С ячменём лучше не шутить

Болезнь всегда некстати: собираюсь в отпуск, и вдруг ячмень. Хотелось бы знать, почему он возникает и как с ним бороться?

Сергей Борисович, Пермь

Отвечает врач Владимир Яшин:

- ЯЧМЕНЬ – это острое гнойное воспаление волосяного мешочка или сальной железы века, которое нередко возникает в результате несоблюдения правил личной гигиены. Возбудителями инфекции чаще всего являются стафилококки, которые попадают в глаз с грязных рук или несвежего носового платка. Среди факторов, способствующих развитию недуга, – снижение общей сопротивляемости организма, например вследствие перенесённой простуды, недостаток витаминов, а также некоторые хронические заболевания, в частности, сахарный диабет.

Ячмень бывает наружным и внутренним. В первом случае заболевание начинается с ощущения жжения и лёгкого зуда на ограниченном участке с наружной стороны века. Затем в этом месте появляются покраснение и болезненная припухлость, которая довольно быстро увеличивается с образованием гнойничка. На 3–4-й день он обычно вскрывается, и гной из него выходит, после чего отёчность и покраснение проходят. Похожее течение наблюдается и в случае образования внутреннего ячменя. Он является следствием воспаления хряща вокруг мейбомиевой железы, расположенной на внутренней стороне века.

На первый взгляд кажется, что ячмень – безобидное заболевание. Однако такое представление ошибочно. Так, если болезнь неправильно лечить, она может осложниться флегмоной – острым гнойным воспалением века, а при ослабленном иммунитете принять рецидивирующее течение. Ни в коем случае не пытайтесь выдавливать из ячменя гной! При этом инфекция может распространиться по кровеносным сосудам и привести к менингиту (воспалению оболочки мозга) или к такому грозному осложнению, как сепсис (заражение крови). Словом, с этим недугом шутить нельзя.

Чтобы не допустить осложнений, нужно при появлении первых признаков заболевания обратиться к офтальмологу. После осмотра врач уточнит диагноз и назначит лечение. Оно, в частности, заключается в наружном смазывании поражённого участка антисептическим раствором (ватный тампон предварительно выжать!) и применении необходимых глазных капель. Возможно, понадобятся также физиотерапевтические процедуры. При рецидивирующих ячменях используется аутогемотерапия (переливание собственной крови пациента) и назначаются витамины, проводятся также курсы лечения антибиотиками.

Для лечения ячменя применяются и различные фитотерапевтические рекомендации. Например, настой цветков календулы, используемый для промывания глаза и примочек на веко. Готовится он так: 2 ст. ложки сухого сырья залить стаканом крутого кипятка, настаивать в течение часа, процедить и использовать в тёплом виде. Кроме того, неплохо помогают тёплые примочки на веко с соком алоэ. С этой целью свежий лист алоэ надо тщательно вымыть и с помощью чесночницы отжать сок. Можно также прикладывать к веку толчёный в кашицу варёный чеснок.

Противовоспалительным действием обладает отвар из семян укропа. Рецепт приготовления следующий: 1 ч. ложку семян разотрите в ступке и пересыпьте в кастрюльку. Залейте 2 стаканами воды и на слабом огне доведите до кипения. Затем в течение 5 минут дайте настояться, процедите и остудите. Смачивайте в полученном отваре ватный тампон и прикладывайте к больному месту несколько раз в день.

Что касается прогревания ячменя, то делать это следует лишь тогда, когда вскроется гнойник. В противном случае эта процедура может только усилить воспаление. Народные медики советуют использовать для прогревания горячее варёное яйцо, обернув его в мягкую ткань.