Не запускайте насморк!

Насморк, или воспаление слизистой оболочки носа, является самым распространённым простудным заболеванием. Как правило, этот недуг становится следствием переохлаждений организма и частых простуд. На первый взгляд насморк не кажется столь тяжёлым и коварным недомоганием, как грипп или ангина. Но медиками доказано – острые вирусные риниты в запущенной стадии чрезвычайно опасны, так как могут вызвать серьёзные изменения в слизистой полости носа, привести к развитию острого гайморита, воспалению уха, различным аллергическим недугам и даже конъюнктивиту. Последствиями невылеченного насморка могут быть фарингит, ларингит, бронхит, пневмония, а в самых тяжёлых случаях развиваются вирусный или бактериальный менингит!

При сильном насморке хорошо помогают мази, масла или соки лекарственных растений с противовоспалительным действием. Также справиться с недугом можно с помощью промывания носа чистой водой с небольшим добавлением морской соли. Не забывайте и о постоянных полосканиях горла и носоглотки в зимнее время. А вот всевозможными назальными аэрозолями и каплями злоупотреблять не стоит. Эти лекарства лишь на короткое время улучшают носовое дыхание, а после длительного применения вызывают привыкание, в результате чего слизистая оболочка находится в состоянии постоянного отёка и уже больше не реагирует на лекарственную терапию.