Опыление… молодостью

Хотите продлить период активной молодости? Отодвинуть процесс старения? Избавиться от негативных эмоций и улучшить сон? Тогда вам надо вспомнить о замечательном продукте пчеловодства – пыльце.

Весной, как известно, начинается самое активное цветение. Для трудолюбивых пчёл это настоящее раздолье. Перелетая от цветка к цветку, они собирают пыльцу. За один раз пчёлы приносят в улей на своих ножках примерно двадцать миллиграммов. Поработать каждой из них придётся основательно: пчелиная семья потребляет за год около тридцати килограммов! Для пчёл пыльца служит сырьём, из которого под влиянием ферментов их собственной слюны и мёда (им заливается утрамбованная пыльца) образуется в результате брожения перга. А перга – это главный корм не только для личинок, но и для взрослых особей. В ней масса витаминов, минералов и белков. Что касается самой пыльцы, то и в ней множество полезных веществ.

Полезно знать Важно помнить, что полезные свойства пыльцы сохраняются максимум в течение года. Да и то при условии правильного её хранения. Лучше всего консервировать пыльцу с мёдом в равной пропорции – в банках из тёмного стекла. А хранить их надо плотно закрытыми – опять же в тёмном (и прохладном) месте.

Кладовая витаминов

Примерно на треть пыльца состоит из полезных для человека белков. В ней есть провитамин А, витамины группы В, а также витамины С, Е, Д, РР, К; антибактерицидные вещества, фитогормоны. Кроме того, почти три десятка элементов периодической таблицы Менделеева: никель, ванадий, фосфор, цинк, титан, калий, марганец, кобальт, магний, железо, натрий, хром, кальций, медь, молибден…В различных количествах пыльца содержит более двадцати полезных аминокислот. В двухстах её граммах их столько же, сколько в килограмме говядины. По составу аминокислот пыльца близка не только к мясу, но и к яйцам и молоку, которые также богаты белком. Можно привести и другой пример. Скажем, «образцовой» по содержанию каротина считается морковь (он есть также в тыкве, зелёном луке, помидорах, красном перце). Но даже в ней каротина в двадцать (!) раз меньше, нежели в пыльце лилии и жёлтой акации. А между тем он защищает клетки иммунной системы от повреждения свободными радикалами, снижает риск развития онкологических заболеваний. Взрослому человеку ежедневно требуется около 5 миллиграммов каротина.

Учёные насчитали в пыльце с полсотни биологически активных веществ. Они оказывают на человеческий организм лечебное и стимулирующее воздействие. Например, укрепляют капилляры, способствуют физическому росту. И к тому же обладают антисклеротическими свойствами. Дело в том, что употребление пыльцы нормализует содержание липидов в крови. А это позволяет избежать нарастания склеротических бляшек.

Народный рецепт После операций и инфекций. Приготовить смесь из 25 г пыльцы, 50 г мёда и 100 г сливочного масла. Разделить на две порции и съесть смесь в течение дня намазанной на хлеб. Продолжительность курса – от двух до трёх недель. Аденома простаты. Дважды в сутки за четверть часа до еды съедать с мёдом (1:1) по 12 г пыльцы. Курс – от месяца до полутора. Анемия. Смешать 100 г свежего молока, 10 г пыльцы и 50 г мёда (жидкого). Пить трижды в день по 1 ч. л. перед едой на протяжении полутора месяцев. Хронические расстройства ЖКТ, гастриты с низкой кислотностью. Размешать 20 г пыльцы и 500 г мёда. В данную смесь добавить 75 г свежего сока алоэ. Ежедневно за 20 минут до еды принимать трижды в день по 1 ч. л. на протяжении месяца. Гастрит с повышенной кислотностью. Чайную ложку смешанных в равной пропорции пыльцы и мёда развести в 50 г кипячёной воды. После этого дать три часа настояться. Пить тёплым. Гипертония. В течение двух месяцев (пропорция 1:1) трижды в день перед едой принимать по 1 ч. л. смеси мёда и пыльцы. Старческая слабость. На протяжении полутора месяцев трижды в день за полчаса до еды принимать по 1 ч. л. пыльцы. При этом запивать молоком. Туберкулёз. На протяжении полутора месяцев принимать трижды в день по 1 ч. л. Детская доза – вполовину меньше. Укрепление иммунитета. Трижды в день в течение шести недель съедать по половине чайной ложки (детям – четверть) пыльцы.

На пользу иммунитету

Пыльца считается диетическим продуктом. Желательнее всего употреблять её с мёдом – в соотношении один к одному. Так она усваивается гораздо лучше. Установлено её полезное воздействие на укрепление иммунитета, предо­твращение преждевременного старения; способность продлевать период активной молодости, гармонизировать общее состояние организма, тонизировать его. Витамин Р, о котором мы уже упоминали, называют «витамином молодости». Всего один грамм содержащей его пыльцы послужит прекрасной профилактикой кровоизлияний – в сердце, глазную сетчатку, мозг. Оправданно и применение пыльцы в косметике: кремы, где она используется как главный компонент, разглаживают кожу и предотвращают появление морщин. Кстати, этот волшебный пчелиный продукт должны обязательно взять на вооружение женщины, которые решили сесть на голодания и диеты. Ведь те уменьшают мышечную массу, а это изменение считается патологическим. Так вот, чтобы одновременно с уменьшением жировых отложений избежать распада белков, желательно принимать пыльцу.

Вдобавок ко всему она положительно влияет на укрепление нервной системы, снимает головную боль и избавляет от головокружений, улучшает сон и память, А ещё – повышает работоспособность мозга и мышечную силу, способствует скорейшему физическому восстановлению, снижает риск простудных и гриппозных заболеваний. Благодаря пыльце лучше чувствуют себя гипотоники, а также люди, страдающие кардионеврозами, ишемией, ревматизмом, пороками сердца.

Поскольку в пыльце много гормонов, полезных для восстановления поражённых органов, она эффективна при инфаркте миокарда, некрозе печени.

Пыльцу также рекомендуют метеозависимым людям; она помогает при переломах, неврозах, подагре, гепатите, болезнях желудочно-кишечного тракта, эндемическом зобе, атеросклерозе, аденоме предстательной железы.

Принимают ее и при анемии. В этом случае благотворно влияет анаболический эффект в сочетании с комплексом воздействия микроэлементов: кобальта, железа, меди, именно они задействованы в процессе кроветворения.

С помощью пыльцы можно уменьшить количество принимаемых антибиотиков. Ведь пыльца усиливает их воздействие. А значит, даже сократив приём медицинских препаратов, человек способен достичь такого же лечебного эффекта.

Пыльца цветов – хороший антиоксидант. Благодаря ей сокращается уровень билирубина, нормализуется жировой, минеральный, белковый и углеводный обмен. К сожалению, в последние годы в наш организм всё чаще попадают нитраты. Цветочная пыльца в значительной степени позволяет их нейтрализовать. Она также повышает уровень гемоглобина в крови, восстанавливает силы после болезни и физического истощения.

Не навреди!

Надо помнить, что пыльца противопоказана людям, страдающим поллинозом. Кроме того, у человека может быть индивидуальная непереносимость. Обычно проявление аллергии случается, если используется ингаляция. А вот когда она проникает непосредственно в желудочно-кишечный тракт, аллергические симптомы могут отсутствовать: этому способствует влияние пищеварительного сока. Поэтому в принципе врач имеет право рекомендовать использование пыльцы даже людям, страдающим поллинозом. Зато она категорически противопоказана диабетикам и тем, у кого часто случаются кровотечения. В том числе геморроидальные, гинекологические, язвенные: известно свойство этого пчелиного продукта снижать свёртываемость крови.

Учитывая, что в пыльце много витамина А, надо стараться избегать её приёма в излишнем количестве: иначе можно навредить печени.