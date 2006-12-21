Воздушные шарики в животе

В щекотливую ситуацию, связанную с нечаянным выпуском кишечных газов, попадают многие из нас. Но флатуленция - так в медицине красиво обозначается неудержимое желание выпустить эти газы на свободу - далеко не единственная неприятность, сопровождающая метеоризм, или синдром повышенного газообразования. Одномоментные акты лишь заключают процесс, который может проявляться вздутием кишечника, урчанием, болями, резями. В частности, очень часто беспокоят газы маленьких детей, у которых еще не сформировался ферментный аппарат желудочно-кишечного тракта, а также пожилых людей, у которых процесс выделения ферментов, наоборот, подвергается обратной инволюции.

Но почему метеоризм возникает у людей молодых и достаточно здоровых? Можно и нужно ли с ним вообще бороться?

Естественный процесс

Специалисты утверждают, что образование кишечных газов является естест­венным процессом: углекислый газ начинает выделяться уже в верхних отделах тонкой кишки в ходе реакции нейтрализации кислого содержимого желудка и щелочного секрета поджелудочной железы. Самое активное газообразование происходит в толстой кишке под влиянием воздействия перевариваемых продуктов с находящейся там микрофлорой. В кишечнике присутствуют не газы в своем привычном понимании, а особая смесь, находящаяся на границе двух сред, газообразной и жидкой. Малюсенькие пузыречки с газовым содержимым создают мелкодисперсную пену, связанную кишечной слизью. Если в кишечнике преобладают полезные, дружественные нам микроорганизмы, то образующиеся пузырьки (в норме в кишечнике содержится в среднем 0,5-1,5 л газа) быстро всасываются, не причиняя его стенкам особого беспокойства.

К сожалению, сегодня здоровым кишечником могут похвастаться немногие. Но даже и без диагнозов явления метеоризма возникают из-за неправильного питания. Большинство из нас ест наспех и без всякого временного режима. Если к этому добавить привычные стрессы и отсутствие двигательных нагрузок, то симптомы повышенного газообразования обеспечены. Не случайно метеоризм отмечается у многих бизнесменов, работающих в интенсивном деловом режиме. Часто страдают им подростки, отдающие предпочтение фаст-фуду и газированным напиткам.

Редька, гусь, капуста и барашек...

Превалирование того или иного газа обусловлено типом нарушения кишечной микрофлоры и характером пищи. Наличие кисловато-бродильного запаха свидетель­ствует об избытке в пище трудно перевариваемой клетчатки - бобовых, свежей капусты, редьки, редиса, грубого черного хлеба. Запах сероводорода отражает плачевное состояние непереваренных животных белков: блюда из баранины, гуся, утки, жирной свинины, содержащих тугоплавкие жиры. Кишечник многих взрослых людей не переваривает молоко. Некоторые не переносят экзотические блюда, что часто выявляется во время заморских туристических поездок. Соответственно, первым делом надо избегать тех продуктов, на которые ваш родной кишечник реагирует плохо пахнущим выбросом.

Но зачастую диетой раздраженный кишечник не задобришь, приходится корректировать его состояние другими методами.

Факт

Структура кишечных газов очень подвижна, в ней обычно присутствует до 11% кислорода, от 0 до 74% водорода, от 11 до 92% - азота, от 0 до 56% - аммиака и прочих газов. В медицинской литературе описаны даже случаи... взрывов во время внутрикишечных операций. Скопление тяжелых газов, прежде всего метана, опасно само по себе. Но ведь метан является еще и огнеопасным газом, поэтому при включении электрокоагулятора, которым, к примеру, «прижигали» полип или папиллому, он взрывался, обжигая внутренности оперируемого. Вот почему сегодня человеку, которому предстоит операция, запрещают употреблять продукты, способствующие усиленному газообразованию.

Народный рецепт

Истолочь 1 ст. ложки семян укропа и залить 1,5 стаканами кипятка. Настоять в закрытой посуде 2-3 часа, процедить. Принимать по полстакана 3 раза в день.

Заварить 1 ст. ложку листьев эвкалипта 3 стаканами кипятка, настоять 30 минут, выпить в теплом виде натощак.

Утром натереть на терке 2-3 средние картофелины, отжать через марлю. Стакан полученного сока выпить натощак, после его приема лечь на полчаса в постель. Так пить сырой картофельный сок в течение 10 дней, после чего следует перерыв на 10 дней, затем курсы повторяют.

Клизма с настоем ромашки. Приготовить настой: 2 ст. ложки ромашки на 0,5 л кипятка. Настоять полчаса, процедить и добавить в ранее приготовленную теплую кипяченую воду в объеме 1 л. Лежа на боку, ввести воду в кишечник, по возможности задерживая раствор подольше. (Клизма делается после дефекации.)