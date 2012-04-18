С ячменём лучше не шутить
№ 15(307) от 19.04.2012 [ «Аргументы Недели » ]
Болезнь всегда некстати: собираюсь в отпуск, и вдруг ячмень. Хотелось бы знать, почему он возникает и как с ним бороться?
Сергей Борисович, Пермь
Отвечает врач Владимир Яшин:
- ЯЧМЕНЬ – это острое гнойное воспаление волосяного мешочка или сальной железы века, которое нередко возникает в результате несоблюдения правил личной гигиены. Возбудителями инфекции чаще всего являются стафилококки, которые попадают в глаз с грязных рук или несвежего носового платка. Среди факторов, способствующих развитию недуга, – снижение общей сопротивляемости организма, например вследствие перенесённой простуды, недостаток витаминов, а также некоторые хронические заболевания, в частности, сахарный диабет.
Ячмень бывает наружным и внутренним. В первом случае заболевание начинается с ощущения жжения и лёгкого зуда на ограниченном участке с наружной стороны века. Затем в этом месте появляются покраснение и болезненная припухлость, которая довольно быстро увеличивается с образованием гнойничка. На 3–4-й день он обычно вскрывается, и гной из него выходит, после чего отёчность и покраснение проходят. Похожее течение наблюдается и в случае образования внутреннего ячменя. Он является следствием воспаления хряща вокруг мейбомиевой железы, расположенной на внутренней стороне века.
На первый взгляд кажется, что ячмень – безобидное заболевание. Однако такое представление ошибочно. Так, если болезнь неправильно лечить, она может осложниться флегмоной – острым гнойным воспалением века, а при ослабленном иммунитете принять рецидивирующее течение. Ни в коем случае не пытайтесь выдавливать из ячменя гной! При этом инфекция может распространиться по кровеносным сосудам и привести к менингиту (воспалению оболочки мозга) или к такому грозному осложнению, как сепсис (заражение крови). Словом, с этим недугом шутить нельзя.
Чтобы не допустить осложнений, нужно при появлении первых признаков заболевания обратиться к офтальмологу. После осмотра врач уточнит диагноз и назначит лечение. Оно, в частности, заключается в наружном смазывании поражённого участка антисептическим раствором (ватный тампон предварительно выжать!) и применении необходимых глазных капель. Возможно, понадобятся также физиотерапевтические процедуры. При рецидивирующих ячменях используется аутогемотерапия (переливание собственной крови пациента) и назначаются витамины, проводятся также курсы лечения антибиотиками.
Для лечения ячменя применяются и различные фитотерапевтические рекомендации. Например, настой цветков календулы, используемый для промывания глаза и примочек на веко. Готовится он так: 2 ст. ложки сухого сырья залить стаканом крутого кипятка, настаивать в течение часа, процедить и использовать в тёплом виде. Кроме того, неплохо помогают тёплые примочки на веко с соком алоэ. С этой целью свежий лист алоэ надо тщательно вымыть и с помощью чесночницы отжать сок. Можно также прикладывать к веку толчёный в кашицу варёный чеснок.
Противовоспалительным действием обладает отвар из семян укропа. Рецепт приготовления следующий: 1 ч. ложку семян разотрите в ступке и пересыпьте в кастрюльку. Залейте 2 стаканами воды и на слабом огне доведите до кипения. Затем в течение 5 минут дайте настояться, процедите и остудите. Смачивайте в полученном отваре ватный тампон и прикладывайте к больному месту несколько раз в день.
Что касается прогревания ячменя, то делать это следует лишь тогда, когда вскроется гнойник. В противном случае эта процедура может только усилить воспаление. Народные медики советуют использовать для прогревания горячее варёное яйцо, обернув его в мягкую ткань.
Профилактика
Для того чтобы предупредить появление ячменя, необходимо соблюдать элементарные правила гигиены, в частности – не прикасаться к глазам грязными руками, а при нанесении макияжа пользоваться только личной косметикой. Важно также избегать переохлаждений, особенно тем, кто подвержен этому недугу. Кроме того, необходимо укреплять ослабленный иммунитет, на фоне которого обычно возникает ячмень. Лучшее средство для этого – закаливание организма.
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