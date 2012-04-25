Диабет на обед
№ 16(308) от 26.04.2012 [«Аргументы Недели », Наталья МАРАДУДИНА, врач ]
Мой муж очень любит всякие колбасы, сосиски, копчёности. Ест их буквально без меры. Это не вредно? Валентина, Орск
- Очень вредно! Советую вам постараться отучить его от такой навязчивой «любви». Иначе он рискует заболеть диабетом.
Снижение выработки гормона инсулина, с помощью которого осуществляется контроль уровня сахара в крови, медики напрямую связывают с употреблением мяса.
Диетологи из Гарвардского университета считают, что ежедневное поедание всего лишь ста граммов этого продукта на пятьдесят процентов увеличивает печальные шансы заполучить диабет так называемого второго типа. А последствия от употребления сосисок, колбас и прочего обработанного мяса – ещё хуже.
Конечно, отказываться от него полностью не обязательно. Но желательно всё же, хотя бы частично, заменять его, скажем, орехами – в них содержится до 25% белков и до 70% – жиров. Это позволит уменьшить риск возникновения диабета.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес