Панкреатит подкрался незаметно

В чем же причина воспаления?

Причин может быть предостаточно: воспаление слизистой 12-перст­ной кишки, камни в желчном пузыре, травмы (ушиб живота, хирургические операции) или инфекционное заболевание (болезнь Боткина, свинка). Аллергия, отравление химическими веществами, гнойные процессы в брюшной полости (тот же аппендицит) также могут спровоцировать панкреатит. А еще любовь к спиртному. Но живот может болеть по разным причинам, например разыгралась язва или начался приступ холецистита. Как определить, что это именно приступ панкреатита?

Действительно, без специального обследования даже врач может только предполагать, что имеет дело с панкреатитом. Поэтому до выяснения всех обстоятельств ни в коем случае нельзя заниматься самолечением во время приступа: промывать желудок, вызывать искусственно рвоту или ставить горячие грелки. До приезда врача можно лишь положить пузырь с холодной водой или льдом на живот и ничего не есть и не пить.

А что потом?

Основу лечения составляют три кита: холод, голод и покой. Постепенно диета становится не такой жесткой, но еще долго нельзя будет употреблять жирные мясо и рыбу, алкогольные и газированные напитки, сырые овощи. Нужно перейти на дробное питание. Больше всего поджелудочная железа не любит алкоголь. Так что придется от него отказаться, даже от сугубо «символических» доз. Каждый новый приступ панкреатита будет приводить к гибели какого-то участка железы и замене его рубцовой тканью. В результате этот орган не сможет работать в полную силу, то есть панкреатит из острого превратится в хронический, причем это происходит в обязательном порядке, в ста процентах случаев. К сожалению.

Как он проявляется?

Меняется стул (он становится кашицеобразным). Со временем человек худеет, начинает плохо спать по ночам и раздражаться по сущим пустякам. Причем избавиться от панкреатита невозможно: орган этот уникален и пересадке не подлежит. Чтобы поддерживать здоровье, придется практически постоянно принимать лекарства (анальгетики, спазмолики, ферменты). Так что самое лучшее - просто не доводить до панкреатита.