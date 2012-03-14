Сколько в мире терапий?

Сколько в мире терапевтических методик? Расскажите о некоторых из них. Ольга, Владивосток

Световая

Действительно, терапий много. Например, в последнее время всё больше говорят о световой. Голландские учёные занимаются разработкой методик, которые позволяют лечить людей при помощи света различных яркости, направленности и цветовой насыщенности.

Свет вообще играет в нашей жизни очень важную роль. При его недостатке обильно вырабатывается мелатонин. И наоборот, снижается уровень серотонина (его ещё называют гормоном радости). Мелатонин начинает как бы усыплять организм, побуждать его не расходовать лишних калорий, экономить драгоценное «топливо». У многих животных это в итоге заканчивается, например, зимней спячкой. Таким образом природа заботится о живых существах – ведь зимой не хватает прокорма.

И хотя человек – тоже животное, впадать в спячку нам, разумеется, «не по карману»: цивилизация диктует свои условия. Тем не менее зимой мы не случайно испытываем большие, чем обычно, сонливость, апатичность, вялость, хандру: мелатонин делает своё дело. Потому-то нам и требуется дополнительный свет. Ранней весной, в поздние осенние или короткие зимние дни постарайтесь не экономить на освещении – ради собственного же здоровья. Ведь это простейшая светотерапия. Чем ярче горят лампы, тем лучше.

В голландских клиниках, где светотерапию используют активно, наблюдается значительно меньше постоперационных депрессий, пациенты быстрее излечиваются. Синий свет укрепляет иммунную систему, улучшает обмен веществ и ток крови, а также клеточное дыхание. Кроме того, активнее переносится кислород. Ну а о том, что с помощью ламп синего цвета уничтожаются бактерии, известно уже очень давно.

Благодаря светотерапии можно лечить остеохондроз, избавляться от пигментных пятен, восстанавливать клетки.

В нашей стране официальное разрешение на использование тех или иных терапевтических методик даёт Росздравнадзор. В частности, среди одобренных им терапий – лечение голодом; магнитная, ароматическая, инфразвуковая, ультразвуковая. А также звуковая терапия. Она лечит записью звуков природы или музыки. Успешно применяется для восстановления больных, которые перенесли инсульт. Кстати, любопытный факт: в некоторых хозяйствах включают музыку… даже на фермах. И при этом коровы начинают давать больше молока! Есть также цветовая терапия; дельфинотерапия.

Интересно, что уже упоминавшуюся магнитотерапию не признают в Соединённых Штатах. Там её относят к лженауке. Тем не менее в нашей стране она применяется довольно успешно. С помощью данного метода, основанного на использовании статического магнитного поля, реконструируются клеточные структуры внутренних органов.

Ароматическая

Ароматерапия действует на основе эфирных растительных масел. С её помощью успешно лечатся головные боли, синдром хронической усталости. Используемые в ароматерапии масла известны антибактериальными, стимулирующими, успокаивающими, регенерирующими, омолаживающими свойствами. Они помогают человеческому организму лучше сбалансировать его природные функции. Оказывают помимо всего прочего и психологическое воздействие: ответной индивидуальной реакцией организма становится эмоциональная.

Применяются масла в компрессах, для массажа, ингаляций, приготовления специальных ванн. Конечно, надо помнить, что ароматерапия полезна не всем.Может возникнуть приступ у астматиков, не рекомендуется она пожилым людям, младенцам и беременным.

Ультразвуковая

Тонизирует организм, позволяет противостоять аллергии. Помогает устранять спазмы, удалять рубцы, замедлять старение кожи, улучшать иммунитет, лечить остеохондрозы и артриты, воспаления (кожные и гинекологические), а также болезни периферических нервов. Стимулирует лимфо- и кровообращение.

Эта терапия использует волны частотой от двух до десяти мегагерц. Ультразвук, как правило, воздействует на локальные участки тела – так называемые рефлексогенные зоны. В целом их площадь – до 200 кв. сантиметров. Ультразвуковая терапия не рекомендуется тем, у кого имеются острые инфекции, выраженные сердечно-сосудистые расстройства, пониженное артериальное давление, опухоли, туберкулёз, язва желудка. А кроме того – тяжёлая форма сахарного диабета, повреждения кожи, различные отёки, склонность к кровотечениям, органические заболевания центральной нервной системы, выраженные эндокринные и невротические расстройства. Ультразвуковая терапия противопоказана беременным.

Воздействие ультразвука нередко становится эффективнее, если одновременно применяется фонофорез – когда через кожу и слизистые оболочки вводятся лекарственные косметические средства. В частности, так лечатся купероз, целлюлит третьей и четвёртой стадии, пигментации, угревая сыпь, осуществляется лифтинг. Локальное повышение температуры тканей, происходящее благодаря термическому воздействию ультразвукового лечения, способно ускорять обменные процессы.

Ультразвук способен лечить заболевания горла, уха и носа, разрушать камни в почках, мочевом и желчном пузырях. Благодаря ему вырабатывается больше биологических веществ. Например, серотонина.А он очень важен.Поскольку егонехватка, особенно из-за дефицита света зимой и ранней весной, приводит к вялости организма и повышает болевую чувствительность (см. про световую терапию).

Кроме термического известен ещё и физико-химический эффект: начинают активно делиться клетки, вырабатываться различные ферменты и коллаген. А при целлюлите благодаря усиленному синтезу гиалуроновой кислоты хорошо рассасываются фиброзная ткань, рубцы и спайки.

Помимо двух названных способов воздействия ультразвука есть ещё механическое. Массируются клетки (можете себе представить – частота их колебаний способна составлять немногим менее миллиона раз в секунду!). В итоге улучшается клеточный обмен, поскольку повышается проницаемость клеточных мембран.

Инфразвук, дельфины, лошади

Инфразвуковая терапия позволяет, например, удалять вредные наросты – она оказывает воздействие на хрящевую и костную ткани. При этом применяются ударные акустические волны. Их частоту ухо человека не воспринимает. С помощью ударно-волновой терапии снимаются болевые синдромы, рассасываются воспалительные инфильтраты и рубцы, активизируется обмен веществ (благодаря нормализации в тканях лимфооттока и кровоснабжения), восстанавливаются эластичность и структура мышц и связок, стимулируется рост микрокапилляров и улучшается регенерация тканей. Как и у ультразвуковой терапии, у инфразвуковой также есть противопоказания – но их немного. И они похожи: беременность, нарушение свёртываемости крови, онкология, острые инфекции.

Что же касается дельфинотерапии, то она облегчает состояние людей, получивших разного рода психологические травмы.

То же самое можно сказать об ипотерапии – методе вспомогательного лечения с помощью лошадей. Правда, отметим сразу, что, в отличие от России, другие страны официально этот метод не признают. Его относят к альтернативной медицине. Тем не менее ипотерапия успешно применяется при нарушениях деятельности опорно-двигательного аппарата, травмах спины, радикулите, остеохондрозе, сколиозе, нарушениях речи и даже для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

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