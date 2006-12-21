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Сохраним себя в праздник

№ 33(33) от 21.12.2006 [«Аргументы Недели », Подготовила Ирина САВЧЕНКО ]

Сохраним себя в праздник

Свести вред к мини­муму поможет соблю­дение прос­тых правил. 

В гостях вам не обяза­тельно дочиста съедать все, что положит на тарелку хлебосольная хозяйка. При большом выборе блюд остановитесь на чем-то одном: либо рыба, либо мясо. Не заедайте их большим количеством хлеба. Ешьте, не торопясь, смакуя каждый кусочек. Если после обильной трапезы вас «расперло», выпейте таблетку ферментного препарата типа фестала.
 
Но при проблемах с желудком и кишечником лучше тяжелое для пищеварительного тракта жареное мясо заменить запеченным в духовке с овощами и зеленью. А также приостановить поедание любимого оливье и налечь на овощные и фруктовые салаты, сдобренные растительным маслом и лимонным соком. Чтобы овощи не «забурлили» в кишечнике, не нарезайте их крупными кусками, а потрите на терке, а еще лучше порвите. Не случайно во многих ресторанах овощи в салат и вовсе не режут, а крошат, рвут руками. Структура растений при этом разрушается, и они лучше усваиваются.
 
Как правило, любимый народом праздник сочетается с обильными возлияниями. Случается, что иные «провожатели» старого года к встрече нового уже засыпают, хотя и пьют не так уж много. Что ж, сказывается нервное напряжение, предпраздничная гонка последних дней. Чтобы не пьянеть быстро, ни в коем случае не пейте на голодный желудок. Утром хорошо поешьте, а непосредст­венно перед главным застольем примите пару столовых ложек растительного масла, — жир будет препятствовать всасыванию алкоголя в кровь. Поэтому на столе и помещают бутерброды с икрой, жирные сыры и салаты, заправленные майонезом. Впрочем, клетчатка тоже хорошо адсорбирует алкоголь.
 
Считаю нелишним сказать несколько слов о традиционном напитке новогоднего застолья шампанском. Как известно, для создания эффекта праздничной «шипучести» и искристости в процессе производства напитка для брожения добавляют специа­льные культуры дрожжей. Это создает дополнительную нагрузку для пище­вари­тельного тракта. В этом смысле красное сухое вино – вполне подходящая замена. Оно считается полезным благодаря наличию ценных веществ полифенолов. Ис­следователи, изучавшие диету жи­те­лей фран­цуз­­ского Средизе­м­­номорья, где при­нято каждодневное употребление неболь­шого количества красного сухого вина, доказали, что полифе­нолы как мощные природные антиоксидан­ты служат действен­ным средством предупреждения болезней сосудов и сердца. Чтобы вино служило лечебным средством, надо выпить его не больше 1–2 бокалов, причем не перед едой, а запивая блюда.
 
Завершая советы по облегчению праздничной алкогольной нагруз­ки, замечу, что снять ее замечательно помогают физическая нагрузка и ощутимое похолодание окружающей среды. Вот почему танцы и любое движение после застолья полезны, так же как и прогулка на свежем воздухе.

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