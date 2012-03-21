Весенние страдания волос

С наступлением весны у многих из нас возникают проблемы с волосами: они начинают выпадать, тускнеть, выглядеть ослабленными, появляется перхоть. А у некоторых, несмотря на достаточно молодой возраст, уже проявляется первая седина! Как помочь шевелюре в демисезонный период? Рассказывает врач-трихолог Юлия Курбатова:

- В первую очередь обратите внимание на своё питание! Ни в коем случае весной не сидите на жёстких диетах – это негативно скажется на здоровье волос. Для роста шевелюры и здоровья кожи головы употребляйте больше животного белка, обязательно включите в рацион витамины группы В, биотин (содержатся в гречке и пивных дрожжах), микроэлементы: кальций (все молочные продукты), серу (яичные желтки, морепродукты, чеснок, бобы), кремний (корнеплоды, мясо цыплят), железо (говядина, телятина, гранатовый сок, гранаты) и цинк (орехи, говядина, печёнка, морские продукты). Начните принимать витаминные комплексы со значительным содержанием антиоксиданта селена. Здоровье волосам подарят льняное масло, зелёный чай и отвар шиповника – они кладезь витаминов и антиоксидантов, необходимых для развития волосяной луковицы и правильной работы сальных желёз кожи головы.

Старайтесь сейчас сушить голову после мытья естественным образом – горячий воздух от фена сильно травмирует пряди, делает их сухими, отчего волосы начинают чаще выпадать. Ещё одни злейшие враги волос – лаки, краски, химические завивки. Дайте весной волосам отдохнуть, не злоупотребляйте окраской волос и прочими салонными процедурами. Не захватывайте волосы тугими резинками и не пользуйтесь металлическими расчёсками, если не хотите, чтобы ваша шевелюра поредела ещё больше.

Плохое состояние волос может говорить о неполадках в работе печени! Начните пить курсом специальные очищающие чаи (предварительно проконсультируйтесь со специалистом), витамины для печени. Не ешьте много жирного и жареного, исключите из употребления мороженое и алкоголь.

Появление же седых волос напрямую связано с генетической предрасположенностью, со стрессовыми ситуациями, а также нехваткой в организме таких элементов, как железо и цинк. Если седина досталась по наследству, здесь мало чем можно помочь. Таков «генетический сценарий» человека. Но если в семье случаи раннего поседения не встречались, необходимо начать правильно питаться, а также стараться меньше нервничать и переживать!