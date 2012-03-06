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Пять главных признаков авитаминоза

№ 9(301) от 06.03.2012 [ «Аргументы Недели » ]

Пять главных признаков авитаминоза
www.citymedic.ru

1. Сонливость и раздражительность. Это, пожалуй, самые распространённые признаки авитаминозов. Так что, если усталость, недосып и хандра стали последнее время вашими верными спутниками – пора приниматься за витаминизацию!

2. Частые простуды. Когда нашему организму не хватает витаминов, в первую очередь начинает страдать иммунная система. Поэтому простуды и общий сниженный тонус в этот период неизбежны.

3. Сухая, воспалённая кожа. О витаминном дисбалансе организма может рассказать и состояние кожи. Если кожа обезвожена, шелушится, страдает от воспалений, ногти расслаиваются, а в уголках рта стали появляться так называемые заеды, скорее всего, это авитаминоз.

4. Стоматиты. Частое гнойничковое поражение слизистой полости рта может также говорить о нехватке тех или иных элементов в организме. 

5. Нарушения пищеварения. Нередко из-за дефицита какого-либо витамина или группы витаминов страдает система пищеварения. Может нарушаться секреторная или моторная функция кишечника, снижаться кислотность желудочного сока, даже расстроиться стул. В этом случае нелишним будет сдать анализы, дабы выявить нехватку необходимого витамина.

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