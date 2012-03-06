Первая помощь при потемнении в глазах

Довольно часто последнее время резко темнеет в глазах (2–3 раза в неделю). Особенно по утрам. Отчего это может быть и как помочь себе в этом состоянии?

Валерий, Одинцово

Одна из причин такого явления – скачок давления.

Выпейте кружку чёрного чая с сахаром. Это поможет нормализовать кровоток.

Примите горизонтальное положение и приподнимите ноги, чтобы улучшить приток крови к сердцу. Если нет возможности лечь, присядьте и приложите голову к коленям на 2 минуты.

Не делайте резких движений, пока потемнение не пройдёт. После этого в течение 30 мин. побудьте в покое. За руль в этот день лучше не садиться!

И обязательно сходите к терапевту, если такое с вами случается довольно часто! Это может быть симптомом различных сердечно-сосудистых недугов.