Диабет на обед

Мой муж очень любит всякие колбасы, сосиски, копчёности. Ест их буквально без меры. Это не вредно? Валентина, Орск

- Очень вредно! Советую вам постараться отучить его от такой навязчивой «любви». Иначе он рискует заболеть диабетом.

Снижение выработки гормона инсулина, с помощью которого осуществляется контроль уровня сахара в крови, медики напрямую связывают с употреблением мяса.

Диетологи из Гарвардского университета считают, что ежедневное поедание всего лишь ста граммов этого продукта на пятьдесят процентов увеличивает печальные шансы заполучить диабет так называемого второго типа. А последствия от употребления сосисок, колбас и прочего обработанного мяса – ещё хуже.

Конечно, отказываться от него полностью не обязательно. Но желательно всё же, хотя бы частично, заменять его, скажем, орехами – в них содержится до 25% белков и до 70% – жиров. Это позволит уменьшить риск возникновения диабета.