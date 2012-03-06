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Легко ли быть женщиной?

№ 9(301) от 06.03.2012 [«Аргументы Недели », Н. ФЕДОРОВА ]

Легко ли быть женщиной?

Врачи в замешательстве: такого в истории медицины не было никогда! По статистике, теперь каждая вторая представительница прекрасного пола после 25–30 лет имеет грозный диагноз – мастопатия. Речь идет о доброкачественной опухоли молочной железы. Почти каждая вторая женщина страдает миомой матки. У 15% диагностируется эндометриоз! И все эти опаснейшие заболевания не столь уж редко приводят к раку.

Что же предпринять нам, женщинам, чтобы оставаться здоровыми? Гипотез множество. Правда, есть немало и реальных исследований. В ряде стран независимо друг от друга ученые установили, например, что женщина долгое время остается здоровой, если она замужем или имеет постоянного друга. В этом случае и менопауза наступает позже, чем у «одиночек». А значит, замужняя женщина дольше остается молодой!

Дамы, не ешьте мясного!

Суть другой гипотезы в том, что наличие мясной белковой пищи способствует образованию в организме большого количества канцерогенов и шлаков. Они-то, по мнению ученых, и являются основной причиной различных мутаций и раковых опухолей.

Это не пустые слова. В странах с низким социально-экономическим статусом, где в рационе преобладает растительная пища, женщины действительно почти не страдают мастопатией, эндометриозом, миомой матки.

И все же, почему еще каких-то 100 лет назад мы не страдали от «женских проблем» в столь чудовищных масштабах? Есть ответ и на этот вопрос. Смотрите, в прошлом женщины рожали по 6–7 детей, а грудью кормили до 1,5–2 лет. И в течение всего этого срока организм отдыхал! Что за чушь? – удивитесь вы. Беременность, напротив, является очень большой нагрузкой. Верно! Но только с одной стороны.

Взглянем на проблему с другой: во время вынашивания ребенка, когда у женщины отсутствует овуляция, нет и ежемесячной нагрузки на яичники. То есть мы остаемся здоровыми, пока максимально выполняем предусмотренную природой материнскую работу!

А что сейчас? Женщина рожает обычно не больше 2 детей. Этого мало. Ведь репродуктивная система в течение жизни готовится к оплодотворению аж
450–500(!) раз. Представляете, в каком усиленном режиме приходится трудиться яичникам!

Прибавьте сюда плохую экологию, стрессы. Все это скверно сказывается на тонкой настройке нашей гормональной системы. Нарушается обмен женских половых гормонов – эстрогенов, которые отвечают в организме буквально за все. В том числе и за красоту! Ведь именно они превращают женщину в настоящую покорительницу мужских сердец. Делают нашу талию тонкой, грудь соблазнительной, а бедра округлыми. Неслучайно же эстрогены называют гормонами Мэрилин Монро, великой кинозвезды и признанной красавицы.

Почему женщин предают их гормоны?

Но вот по возрасту или иным причинам на нас, женщин, надвигаются «женские проблемы». Что происходит в теле? Под действием ферментов эстрогены подвергаются изменениям и становятся «хорошими», «плохими» или даже «опасными»! «Плохие» эстрогены страшны умеренно. Они ведут к развитию доброкачественных опухолей. Правда, с онкогенным потенциалом. А вот «опасные» вызывают повреждения ДНК-клеток, что является прямым путем к их раковому перерождению.

Итак, проблема очевидна. Но, чтобы избежать беды, не будешь же без конца рожать или постоянно пользоваться гормональными препаратами, которые, конечно, нормализуют обмен эстрогенов. Однако и здоровью наносят существенный вред!

Поэтому специалисты все больше внимания уделяют биологически активным веществам. Взятые у природы, они, во-первых, согласуются с «вегетарианской теорией» женского здоровья. А во-вторых, отличаются хорошим эффектом и мягким, без побочных нежелательных явлений, воздействием.

И вот приходит «Стелла»…

Крупным научным достижением стала новая разработка российских гинекологов – «Стелла». Этот препарат, создан по идее академика РАМН В.Н. Серова. Его капсулы содержат важнейшие природные вещества, которые Всемирный фонд исследования рака признал максимально эффективными и безопасными в борьбе с женскими болезнями.

Например, индол-3-карбинол, выделенный из экстракта брокколи, препятствует образованию «плохих» эстрогенов и способствует гибели раковых клеток. Эпигаллокатехин-3-галлат из экстракта особых сортов зеленого чая снижает риск развития гормонозависимых опухолей. А изофлавоны сои стимулируют выработку «хороших» эстрогенов.

Биологически активная добавка «­Стелла» оказалась на редкость удачным препаратом. Ее природные компоненты, усиливая и дополняя друг друга, оптимально «настраивают» тонкую гормональную систему женщины.

Так что, милые подруги, и в наше время можно уберечься от женских недугов. Остается лишь выбрать правильный путь и довериться новейшим разработкам ученых. Берегите себя, ведь вы нужны своим близким здоровыми! А «Стелла» в этом вам обязательно поможет.

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