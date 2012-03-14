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Сколько в мире терапий?

№ 10(302) от 15.03.2012 [«Аргументы Недели », Вячеслав МАНАПОВ, врач ]

Сколько в мире терапий?

Сколько в мире терапевтических методик? Расскажите о некоторых из них.       Ольга, Владивосток

Световая

Действительно, терапий много. Например, в последнее время всё больше говорят о световой. Голландские учёные занимаются разработкой методик, которые позволяют лечить людей при помощи света различных яркости, направленности и цветовой насыщенности.

Свет вообще играет в нашей жизни очень важную роль. При его недостатке обильно вырабатывается мелатонин. И наоборот, снижается уровень серотонина (его ещё называют гормоном радости). Мелатонин начинает как бы усыплять организм, побуждать его не расходовать лишних калорий, экономить драгоценное «топливо». У многих животных это в итоге заканчивается, например, зимней спячкой. Таким образом природа заботится о живых существах – ведь зимой не хватает прокорма.

И хотя человек – тоже животное, впадать в спячку нам, разумеется, «не по карману»: цивилизация диктует свои условия. Тем не менее зимой мы не случайно испытываем большие, чем обычно, сонливость, апатичность, вялость, хандру: мелатонин делает своё дело. Потому-то нам и требуется дополнительный свет. Ранней весной, в поздние осенние или короткие зимние дни постарайтесь не экономить на освещении – ради собственного же здоровья. Ведь это простейшая светотерапия. Чем ярче горят лампы, тем лучше.

В голландских клиниках, где светотерапию используют активно, наблюдается значительно меньше постоперационных депрессий, пациенты быстрее излечиваются. Синий свет укрепляет иммунную систему, улучшает обмен веществ и ток крови, а также клеточное дыхание. Кроме того, активнее переносится кислород. Ну а о том, что с помощью ламп синего цвета уничтожаются бактерии, известно уже очень давно.

Благодаря светотерапии можно лечить остеохондроз, избавляться от пигментных пятен, восстанавливать клетки.

В нашей стране официальное разрешение на использование тех или иных терапевтических методик даёт Росздравнадзор. В частности, среди одобренных им терапий – лечение голодом; магнитная, ароматическая, инфразвуковая, ультразвуковая. А также звуковая терапия. Она лечит записью звуков природы или музыки. Успешно применяется для восстановления больных, которые перенесли инсульт. Кстати, любопытный факт: в некоторых хозяйствах включают музыку… даже на фермах. И при этом коровы начинают давать больше молока! Есть также цветовая терапия; дельфинотерапия.

Интересно, что уже упоминавшуюся магнитотерапию не признают в Соединённых Штатах. Там её относят к лженауке. Тем не менее в нашей стране она применяется довольно успешно. С помощью данного метода, основанного на использовании статического магнитного поля, реконструируются клеточные структуры внутренних органов.

Ароматическая

Ароматерапия действует на основе эфирных растительных масел. С её помощью успешно лечатся головные боли, синдром хронической усталости. Используемые в ароматерапии масла известны антибактериальными, стимулирующими, успокаивающими, регенерирующими, омолаживающими свойствами. Они помогают человеческому организму лучше сбалансировать его природные функции. Оказывают помимо всего прочего и психологическое воздействие: ответной индивидуальной реакцией организма становится эмоциональная.

Применяются масла в компрессах, для массажа, ингаляций, приготовления специальных ванн. Конечно, надо помнить, что ароматерапия полезна не всем.Может возникнуть приступ у астматиков, не рекомендуется она пожилым людям, младенцам и беременным.

Ультразвуковая

Тонизирует организм, позволяет противостоять аллергии. Помогает устранять спазмы, удалять рубцы, замедлять старение кожи, улучшать иммунитет, лечить остеохондрозы и артриты, воспаления (кожные и гинекологические), а также болезни периферических нервов. Стимулирует лимфо- и кровообращение.

Эта терапия использует волны частотой от двух до десяти мегагерц. Ультразвук, как правило, воздействует на локальные участки тела – так называемые рефлексогенные зоны. В целом их площадь – до 200 кв. сантиметров. Ультразвуковая терапия не рекомендуется тем, у кого имеются острые инфекции, выраженные сердечно-сосудистые расстройства, пониженное артериальное давление, опухоли, туберкулёз, язва желудка. А кроме того – тяжёлая форма сахарного диабета, повреждения кожи, различные отёки, склонность к кровотечениям, органические заболевания центральной нервной системы, выраженные эндокринные и невротические расстройства. Ультразвуковая терапия противопоказана беременным.

Воздействие ультразвука нередко становится эффективнее, если одновременно применяется фонофорез – когда через кожу и слизистые оболочки вводятся лекарственные косметические средства. В частности, так лечатся купероз, целлюлит третьей и четвёртой стадии, пигментации, угревая сыпь, осуществляется лифтинг. Локальное повышение температуры тканей, происходящее благодаря термическому воздействию ультразвукового лечения, способно ускорять обменные процессы.

Ультразвук способен лечить заболевания горла, уха и носа, разрушать камни в почках, мочевом и желчном пузырях. Благодаря ему вырабатывается больше биологических веществ. Например, серотонина.А он очень важен.Поскольку егонехватка, особенно из-за дефицита света зимой и ранней весной, приводит к вялости организма и повышает болевую чувствительность (см. про световую терапию).

Кроме термического известен ещё и физико-химический эффект: начинают активно делиться клетки, вырабатываться различные ферменты и коллаген. А при целлюлите благодаря усиленному синтезу гиалуроновой кислоты хорошо рассасываются фиброзная ткань, рубцы и спайки.

Помимо двух названных способов воздействия ультразвука есть ещё механическое. Массируются клетки (можете себе представить – частота их колебаний способна составлять немногим менее миллиона раз в секунду!). В итоге улучшается клеточный обмен, поскольку повышается проницаемость клеточных мембран.

Инфразвук, дельфины, лошади

Инфразвуковая терапия позволяет, например, удалять вредные наросты – она оказывает воздействие на хрящевую и костную ткани. При этом применяются ударные акустические волны. Их частоту ухо человека не воспринимает. С помощью ударно-волновой терапии снимаются болевые синдромы, рассасываются воспалительные инфильтраты и рубцы, активизируется обмен веществ (благодаря нормализации в тканях лимфооттока и кровоснабжения), восстанавливаются эластичность и структура мышц и связок, стимулируется рост микрокапилляров и улучшается регенерация тканей. Как и у ультразвуковой терапии, у инфразвуковой также есть противопоказания – но их немного. И они похожи: беременность, нарушение свёртываемости крови, онкология, острые инфекции.

Что же касается дельфинотерапии, то она облегчает состояние людей, получивших разного рода психологические травмы.

То же самое можно сказать об ипотерапии – методе вспомогательного лечения с помощью лошадей. Правда, отметим сразу, что, в отличие от России, другие страны официально этот метод не признают. Его относят к альтернативной медицине. Тем не менее ипотерапия успешно применяется при нарушениях деятельности опорно-двигательного аппарата, травмах спины, радикулите, остеохондрозе, сколиозе, нарушениях речи и даже для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Еще существует - биорезонансная терапия. Метод биорезонансной терапии, или как его еще называют БРТ, – это очень эффективная и не очень дорогая процедура. Биорезонансная терапия отзывы о которой только положительные это востребованный метод, который используется для лечения различных заболеваний организма.

Полезно знать

Вот от чего помогают некоторые эфирные масла, используемые ароматерапией.

Перечная мята. Её эфирное масло улучшает пищеварение, применяется при раздражении кишечника.

Жасмин. Стимулирует деятельность центральной нервной системы.

Тимьян, шалфей, можжевельник, сандаловое дерево. Применяются при спровоцированных стафилококком заболеваниях мочевой системы.

Гвоздичное дерево. Повышает кислотность желудочного сока.

Розовая герань, лаванда. Снижают артериальное давление.

Кора корицы, камфара, тимьян, шалфей, можжевельник. Повышают температуру, улучшают циркуляцию крови.

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