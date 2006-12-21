Ложка меда плюс лимоны

В емкость положить 1 ложку меда, выжать туда сок 10 лимонов. Почистить, измельчить и добавить в эту смесь 10 головок (не зубчиков) чеснока. Раз­мешать все вместе и поставить настаиваться в закрытой банке в темном месте на неделю. При­нимать ежедневно по 4 чайные ложки один раз в день в течение двух месяцев. Пить медленно, не торопясь. Помимо благотворного очищающего воздей­ствия на кровеносные сосуды, предлагаемая смесь эффективна для укрепления иммунитета, снятия усталости и слабости.