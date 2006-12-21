Ванны от простуды

После перенесенного ОРЗ или гриппа, когда спадет температура, быстрее вывести токсины из организма и скорее выздороветь поможет такая ванна. Взять полстакана майского меда, растворить в ванне и погрузиться в нее до ощущения первого пота. Выйдя, закутаться в теплое и выпить стакан только что заваренного зеленого чая, чтобы хорошенько пропотеть.

Еще одна оригинальная ванна - из мумие. Достаточно 5 г мумие на ванну продолжительностью 15 минут. Диапазон ее действия достаточно широк: она болеутоляющая, очищающая, тонизирующая, оздоравливающая.