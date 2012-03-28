По две болезни на каждого ребенка

На каждого петербургского подростка 14 лет от роду приходится в среднем по две болезни — таков неутешительный вывод по итогам прошедшей в конце 2011 года впервые с cоветских времен диспансеризации подростков. Из более чем 26 000 детей состояние здоровья 8133 мальчиков и девочек потребовало дополнительных обследований.

Данные диспансеризации выявили, что к первой группе здоровья можно отнести лишь 5,23%, ко второй группе — 59,6%, к третьей и четвертой — 35%. Последние, кстати, включают тех, кто страдает целым букетом хронических заболеваний вплоть до инвалидности.

Диспансеризация проходила с 1 сентября по 15 декабря 2011 года. В обследовании подростков принимали участие врачи 49 лечебно-профилактических учреждений города. Это были самые разные специалисты: педиатр, невролог, офтальмолог, детский хирург, отоларинголог, детский гинеколог для девочек и уролог­андролог для мальчиков, детский стоматолог, детский эндокринолог. У подростков брали анализы крови и мочи, сделали электрокардиографию, ультразвуковое исследование печени, почек и желчного пузыря.

Болезни распределились следующим образом: лидируют в списке заболевания органов пищеварения — 21,66%, второе место — болезни костно­-мышечной системы и соединительной ткани (17,18%), глазные болезни заняли третью позицию — 17,06%, четвертое место у болезней эндокринной системы — 12,58%.

Как отмечает главный специалист по здоровью школьников Комитета по здравоохранению Санкт­-Петербурга Светлана Рычкова, не может не тревожить значительное число выявленных случаев заболеваний мочеполовой системы: 665 мальчиков страдают различными заболеваниями мужских половых органов, 1173 девушки — нарушением цикла. У 320 подростков выявлены задержки полового развития. Страдают подростки и ожирением — лишний вес у каждого девятого — и недостаточностью питания, таких 904 человека, среди них юношей — 533.

Медики уверены, что подростки из-­за загруженности учебой и невнимательности родителей, а также собственного наплевательского отношения к здоровью, питаются ненормально: каждый третий не получает основных компонентов питания в суточном рационе, испытывая недостаток кальция, железа, витаминов группы В. «Родители забывают, что не все зависит от школы, нормально питаться ребенок должен и дома», — считает специалист по питанию детей Комитета по здравоохранению Наталья Богданова.

Медики уверены, что львиная доля ответственности за такое состояние здоровья подрастающего поколения лежит на родителях, которые возят детей на машинах, кормят сладким и калорийным, не нагружают физически. «Показатель физической выносливости нынешних школьников соответствует 60–70% от физической активности учеников в начале 1980-­х годов», — подчеркнула Рычкова. Родителям и детям предложено посетить 7 центров здоровья, где бесплатно могут провести обследование, выявить проблемы. Медики напоминают, что 50% проблем со здоровьем — это результат образа жизни, а не медико­-социальных проблем.

В этом году диспансеризация вновь ожидает нынешних четырнадцатилетних. Если она покажет столь же удручающие результаты, то впору обсуждать проблемы на городском правительстве. Ведь в свое время приняли меры, чтобы качественно кормить и витаминизировать анемичных петербургских беременных.

Сейчас же медики предлагают лишь посещать центры здоровья, ввести третий урок физкультуры, заниматься спортом в свободное от учебы время.