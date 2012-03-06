Рецепты от насморка

На вопросы отвечает терапевт Дарья ЩЕРБАКОВА:

В холодное время года при малейшем дуновении ветра у меня начинается хронический насморк. Подскажите какое-нибудь хорошее народное средство от недуга. Капли для носа использовать боюсь, так как слышала, что они вызывают привыкание.

Владислава, Москва

Действительно, средства от насморка могут вызвать привыкание, отчего со временем их эффективность снижается. Из народных рецептов попробуйте следующие:

При начинающемся насморке:

Два листика алоэ натрите на мелкой тёрке и отожмите сок. Закапывайте по одной капле каждый час в каждую ­ноздрю.

При сильном насморке:

Зубчик чеснока натрите и залейте 1 ст. л. растительного масла. Дайте настояться пять часов, затем отожмите через марлю, целебную жидкость закапывайте по 2 капли четыре раза в день.

При трудно отходящих выделениях:

Смешайте 1 ст. л. морковного сока и 1 ст. л. растительного масла. Добавьте 3 капли настойки каланхоэ. Закапывайте по 3 капли четыре раза в день.

Каждый день готовьте новые средства. Для детей дозировку нужно уменьшать в два раза.