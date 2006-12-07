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Жизнь после инфаркта

№ 31(31) от 07.12.2006 [«Аргументы Недели », Подготовила Ирина САВЧЕНКО ]

Жизнь после инфаркта
Что же теперь будет?

 

Условно жизнь после инфаркта можно разделить на два периода: дальнейшую реабилитацию в течение нескольких месяцев, когда серд­це приспосабливается к изменившейся ситуации, и всю остальную жизнь. И конечно, хочется сохранить в ней как можно больше от той, прежней, когда человек чувствовал себя вполне здоровым. Но беспечности существования уже не будет. Инфаркт - грозное заболевание.

Чтобы не спутать

Боль при инфаркте:

- за грудиной - от легкой, сжимающей - до жгучей;

- в нижней челюсти - (как будто зуб заболел);

- как приступ радикулита (боль в спине и шее);

- ощущение мышечной слабости, онемения, покалывания в левой руке;

- боль в животе.

Необходимо срочно вызывать «скорую», а до ее прибытия лечь, приняв полусидячее положение. Терпеть не надо - инфаркт растет и ширится!.

Кое-что придется бросить...

Полностью вернуться к привычному образу жизни после инфаркта уже не удастся, но есть условия, которые помогут улучшить ее качест­во с помощью вторичной профилактики ишемической болезни сердца. Для этого необходимо:

- Бросить курить. Эта рекомендация стоит первой в кардиологии.

- Следить за своим весом. Диета должна быть максимально приближена к вегетарианской (или к посту), насколько это возможно. Переход на грибы, овощи, фрукты, постное мясо птицы и нежирную рыбу - не такая уж большая жертва во имя здоровья. Диета - не прихоть врача! Чем ниже уровень холестерина, тем лучше для здоровья.

- Поддерживать в норме артериальное давление, а для этого необходим постоянный (не от случая к случаю!) прием препаратов, прописанных лечащим врачом.

- Поддерживать физическую активность. Не стоит менять свой стиль жизни. Но никаких рекордов! К тому же все, чем вы занимаетесь, должно доставлять вам удовольствие. Если в какой-то день вам что-то не хочется делать, не делайте. Прислушивайтесь к себе, но не залезайте под колпак.

- Вести половую жизнь. Если врачи не выявили каких-то нарушений, и пациент вышел из стационара, он должен жить нормальной жизнью и не делать из этого проблемы. Может выйти на работу. Сесть за руль, полететь самолетом в отпуск - да мало ли что! Но прежде нужно посоветоваться со своим лечащим врачом.

Забудем про иллюзии

К сожалению, после того как человек вышел из стационара, он легкомысленно забывает об инфаркте. Так уж мы устроены - стараемся не помнить о плохом. К тому же теперь ничего не болит, а раньше, до инфаркта, болело. Теперь ткань омертвела, появился рубец, а мертвое - не болит. И человек чувствует себя порой лучше, чем до инфаркта. Создается иллюзия здоровья. Полностью пропадает настороженность, а это плохо. И недавний пациент продолжает злоупотреблять. И очень скоро оказывается вновь на больничной койке.

Нужно запомнить раз и навсегда: даже при выполнении всех предписаний стать абсолютно здоровым уже не получится. Заболевание это пожизненное. И профилактика должна быть тоже пожизненной. Если болезнь есть, она уже никуда не денется. Но все-таки можно не допустить ее развития. Поэтому, чтобы сердце впредь не подводило, нужно сделать вторичную профилактику своим образом жизни.

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