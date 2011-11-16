Не гонитесь за калориями
№ 45(286) от 17.11.2011 [ «Аргументы Недели » ]
Я недавно забеременела. Скажите, пожалуйста, как надо питаться, находясь в положении? Ведь тех калорий, которых мне было бы достаточно для самой себя, теперь на двоих может не хватить. Значит ли это, что сейчас следует есть больше – чтобы не обделить будущего ребёнка?
Ольга, Новосибирск
Отвечает врач Валентина АБДУГАЛИЕВА:
- Желательно, чтобы в первые полгода беременности рацион содержал не свыше 1940 калорий. Потом – примерно на 200 больше. Как считают медики Бристольского университета, проводившие специальные исследования, этого количества вполне хватит и самой женщине, и её будущему малышу.
Если начнёте принимать пищу «за двоих» – рискуете набрать лишний вес. А в дальнейшем это чревато ожирением, которому сопутствуют различные болезни.
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