Возникают они на фоне сердечной недостаточности и развиваются постепенно: сначала отёк появляется на лодыжках, а потом он может подняться вверх, вплоть до бёдра. Кожа в зоне отёка бледно-синюшная, натянутая, холодная на ощупь. Что же касается почечных отёков, то они мягкие, тестообразные, появляются чаще всего на лице, причём с утра. Кожа в зоне отёка сухая и бледная. Примечательно, что почечные отёки зачастую «плавающие», то есть быстро перемещаются при изменении положения тела.

Отёки, возникающие на фоне различных недугов, нередко встречаются и у детей. В частности, у ребят школьного возраста они часто развиваются на фоне тяжёлого воспаления почек. Речь идёт об остром гломерулонефрите, ранним признаком которого является появление крови в моче, из-за чего она приобретает красноватый цвет. Для этого заболевания характерны также повышение артериального давления и отёки, располагающиеся преимущественно на лице. Причём начинаются они обычно с набухания век.

Что делать

Итак, появление отёков зачастую свидетельствует об имеющихся проблемах со здоровьем. Чтобы выяснить их причину, нужно обязательно обратиться к врачу, который после осмотра пациента направит его на исследования. Для первичной диагностики требуются анализы крови, мочи, а также электрокардиограмма. Основываясь на их результатах, врач получит представление о состоянии сердца, наличии или отсутствии общих воспалительных изменений в организме. Если полученных данных для постановки диагноза будет недостаточно, пациента направят на дальнейшее обследование.

Когда диагноз установлен, назначается лечение, которое в первую очередь направлено на терапию основного заболевания. Что касается борьбы с отёками, то для этого применяются различные лекарства, например, мочегонные, противовоспалительные, антиаллергические. Кстати, отёки не всегда являются сигналом о патологии. К примеру, на лице они могут появиться в результате переутомления или недосыпания, а на ногах – из-за усталости, скажем, у людей, чья профессия связана с работой стоя. В таких случаях неплохо помогают средства народной медицины.

Диета и физкультура

Людям, склонным к образованию отёков, важно соблюдать диету. В чём она заключается?

Прежде всего следует ограничить потребление острой и жареной пищи, а также жидкости, особенно перед сном. В меню должны присутствовать продукты, приготовленные на пару, гречневая и овсяная каши, зелень (в первую очередь – петрушка), свежие фрукты и овощи. Уменьшению отёков способствует зелёный чай, а также баклажанная или кабачковая икра, приготовленные без соли с добавлением отварного, а затем прожаренного лука.

Лучшее средство профилактики отёков – занятия физической культурой и спортом. Например, плаванием, которое способствует улучшению кровообращения и укреплению сосудистой системы организма. Хорошее действие оказывает массаж пальцев рук и стоп. Кроме того, закалить сосуды и предупредить появление отёков помогают водные процедуры, в частности, контрастный душ. С этой целью смените 5–6 раз горячую воду на прохладную и наоборот. При этом соблюдайте основное правило закаливания, которое гласит: привыкать к холодной воде надо постепенно.

В заключение следует ещё раз подчеркнуть: сам по себе отёк не является заболеванием. Он может быть лишь важным симптомом, сигнализирующим о наличии того или иного недуга. Поэтому при возникновении отёков любого происхождения надо проконсультироваться у специалиста.

Народный рецепт

При отёках под глазами рекомендуется прикладывать к этим местам в течение недели тёплое пюре из тыквы и картофеля, смешанное в равных частях. Продолжительность ежедневной процедуры составляет 5 минут. При отёках лица целебный эффект оказывает маска из отваренного с кожурой картофеля или сметаны с укропом (одна чайная ложка измельчённого укропа на две части сметаны). Ещё один рецепт: натереть очищенную сырую картофелину и через марлю отжать сок, которым можно смазать проблемные участки или прикладывать к ним смоченную марлевую салфетку.

При отёках ног полезно пить отвар из льняного семени: 4 чайные ложки семян залить литром воды и кипятить 15 минут. Затем процедить и принимать в тёплом виде по 1/3 стакана 3 раза в день в течение 2–3 недель. Для вкуса можно добавлять в полученный отвар немного лимонного сока. А вот ещё несколько советов. Не рекомендуется носить обувь на слишком высоких каблуках. В течение дня надо хотя бы на 10–15 минут класть ноги на небольшое возвышение, чтобы способствовать оттоку жидкости, а вечером делать тёплые ванночки с морской солью (одна столовая ложка на литр воды).

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