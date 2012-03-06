Деформирующий артроз: факторы риска

В редакцию приходят письма с просьбой рассказать о деформирующем артрозе. Что лежит в основе этого недуга? Какие факторы способствуют его возникновению? В чём заключается лечение заболевания? Таковы, в частности, вопросы, которые интересуют наших читателей.

Деформирующий артроз – это хроническое прогрессирующее заболевание суставов. Оно характеризуется патологическими изменениями в суставном хряще (слое волокнистой ткани, покрывающем кость), который становится менее эластичным и гладким. В результате скольжение суставных поверхностей костей друг о друга происходит не так легко, как у здорового человека. Деформация сустава сопровождается болью, которая со временем усиливается, особенно при движении.

Деформирующий артроз – весьма распространённое заболевание, которое в основном встречается у людей среднего и старшего возраста. При этом чаще страдают женщины, чем мужчины. Среди факторов риска, способствующих возникновению недуга, – избыточный вес, профессиональные нагрузки (например, работа в положении стоя, поднятие тяжестей), воспалительные заболевания и травмы суставов, постменопауза, сахарный диабет, наследственная предрасположенность.

Под влиянием одного или нескольких из перечисленных факторов происходят изменения в синовиальной жидкости, осуществляющей смазку и питание суставного хряща, что приводит к нарушению обменных процессов. По мере развития болезни хрящ теряет эластичность, в нём образуются трещины, обнажается подлежащая кость. Отсутствие амортизации при давлении на суставные поверхности сопровождается их уплотнением с образованием по краям костных наростов – экзостозов.

Патологический процесс чаще всего поражает коленный и тазобедренный суставы, реже – сустав кисти руки. Обычно больные обращаются к врачу, когда их начинает беспокоить боль. Однако существуют ранние признаки, по которым можно определить начинающийся артроз. Например, хруст, появляющийся в суставе при движении, уменьшение его подвижности при выполнении физических упражнений во время зарядки и подъёме по лестнице.

Позднее к этим симптомам присоединяется боль, которая нередко носит «стартовый» характер. То есть возникает при первых шагах, а затем исчезает, чтобы вновь появиться после физической нагрузки. При наиболее тяжёлой форме недуга – артрозе тазобедренного сустава (коксартрозе) – боль сначала беспокоит вечером, но со временем становится постоянной и держится в течение всего дня. Постепенно развивается ограничение подвижности сустава при сгибании, а затем и разгибании.

Лечение артрозов направлено прежде всего на уменьшение боли и воспаления в суставах. С этой целью применяются препараты, благотворно влияющие на обменные процессы в хрящевой ткани, а также противовоспалительные и болеутоляющие лекарства. Улучшают самочувствие больного физиотерапевтические процедуры и лечебные ванны. Чтобы замедлить прогрессирование болезни, очень важно снизить избыточный вес и не поднимать тяжестей.