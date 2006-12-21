Ложка меда плюс лимоны
№ 33(33) от 21.12.2006 [«Аргументы Недели », Подготовила Ирина САВЧЕНКО ]
В емкость положить 1 ложку меда, выжать туда сок 10 лимонов. Почистить, измельчить и добавить в эту смесь 10 головок (не зубчиков) чеснока. Размешать все вместе и поставить настаиваться в закрытой банке в темном месте на неделю. Принимать ежедневно по 4 чайные ложки один раз в день в течение двух месяцев. Пить медленно, не торопясь. Помимо благотворного очищающего воздействия на кровеносные сосуды, предлагаемая смесь эффективна для укрепления иммунитета, снятия усталости и слабости.
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