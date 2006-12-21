Не забудем про овес

Овес замечательно укрепляет силы, повышает тонус при усталости, укрепляет иммунитет в сезон простуд, после перенесенной болезни. Неочищенные зерна злака можно приобрести в отделах здорового питания супермаркетов, но если овса нет, его можно заменить крупой или даже геркулесом. Взять 1 стакан овса, залить 5 стаканами воды, поставить на огонь и уварить до густоты жидкого киселя (это будет примерно половина первоначального объема смеси). Затем процедить и влить в отвар 2 стакана молока, прокипятить вновь. В полученную жидкость добавить 4 ст. ложки меда и еще раз прокипятить. Полученный напиток, очень приятный на вкус и обладающий энергетическим действием, можно пить как в теплом, так и в охлажденном виде для укрепления сил. Выпить в 2-3 приема в течение дня.