Не гонитесь за калориями

Я недавно забеременела. Скажите, пожалуйста, как надо питаться, находясь в положении? Ведь тех калорий, которых мне было бы достаточно для самой себя, теперь на двоих может не хватить. Значит ли это, что сейчас следует есть больше – чтобы не обделить будущего ребёнка?

Ольга, Новосибирск

Отвечает врач Валентина АБДУГАЛИЕВА:

- Желательно, чтобы в первые полгода беременности рацион содержал не свыше 1940 калорий. Потом – примерно на 200 больше. Как считают медики Бристольского университета, проводившие специальные исследования, этого количества вполне хватит и самой женщине, и её будущему малышу.

Если начнёте принимать пищу «за двоих» – рискуете набрать лишний вес. А в дальнейшем это чревато ожирением, которому сопутствуют различные болезни.