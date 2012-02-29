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Королевское желе

Маточное молочко как сильнейший биостимулятор

№ 8(300) от 01.03.2012 [«Аргументы Недели », Ольга ГАЕВСКАЯ, врач ]

Королевское желе

Ни один другой биостимулятор, кроме маточного молочка, не содержит столь сбалансированного сочетания микроэлементов. Причём производят его не люди, а пчёлы: вырабатывается оно их глоточными и верхнечелюстными железами.

Изначально природой это молочко (его также называют «королевским желе») предназначено на корм пчелиным личинкам. В частности, будущей «царице», матке. Оно настолько полезно, что в итоге та живёт в 50 раз дольше обычных рабочих пчел. Но если они получают его лишь три дня в жизни (первые), то матка – постоянно.

Личинке «особы королевских кровей» хватает всего пяти дней, чтобы благодаря молочку вырасти ни много ни мало в… полторы с лишним тысячи раз и стать полноценной пчелиной маткой. Сила данного продукта поистине чудодейственна! Неслучайно, понимая это, японские власти включили маточное молочко в обязательный рацион питания школьников.

Оно оказывает общеукрепляющее действие, прекрасно настраивает иммунную систему человека. Иммунитет повышается настолько, что организм начинает самостоятельно расправляться с хворями. Кроме того, он омолаживается: происходит регенерация тканей и клеток; активизируются обменные процессы. Данное свойство молочка учитывается в парфюмерной промышленности при выпуске омолаживающих эмульсий, кремов, мазей, эликсиров.

Что же содержится в молочке? В частности, витамины А, D, В1, В2, В3, В5, В6, В12, В15, РР, С, Е, Н; белки, жиры, углеводы (фруктоза, глюкоза, сахароза), липиды, органические кислоты и аминокислоты, минеральные вещества. В общей сложности там насчитывается полтора десятка микроэлементов. Это кобальт (именно он полезен для уже упоминавшегося регулирования обменных процессов), магний, сера. А помимо того марганец, цинк (стимулирует развитие яичника матки), кремний, кальций, хром, серебро, никель, железо, фосфор, натрий, калий.

Маточное молочко, как стимулирующий препарат, полезно при авитаминозе, вегетососудистой дистонии, резкой смене климата, анемии, потере крови во время родов. С его помощью происходит восстановление альбуминов – основного белка крови, который производится человеческой печенью. Его количество снижается при различных воспалениях (как острых, так и хронических), ожогах, ревматических заболеваниях, вирусных и бактериальных инфекциях, кишечных язвах, васкулитах, некрозах тканей. Выработка альбуминов уменьшается, если имеются злокачественные образования, больна печень, поражены сердечные клапаны и в ряде других случаев.

Маленьким детям маточное молочко, обладающее антивирусными свойствами, полезно при инфекциях гриппа (для профилактики можно применять двух-трёхкратное орошение слизистой оболочки носа и рта эмульсией маточного молочка), истощении; пожилым людям – при слабости, истощении, преждевременном старении, депрессиях и плохом аппетите. Оно способствует повышению трудоспособности, улучшению жизненного тонуса, памяти; снижает уровень холестерина и риск развития онкологических заболеваний; помогает снимать физическую усталость и нервное перенапряжение. Благодаря ему у кормящих матерей улучшается лактация, нормализуются белково-солевой состав крови, состояние кровеносных сосудов и давление. Страдающие диабетом почувствуют улучшение уже спустя полгода после лечения «королевским желе»: серьёзно уменьшится уровень сахара. Оно хорошо влияет на зрение, обладает антиспазматическими свойствами. И даже, как полагают некоторые исследователи, способно ускорять рост и усиливать половые функции. Подмечено его положительное влияние на здоровье людей, страдающих бронхиальной астмой. В сочетании с методом апитерапии (применение пчелиного яда) использование молочка даёт хорошие результаты при лечении ревматизма и артрита.

Молочко может адсорбироваться, высушиваться; на его основе делают медицинские препараты. Но полезнее всё-таки свежее – в нём больше ценных биологических свойств. Рекомендуется класть его (5–15 граммов) под язык для лучшего всасывания. Дело в том, что непосредственно в желудке ферменты молочка разрушаются. А следовательно, перестают быть активными.

Надо помнить, что этот пчелиный продукт может вызывать аллергические реакции. Поэтому его передозировка нежелательна. Аллергия проявляется по-разному: расстройство органов пищеварения, рвота, понос, покраснения, кожная сыпь, боли в животе, зуд. К тому же чрезмерные дозы способны спровоцировать эндокринные и нервные нарушения. А кроме того – тахикардию, гипертонию и даже остановку сердца.

Не надо принимать молочко при острых инфекциях (исключение – грипп, ОРВИ). А также – на ночь, поскольку это может возбудить организм и вызвать бессонницу. Противопоказано оно при заболеваниях надпочечников и аддисоновой болезни (когда надпочечники перестают производить необходимое количество гормонов – главным образом, кортизола).

Для укрепления защитных сил полезна смесь в пропорции 1 г молочка на 100 г мёда. В день надо класть под язык половину чайной ложки этой смеси.

Народный рецепт

Болезни ЖКТ, хронический фарингит. Приготовить  смесь: 1 г молочка на 100 г мёда. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта принимать внутрь дважды в день за час до еды – по 5 г. Курс – две недели. Рекомендуется повторять трижды в год. А при фарингите ватным тампоном смазывать этой смесью заднюю часть глотки.

Климактерические расстройства. Смесь молочка с мёдом (1:100) принимать, держа во рту до полного растворения, дважды в день по половине чайной ложки – на протяжении шести недель.

Анемия. Смесь (1:100)  принимать трижды в день по
1/2 ч. л. Держать во рту до полного растворения.

Головная боль. Держа по рту до полного растворения, принять смесь (1:50). После этого выпить стакан свежезаваренного чёрного чая, обвязать голову шарфом и прилечь на полчаса.

Заболевания печени. Смешать 30 г мёда с 20 мг молочка. Утром, за час до завтрака, принимать в течение четырёх недель по 1 ч. л.

Вегетососудистая дистония, гипотония. Трижды в день на протяжении трёх недель рассасывать под языком 20 мг молочка. После недельного перерыва процедуру следует повторить.

Бронхиальная астма. Приготовить тестообразную массу, смешав подогретый жидкий мёд, 500 г порошка глюкозы и 20 г сырого маточного молочка. Потом разрежьте на пластинки. В каждой из них должно быть примерно полграмма молочка. За полчаса до еды принимать трижды в день по одной пластинке. Этот же способ поможет при язве желудка.

Сахарный диабет. В течение трёх недель принимать сырое маточное молочко за полчаса до еды в количестве 100 мг.

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