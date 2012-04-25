Исцеление ядом

У природы нет не только плохой погоды. Много из того, что она создаёт, кажется на первый взгляд вредным для человека. А на самом деле – способно приносить ему неоценимую пользу. Дело – лишь в правильной дозировке.

От Гиппократа до наших дней

В Советском Союзе Министерство здравоохранения более полувека назад утвердило специальную инструкцию. Она касалась использования пчелиного яда в медицине. Что же предусматривал сей документ? В частности, применять пчелиный яд рекомендовалось при трофических язвах, атеросклеротических поражениях сосудов конечностей, эндартериозе, негнойных тромбофлебитах, гипертонии I и II стадии, воспалительных (не нагнаивающихся) инфильтратах. А также при мигрени, ревматических заболеваниях, деформирующих спондилоартрозах, бронхиальной астме (но исключительно под контролем медиков), неспецифических инфекционных полиартритах. Кроме того, инструкция советовала использовать яд при полиневритах, воспалении седалищного, бедренного, лицевого нерва; пояснично-крестцовом радикулите, межрёберной невралгии.

Однако о пользе пчелиного яда люди, естественно, знали задолго до того, как он был высоко оценён официальной советской медициной. На его эффективность указывал ещё знаменитый Гиппократ. А другой известный врач Гален говорил о том, что яд пчёл улучшает рост волос и позволяет избавиться от плешивости.

Известны различные способы лечебного применения этого естественного продукта. Среди них – введение через кожу с помощью электричества (ионтофорез), ультразвука (фонофорез), втирание мазей (главным образом, при невралгических и ревматических болях), приём таблеток, ингаляции, внутрикожное введение готовых препаратов, ужаление пчёлами. В последнем случае жало нередко вводится не абы куда, а акупунктурно, в биологически активные точки. Это приводит к наилучшим результатам.

По мнению специалистов, эффективнее всего действует на человеческий организм именно свежий яд. Он выделяется как раз при ужалении. Но этот способ могут вынести не все – поскольку приходится терпеть боль, пусть и не самую сильную. Впрочем, даже в сухом виде пчелиный яд сохраняет свои полезные качества на протяжении довольно большого времени. Он уменьшает содержание белка в сыворотке крови, расширяет сосуды мозга, стимулирует работу гипофизарно-адреналовой системы, противодействует аритмии. Может использоваться и в отоларингологии: при фарингитах, неврите слухового нерва. Пчелиный яд стимулирует работу надпочечников. А те, в свою очередь, позволяют вырабатывать гормоны, которые активизируют защитные свойства организма, не являющиеся для него специфическими.

От случайного – к закономерному

Когда-то обратить внимание наших предков на пчелиный яд заставила случайность. Они заметили, что люди, занимающиеся разведением пчёл, гораздо реже других страдают подагрой, стенокардией (тогда её называли «грудная жаба»), варикозом и ревматизмом. Постепенно они пришли к выводу: случайность – это самая настоящая закономерность. Ибо пчеловодов нередко жалили их «медоносные подопечные». Таким образом, выяснилось, что апитоксин (пчелиный яд) в умеренных дозах полезен для организма.

Уже потом, когда изучением апитоксина учёные занялись вплотную, стал проясняться его целительный состав. Главным компонентом пчелиного яда считается мелиттин. Он способен, например, существенно уменьшать свёртываемость крови. Именно благодаря этому яд эффективен для лечения (профилактики) уже упоминавшихся тромбозов и иных болезней, при которых нарушается свёртываемость. Мелиттин избирательно воздействует на кору головного мозга, центральную нервную систему.

В яде содержатся углерод, азот, водород, фосфор, сера, хлор, железо, калий, магний, марганец, цинк, кальций, йод. А также десятки ферментов. В их числе эластаза и тромбокиназа – благодаря которой происходит нормализация работы механизма свёртывания крови.

Кроме того, в нём почти два десятка ценных аминокислот: тирозин, аланин, цистин, триптофан, гистидин и прочие. Чтобы читателям было понятно, в чём их польза, приведу пример с тирозином и цистином. Тирозин помогает противостоять стрессу и головным болям, способствует снижению аппетита и уменьшению жировой массы. Вступая в соединение с атомами йода, образует активные гормоны щитовидной железы. То есть улучшает её деятельность и, соответственно, нормализует обменные процессы. При нехватке тирозина может серьёзно ухудшаться настроение, снижаться артериальное давление, падать температура тела (многим известно неприятное состояние, при котором холодеют конечности), а в икроножных мышцах появляется тяжесть.

Что касается цистина, то благодаря ему лучше растут ногти и волосы, он помогает быстрее восстанавливаться после ожогов и операций, укрепляет соединительные ткани, частично нейтрализует алкоголь и табак, связывает тяжёлые металлы – ртуть, кадмий, медь. Известна его важная роль в образовании инсулина и ферментов пищеварительной системы. При недостаточном присутствии в организме цистина из него могут оказаться выведенными некоторые ценные микроэлементы. С другой стороны, его избыточное наличие провоцирует развитие диабета.

Пчелиный яд способен снимать воспаления и болевой синдром в суставах, мышцах, после травм (причём боль может уйти буквально сразу после проведения соответствующей процедуры, а суставы быстро восстанавливают подвижность – если только в них не произошли сильные анатомические изменения). Яд расширяет артерии и капилляры, восстанавливает кровообращение, применяется при невралгии тройничного нерва, заболеваниях периферической нервной системы. Ценное качество пчелиного яда – способность в определённой степени предупреждать лучевые поражения. Его радиозащитные свойства могут, например, пригодиться рентгенологам и представителям других профессий, связанных с работой излучающих приборов.

От «любви» – до «ненависти»

Однако нужно помнить, что яд всё-таки остаётся ядом. И полезен он не во всех случаях. Каковы же противопоказания? Их, кстати, довольно много. Во-первых, это индивидуальная непереносимость: последствия могут быть весьма печальными. В отдельных случаях при аллергии на препарат наступают анафилактический шок и летальный исход. Среди признаков идиосинкразии – отекание слизистых, кожный зуд, крапивница, спазм гладкой мускулатуры. Вероятен коллапс – когда у человека моментально падает давление. Для подавления развивающейся аллергической реакции необходимо иметь под рукой антигистаминные препараты.

Нельзя использовать яд при сердечной недостаточности, обо­стрении заболеваний печени и поджелудочной железы, психических расстройствах, болезнях почек, туберкулёзе, инфекционных заболеваниях. А также при злокачественных образованиях, беременности, диабете, острых гнойных процессах и сепсисе, болезнях крови, органических заболеваниях центральной нервной системы, истощении организма, недостаточности кровообращения, склонности к кровотечениям. Кроме того, женщины должны быть очень осторожны во время менструации. В любом случае применение пчелиного яда должно обязательно контролироваться врачом. Лечиться самостоятельно нельзя!