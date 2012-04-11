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Прибавьте себе удачи!

Два в одном: «Виардо ФОРТЕ» повышает деловую активность мужчин и возвращает им сексуальную состоятельность

№ 14(306) от 12.04.2012 [ «Аргументы Недели » ]

Прибавьте себе удачи!

Сексуальный активатор

Может ли мужчина усилить свою сексуальность, но так, чтобы при этом не нанести вреда своему здоровью?! Иначе говоря, не принимая химических лекарств, которые, как известно, не самое большое благо для человека.

Скажу сразу: такое средство есть! И многие мужчины уже не мыслят без него жизни. Это российский препарат «Виардо ФОРТЕ», больше известный в кругах продвинутых мужчин как сексуальный активатор. Его капсулы содержат природные компоненты, которые мягко и без давления на организм увеличивают в крови содержание особого гормона – тестостерона. Того самого, что отвечает в организме мужчины за половое влечение!

А нет ли столь же безотказного средства и для повышения деловой активности мужчин? Я имею в виду тех, кто впал в депрессию, потерял интерес к жизни, и потому на службе вполне справедливо оказался в аутсайдерах. У таких людей, понятно, нет шансов занять в коллективе лидирующее положение, чтобы в интересах дела руководство само предложило платить им значительно больше денег!

Как выяснили ученые, положение этих людей тоже вполне поправимо. Уникальная биодобавка «Виардо ­ФОРТЕ» способна преобразить мужчину и в этом отношении! Как? Вполне научно обоснованно: за счет «дозаправки» организма тем же самым гормоном – тестостероном! Не зря его называют королем гормонов и гормоном королей.

Королевский гормон

Известно, для мужчин тестостерон играет ключевую роль, отвечая решительно за все мужское: за строение тела, твердый характер, способность быстро принимать решения и добиваться поставленных целей.

Это подтвердили английские исследователи, изучавшие отношения между сотрудниками в коллективах крупных компаний. Оказалось, к мужчинам, имеющим высокий уровень тестостерона, прислушиваются коллеги и руководство. Они гораздо успешнее проводят переговоры, им легче удается убедить собеседника в своей правоте. И, естественно, у них выше зарплата. Скажу больше, американские ученые, тоже заинтересовавшиеся проблемой, доказали, что мужчины с высоким уровнем тестостерона куда успешнее играют на бирже, им с большей выгодой для себя удается вести бизнес.

Однако, это за рубежом, а у нас просто беда. Мужчин, страдающих нехваткой тестостерона в России не счесть! Ведь что происходит на самом деле: количество тестостерона, в мужском организме достигает пика к 18 годам, а вот уже после 30 начинает плавно снижаться. Наш образ жизни только ускоряет этот трагический процесс. Мы много пьем спиртного, курим, питаемся жирной пищей с массой химических консервантов. Прибавьте сюда стрессы, которые терзают души мужчин из-за непредсказуемости курса валют, реального шанса остаться без работы и зарплаты.

Стоит ли после этого удивляться, что даже у молодых здоровых людей уровень драгоценного тестостерона катастрофически падает. И тут уж без «дозаправки» организма этим гормоном не обойтись. То есть многим нашим мужчинам надо срочно идти в аптеку за «Виардо ФОРТЕ».

«Дозаправка» спасёт карьеру?

Сигналы организма о том, что нужна «дозаправка» тестостероном, заметить несложно. Действия человека становятся вялыми, его начинает охватывать умственная и физическая усталость, проявляется быстрая утомляемость, раздражительность. И, наконец, главный признак: сексуальная апатия! Что ж, сексопатологи и прежде замечали, что секс и карьерные успехи каким-то образом между собой связаны.

Теперь о сути «дозаправки». Организм мужчины располагает особым «механизмом», который сам производит тестостерон. А вот когда производство собственного гормона начинает потихоньку падать, естественному процессу, как выяснили ученые, достаточно только помочь. Иначе говоря, подбросить необходимое количество «исходного вещества» для увеличения выработки драгоценного гормона.

Исходным веществом, по сути «сырьем», может служить природный растительный гормон – фитостерон. Ученые знали это, но видело око, да зуб не брал. Только недавно им удалось создать технологию, позволяющую в достаточном количестве извлекать фитостерон из растений. Это открытие и легло в основу принципиально новой отечественной биологически активной добавки «Виардо ФОРТЕ».

При регулярном приеме капсул «­Виардо ФОРТЕ» мужчина начинает чувствовать себя сильным, способным справиться с любыми трудностями, добиться хорошей зарплаты и, что немаловажно, качественного секса. Он становится лидером на работе и «мачо» для милых дам. Мужчины, учтите, это вполне возможно благодаря «Виардо ФОРТЕ». Точнее входящему в его состав судьбоносному гормону, от которого зависит вся наша состоятельность!

P. S. Судя по вестям из аптек, продажи «Виардо ФОРТЕ» растут. Значит, мужчины уже поняли, как лучше проложить себе путь к успеху.

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