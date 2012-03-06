Первая помощь при потемнении в глазах
№ 9(301) от 06.03.2012 [«Аргументы Недели », Полина ЧУМАКОВА ]
Довольно часто последнее время резко темнеет в глазах (2–3 раза в неделю). Особенно по утрам. Отчего это может быть и как помочь себе в этом состоянии?
Валерий, Одинцово
Одна из причин такого явления – скачок давления.
Выпейте кружку чёрного чая с сахаром. Это поможет нормализовать кровоток.
Примите горизонтальное положение и приподнимите ноги, чтобы улучшить приток крови к сердцу. Если нет возможности лечь, присядьте и приложите голову к коленям на 2 минуты.
Не делайте резких движений, пока потемнение не пройдёт. После этого в течение 30 мин. побудьте в покое. За руль в этот день лучше не садиться!
И обязательно сходите к терапевту, если такое с вами случается довольно часто! Это может быть симптомом различных сердечно-сосудистых недугов.
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