//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Здоровье

Опыление… молодостью

№ 14(306) от 12.04.2012 [«Аргументы Недели », Вячеслав МАНАПОВ, врач ]

Опыление… молодостью

Хотите продлить период активной молодости? Отодвинуть процесс старения? Избавиться от негативных эмоций и улучшить сон? Тогда вам надо вспомнить о замечательном продукте пчеловодства – пыльце.

Весной, как известно, начинается самое активное цветение. Для трудолюбивых пчёл это настоящее раздолье. Перелетая от цветка к цветку, они собирают пыльцу. За один раз пчёлы приносят в улей на своих ножках примерно двадцать миллиграммов. Поработать каждой из них придётся основательно: пчелиная семья потребляет за год около тридцати килограммов! Для пчёл пыльца служит сырьём, из которого под влиянием ферментов их собственной слюны и мёда (им заливается утрамбованная пыльца) образуется в результате брожения перга. А перга – это главный корм не только для личинок, но и для взрослых особей. В ней масса витаминов, минералов и белков. Что касается самой пыльцы, то и в ней множество полезных веществ.

Полезно знать

Важно помнить, что полезные свойства пыльцы сохраняются максимум в течение года. Да и то при условии правильного её хранения. Лучше всего консервировать пыльцу с мёдом в равной пропорции – в банках из тёмного стекла. А хранить их надо плотно закрытыми – опять же в тёмном (и прохладном) месте.

Кладовая витаминов 

Примерно на треть пыльца состоит из полезных для человека белков. В ней есть провитамин А, витамины группы В, а также витамины С, Е, Д, РР, К; антибактерицидные вещества, фитогормоны. Кроме того, почти три десятка элементов периодической таблицы Менделеева: никель, ванадий, фосфор, цинк, титан, калий, марганец, кобальт, магний, железо, натрий, хром, кальций, медь, молибден…В различных количествах пыльца содержит более двадцати полезных аминокислот. В двухстах её граммах их столько же, сколько в килограмме говядины. По составу аминокислот пыльца близка не только к мясу, но и к яйцам и молоку, которые также богаты белком. Можно привести и другой пример. Скажем, «образцовой» по содержанию каротина считается морковь (он есть также в тыкве, зелёном луке, помидорах, красном перце). Но даже в ней каротина в двадцать (!) раз меньше, нежели в пыльце лилии и жёлтой акации. А между тем он защищает клетки иммунной системы от повреждения свободными радикалами, снижает риск развития онкологических заболеваний. Взрослому человеку ежедневно требуется около 5 миллиграммов каротина.

Учёные насчитали в пыльце с полсотни биологически активных веществ. Они оказывают на человеческий организм лечебное и стимулирующее воздействие. Например, укрепляют капилляры, способствуют физическому росту. И к тому же обладают антисклеротическими свойствами. Дело в том, что употребление пыльцы нормализует содержание липидов в крови. А это позволяет избежать нарастания склеротических бляшек.

Народный рецепт

После операций и инфекций. Приготовить смесь из 25 г пыльцы, 50 г мёда и 100 г сливочного масла. Разделить на две порции и съесть смесь в течение дня намазанной на хлеб. Продолжительность курса – от двух до трёх недель.

Аденома простаты. Дважды в сутки за четверть часа до еды съедать с мёдом (1:1) по 12 г пыльцы. Курс – от месяца до полутора.

Анемия. Смешать 100 г свежего молока, 10 г пыльцы и 50 г мёда (жидкого). Пить трижды в день по 1 ч. л. перед едой на протяжении полутора месяцев.

Хронические расстройства ЖКТ, гастриты с низкой кислотностью. Размешать 20 г пыльцы и 500 г мёда. В данную смесь добавить 75 г свежего сока алоэ. Ежедневно за 20 минут до еды принимать трижды в день по 1 ч. л. на протяжении месяца.

Гастрит с повышенной кислотностью. Чайную ложку смешанных в равной пропорции пыльцы и мёда развести в 50 г кипячёной воды. После этого дать три часа настояться. Пить тёплым.

Гипертония. В течение двух месяцев (пропорция 1:1) трижды в день перед едой принимать по 1 ч. л. смеси мёда и пыльцы.

Старческая слабость. На протяжении полутора месяцев трижды в день за полчаса до еды принимать по 1 ч. л. пыльцы. При этом запивать молоком.

Туберкулёз. На протяжении полутора месяцев принимать трижды в день по 1 ч. л. Детская доза – вполовину меньше.

Укрепление иммунитета. Трижды в день в течение шести недель съедать по половине чайной ложки  (детям – четверть) пыльцы.

На пользу иммунитету

Пыльца считается диетическим продуктом. Желательнее всего употреблять её с мёдом – в соотношении один к одному. Так она усваивается гораздо лучше. Установлено её полезное воздействие на укрепление иммунитета, предо­твращение преждевременного старения; способность продлевать период активной молодости, гармонизировать общее состояние организма, тонизировать его. Витамин Р, о котором мы уже упоминали, называют «витамином молодости». Всего один грамм содержащей его пыльцы послужит прекрасной профилактикой кровоизлияний – в сердце, глазную сетчатку, мозг. Оправданно и применение пыльцы в косметике: кремы, где она используется как главный компонент, разглаживают кожу и предотвращают появление морщин. Кстати, этот волшебный пчелиный продукт должны обязательно взять на вооружение женщины, которые решили сесть на голодания и диеты. Ведь те уменьшают мышечную массу, а это изменение считается патологическим. Так вот, чтобы одновременно с уменьшением жировых отложений избежать распада белков, желательно принимать пыльцу.

Вдобавок ко всему она положительно влияет на укрепление нервной системы, снимает головную боль и избавляет от головокружений, улучшает сон и память, А ещё – повышает работоспособность мозга и мышечную силу, способствует скорейшему физическому восстановлению, снижает риск простудных и гриппозных заболеваний. Благодаря пыльце лучше чувствуют себя гипотоники, а также люди, страдающие кардионеврозами, ишемией, ревматизмом, пороками сердца.

Поскольку в пыльце много гормонов, полезных для восстановления поражённых органов, она эффективна при инфаркте миокарда, некрозе печени.

Пыльцу также рекомендуют метеозависимым людям; она помогает при переломах, неврозах, подагре, гепатите, болезнях желудочно-кишечного тракта, эндемическом зобе, атеросклерозе, аденоме предстательной железы.

Принимают ее и при анемии. В этом случае благотворно влияет анаболический эффект в сочетании с комплексом воздействия микроэлементов: кобальта, железа, меди, именно они задействованы в процессе кроветворения.

С помощью пыльцы можно уменьшить количество принимаемых антибиотиков. Ведь пыльца усиливает их воздействие. А значит, даже сократив приём медицинских препаратов, человек способен достичь такого же лечебного эффекта.

Пыльца цветов – хороший антиоксидант. Благодаря ей сокращается уровень билирубина, нормализуется жировой, минеральный, белковый и углеводный обмен. К сожалению, в последние годы в наш организм всё чаще попадают нитраты. Цветочная пыльца в значительной степени позволяет их нейтрализовать. Она также повышает уровень гемоглобина в крови, восстанавливает силы после болезни и физического истощения.

Не навреди!

Надо помнить, что пыльца противопоказана людям, страдающим поллинозом. Кроме того, у человека может быть индивидуальная непереносимость. Обычно проявление аллергии случается, если используется ингаляция. А вот когда она проникает непосредственно в желудочно-кишечный тракт, аллергические симптомы могут отсутствовать: этому способствует влияние пищеварительного сока. Поэтому в принципе врач имеет право рекомендовать использование пыльцы даже людям, страдающим  поллинозом. Зато она категорически противопоказана диабетикам и тем, у кого часто случаются кровотечения. В том числе геморроидальные, гинекологические, язвенные: известно свойство этого пчелиного продукта снижать свёртываемость крови.

Учитывая, что в пыльце много витамина А, надо стараться избегать её приёма в излишнем количестве: иначе можно навредить печени.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Экономика

Повышение МРОТ может привести к негативным последствиям, считает экономист

Повышение МРОТ может привести к негативным последствиям, считает экономист

Экономист Никита Масленников отреагировал на заявление Минтруда о повышении размера минимального размера оплаты труда к 2020 году. По его словам, это может нести негативные последствия для россиян.

//В мире

ЕС продлил индивидуальные антироссийские санкции в отношении 170 граждан и 44 юридических лиц

ЕС продлил индивидуальные антироссийские санкции в отношении 170 граждан и 44 юридических лиц

Европейский союз продлил индивидуальные санкции в отношении России. Среди ограничений - заморозка активов и ограничения на поездки. Санкции введены в отношении 170 физических и 44 юридических лиц.

//Общество

Москалькова объяснила, когда будет возможно сокращение рабочей недели

Москалькова объяснила, когда будет возможно сокращение рабочей недели

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова оценила предложение о введении четырёхдневной рабочей недели. По её словам, для начала следует провести специальные исследования.

//новости партнеров

//Экономика

Как изменится положение рубля осенью?

Как изменится положение рубля осенью?

Аналитик Александр Купцикевич рассказал, как поведёт себя российская валюта в начале осени и какие процессы на мировом финансовом рынке оказывают больше всего влияния на рубль.

//Политика

В МИД сообщили о риске возникновения ядерной войны

В МИД сообщили о риске возникновения ядерной войны

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил о растущем риске возникновения ядерной войны. По его словам, ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Священник назвал сектантами отказавшихся от школьного молебна родителей

Священник назвал сектантами отказавшихся от школьного молебна родителей

В Волгоградской области священник Александр Копейкин заявил, что родители, пожаловавшиеся на традиционный молебен в школе – сектанты. По его словам, молебен всё равно состоится.

//Здоровье

Учёные: дневной сон уменьшает риск появления болезни сердца

Учёные: дневной сон уменьшает риск появления болезни сердца

Швейцарские учёные выявили связь между дневным сном и снижением риска болезни сердца. По их словам, чтобы избежать развития сердечно-сосудистых заболеваний стоит выделить на сон несколько часов в определенные дни.

//Шоу-бизнес

Заворотнюк готова выступать на корпоративах, несмотря на слухи о болезни

Заворотнюк готова выступать на корпоративах, несмотря на слухи о болезни

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк на фоне слухов о своём заболевании заявила о готовности выступать на корпоративах. Об этом рассказал представитель знаменитости Стас Христов.

//В мире

Фигурант дела о крушении малайзийского Boeing Цемах вернулся в ДНР

Фигурант дела о крушении малайзийского Boeing Цемах вернулся в ДНР

Подозреваемый по делу о крушении пассажирского самолета Boeing малайзийской авиакомпании Владимир Цемах вернулся в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР).

//Новости партнеров

//Общество

Никас Сафронов попал в ДТП на своем автомбиле Porsche

Никас Сафронов попал в ДТП на своем автомбиле Porsche

Никас Сафронов в четверг, 12 сентября, попал в дорожно-транспортно происшествие на своем автомобиле Porsche по пути в подмосковную Барвиху. Никас Сафронов, по предварительным данным, не пострадал.

//Экономика

Силуанов раскритиковал оценку главы Счетной палаты Кудрина перспектив российской экономики

Силуанов раскритиковал оценку главы Счетной палаты Кудрина перспектив российской экономики

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов раскритиковал оценку главы Счетной палаты Алексея Кудрина перспектив российской экономики. Кудрин высказал сомнение по прогнозам МЭР по росту ВВП.

//Новости СМИ2

//Культура

Петр Мамонов перенес вторую операцию на сердце

Петр Мамонов перенес вторую операцию на сердце

Музыкант и актер Петр Мамонов перенес еще одну операцию. Супруга Мамонова Ольга рассказала, что Петр после операции на сердце находится в реанимации. По ее словам, он "выглядит хорошо".

//В мире

Заявление Минобороны России

Заявление Минобороны России

Ответственность за «развал» Договора о РСМД лежит на лидере альянса – США. Выход американской стороны из Договора создал дополнительные серьезные риски для международной безопасности.

//В мире

Экс-глава Минздрава Украины Супрун считает, что Зеленский страдает редким психическим расстройством

Экс-глава Минздрава Украины Супрун считает, что Зеленский страдает редким психическим расстройством

Экс-глава Минздрава Украины Ульяна Супрун предположила, что Владимир Зеленский страдает редким психическим расстройством. По ее словам, у президента Украины - раздвоение личности.

//В мире

Украинские силовики из двух бригад подрались в Донбассе

Украинские силовики из двух бригад подрались в Донбассе

Украинские силовики из двух бригад подрались в Донбассе в районе населенного пункта Троицкое. В результате драки пострадали пятеро военнослужащих. Пострадавшие силовики получили тяжкие телесные повреждения.

//Общество

Мальчик, пытавшийся спасти дедушку при пожаре, награжден посмертно

Мальчик, пытавшийся спасти дедушку при пожаре, награжден посмертно

6-летний Святослав Юшков из Карелии, получил 90 процентов ожогов тела, пытаясь спасти своего деда при пожаре. Мальчика госпитализировали в ожоговый центр Нижнего Новгорода, врачи боролись за жизнь ребенка, но он умер.

//Общество

Глава СКР Бастрыкин поручил разобраться в деле подростка, собаку которого сбила машина в Томске

Глава СКР Бастрыкин поручил разобраться в деле подростка, собаку которого сбила машина в Томске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться в деле 16-летнего подростка, собаку которого сбил автомобиль в Томске. Инцидент получил широкий общественный резонанс.

//Новости партнеров

//Общество

Объявлена дата нового выступления Димы Билана в Самаре

Объявлена дата нового выступления Димы Билана в Самаре

Дима Билан даст новый концерт в Самаре 29 сентября. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о звонке продюсера Билана Яны Рудковской, попросившей дать возможность артисту лично извиниться.

//Шоу-бизнес

Любовь Толкалина рассердилась на телеведущего, рассказавшего об их коротком романе и расставании

Любовь Толкалина рассердилась на телеведущего, рассказавшего об их коротком романе и расставании

Любовь Толкалина рассердилась на телеведущего Джоне Уоррене, рассказавшего об их коротком романе и расставании по ее инициативе. Уоррен рассказал, как он влюбился в актрису на первой встрече.

//Шоу-бизнес

Юлия Барановская примерила несколько белых платьев невесты

Юлия Барановская примерила несколько белых платьев невесты

Телеведущая, многодетная мама Юлия Барановская примерила несколько белых платьев невесты. Барановская выложила фото в свадебных нарядах в Инстаграм. В первом платье Барановская кружилась в центре Москвы.

//Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова на съемках закрутила роман с Семеном Слепаковым?

Светлана Ходченкова на съемках закрутила роман с Семеном Слепаковым?

Актриса Светлана Ходченкова закрутила роман с шоуменом Семеном Слепаковым. Эта новость обсуждается в светской тусовке. Говорят, Светлана и Семен могли подружиться на съемках популярного сериала.

//Жаркое из блогов

Финальная распродажа

Финальная распродажа

А вы задумывались, кому с наибольшей вероятностью выгодно разгосударствление украинской госсобственности: целого ряда базовых для хозяйства компаний, включая монополистов, земли и т.д.

//В мире

США готовы выделить Украине 250 миллионов долларов

США готовы выделить Украине 250 миллионов долларов

США готовы выделить Украине 250 миллионов долларов в качестве помощи на безопасность. Комитет по расходам сената Соединенных Штатов одобрил оборонный бюджет на 2020 финансовый год.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Эксперты назвали полезные для здоровья человека свойства лука
2

Зловещие совпадения
3

Репутация уничтожена, а счета блокировали за 6 млн долга по налогам. Тимати далеко не "стар"
4

В Сети спорят, поймет ли Путин шутку Урганта?
5

Ученые назвали самые опасные причины, которые влияют на перепады настроения

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры