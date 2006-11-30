Профессор засл. врач РФ Т. Маслаускене:

- Статья вредная, вводящая читателей в заблуждение, подрывающая основы противотуберкулезной работы. Определение первичного инфицирования (виража туберкулиновых реакций) необходимо для проведения химиопрофилактики, предохраняющей от заболевания туберкулезом. С помощью туберкулинодиагностики проводится отбор детей и подростков на ревакцинацию БЦЖ. Благодаря прививке БЦЖ снижается заболеваемость туберкулезом. Смертность от осложнений БЦЖ касается новорожденных с иммунодефицитом и представляет сотые доли процента на миллион привитых.

Зав. детским отделением областного противотуберкулезного диспансера Г. Старцева, Иркутск:

- В России, как и в ряде других стран, неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по туберкулезу. Общая заболеваемость остается высокой, в том числе и детей. Это обусловлено многими экономическими и социальными причинами. Статистические данные, приводимые автором статьи, согласно которым 3 ребенка из 100 привитых в роддоме умирают от поствакцинальных осложнений, любых родителей, да и врачей тоже, повергнут в ужас. Но хотелось бы знать, куда смотрит наше Министерство здравоохранения, если в стране такой высокий ежегодный процент смертности от вакцинации?.. Профилактика и лечение туберкулеза во всем мире определяются одними принципами. Наука и практика в РФ определяют правила противотуберкулезной работы в виде приказа МЗ РФ №109 от 2003 года.

М.Ф. Родина:

- Основной причиной осложнений после вакцинации является неправильная техника введения. В состав реакции Манту не входит фильтрат туберкулиновых микобактерий, т.к. в состав реакции по определению ничего подобного входить не может, а туберкулиновых бактерий вовсе не существует. Реакция Манту - реакция аллергическая и принцип имеет тот же, что и кожные пробы при диагностике аллергии.

Антонина Анатольевна, бабушка:

- Моя невестка отказалась в роддоме делать малышке Ирочке прививки против туберкулеза и гепатита В. Но увы! После выписки и участковый, и частный врач уговорили ее. И сделали прививку БЦЖ и уже 2 гепатитных. Причем у детки уже после первой гепатитной прививки появилась сыпь и возникли запоры. Сейчас ребенку 6,5 месяца. Нужно делать ревакцинацию гепатита В, а невестка не хочет, да и мы против. Но нет полной уверенности.

Кроме того, пора скоро делать прививку от полиомиелита. Мы все в тревоге. Есть знакомые, у которых после такой прививки ребеночка парализовало. Не знаем, как быть! Прадедушка малышки всю жизнь проходил на костылях (был инвалидом - переболел в раннем детстве полиомиелитом). Может, уже на генном уровне у девочки есть такая защита?

Елена Гаридулич, Пермь:

- У меня растет восьмилетний сын. Впервые вопросом о прививках я заинтересовалась два года назад, после того как ему поставили диагноз «тубинфицирование». Обеспокоенная проблемой и не получив исчерпывающей информации от участкового фтизиатра, я все же узнала о вакцинации то, о чем и подозревать не могла. А ведь у меня высшее биологическое образование!

После долгих колебаний я решила не ставить сыну больше НИКАКИХ прививок. Школьный врач - 60-летняя женщина, как «Отче наш» затвердившая то, что ей преподавали в мединституте, смотрела на меня как на сумасшедшую, из чего я сделала вывод, что прецедентов не было. Удивительно, но с кем бы я ни общалась, будь то мамаши или врачи, никто ничего об этом не знает. Только благодаря Интернету я знаю, что есть ДРУГОЕ мнение. Но как человек, испорченный биологическим образованием, я боюсь инфекций, и меня по-прежнему пугает призрак туберкулеза, тем более что живем мы в неблагополучном в этом отношении месте. Манту я ему делать не хочу. Как мне удостовериться, что его тубинфицирование не переросло в болезнь?

Между тем в прессу просочился скандал, связанный с проведением поголовной вакцинации от гриппа. Кажущаяся легкость укола («укололся и пошел») оказалась совсем не легкой нагрузкой на детский организм. Редакция планирует и в дальнейшем не оставлять без внимания горячую тему. Обратиться к врачу высшей категории, педиатру, гомеопату Татьяне Бобровой вы можете по адресу: bobrova@argumenti.ru