Хождение по мукам

Люди, страдающие от этой деликатной проблемы, подчас не особо задумываются о том, насколько она серьёзна. А зря. Потому что последствия запоров бывают в том числе самыми печальными. Они, например, могут сопровождаться резким падением давления. Вплоть до летального исхода.

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Помимо неприятных ощущений в животе человек может испытывать головную и мышечную боли, бессонницу, нервозность, подавленность. Иногда снижается эластичность кожи, она бледнеет. Недомогание не выбирает возраста: страдают и стар и млад.

Спровоцировать запор способны самые разные причины. Среди них неправильное питание, неоптимальный режим дня, злоупотребление алкоголем, чаем, чёрным кофе и какао, протёртыми кашами, слизистыми супами. Свою лепту вносят сидячий образ жизни, изменение в организме обменных процессов. В ряде случаев таит опасность приём медикаментов. В частности, содержащих железо и уменьшающих кислотность желудка. Другими причинами служат наследственность, сбои в деятельности желёз внутренней секреции и центральной нервной системы, разного рода травмы (в том числе постхирургического характера), токсикозы.

У совсем маленьких детей причиной могут послужить дисбактериоз, трещины в заднем проходе. Либо если малыша слишком рано стали приучать ко взрослой еде, заменителям молока (материнское лучше давать до полугода); дают ему много крепкого чая, бульонов, киселей, в которых недостаёт растительных волокон. А это не обеспечивает соответствующую моторику кишечника.

Запоры бывают нескольких видов. Эпизодические длятся недолго и обычно проходят сами. Их причиной может быть, например, физическое или нервное перенапряжение. Даже утренняя спешка или слишком долгое пребывание в постели.

Как правило, проходят быстро, без специального лечения и острые запоры. Включили в свой рацион что-либо не то, сменили образ жизни – и пожалуйста. Отрицательную роль могут сыграть сотрясение мозга, интоксикация, приём медпрепаратов. Иное дело – запоры хронические. Они происходят длительное время, как минимум трижды в неделю. Это должно насторожить и заставить обратиться к врачу. Как правило, возникают хронические запоры у людей пожилых. И могут вызывать хронические же заболевания кишечника. Бывают такие запоры и у детей старшего возраста. Нередко это сигнал опасности: что-то не в порядке с пищеварительным трактом. Возможно – диабет или даже онкология. Поэтому, особенно если запоры участились, ни в коем случае не стесняйтесь обратиться к врачу – чтобы не вышло себе же дороже. Необходимо обязательно выяснить и постараться устранить первопричину.

Часто страдают от запоров беременные женщины. Как утверждает статистика – почти в половине случаев. Это связано с сидячим образом жизни у большинства из них, изменениями в рационе, выработкой особого гормона прогестерона (он расслабляет мускулатуру кишечника, на который к тому же воздействует увеличившаяся матка). Кроме того, беременные принимают железосодержащие препараты – а о них мы уже писали выше. Для будущих мам запоры ведут к неприятным последствиям. У них могут возникнуть геморрой, а также трещины прямой кишки.

Народный рецепт Для избавления от запора можно воспользоваться следующими способами. Но только помните: если недуг возникает регулярно, прекратите самолечение и обратитесь к врачу. Иначе можете «зевнуть» серьёзную болезнь пищеварительных органов. Корень одуванчика. Измельчите очищенный корень. Запарьте из расчёта 1 ст. л. на 200 мл кипятка. После того как полсуток отстоится, пить по 200 мл в день натощак. Капустный (огуречный) рассол. Его надо пить 4 раза в день по 200 мл. Льняное семя. Запарив стаканом кипятка 1 ч. л. семян, поварите 5 минут. Потом дайте настояться пару часов. Процеживать не надо, пить на ночь. Ромашка, валериана, мята и кора крушины. Для приготовления данной смеси все перечисленные ингредиенты возьмите в равной пропорции.

Что с этим делать?

Включите в своё меню больше фруктов и овощей – как свежих, так и приготовленных. Не отказывайтесь от постных жиров. Еда должна содержать по возможности больше растительных волокон. Они увеличат содержание масс – и те быстрее покинут организм. Таких волокон особенно много в клубнике, кураге, укропе. А также – пшеничных и овсяных отрубях. Распарьте их кипятком из такого расчёта, что 1 ст. л. равняется одной порции. Есть надо вместе с другой пищей. Полезны белокочанная и морская капуста, гречневая каша, чернослив, фасоль и зелёный горох. Отдавайте предпочтение хлебу из муки грубого помола.

Постарайтесь воздерживаться от острого и жареного, сладкой газированной воды. Вообще же желательно ежедневно употреблять не менее полутора литров жидкости – разумеется, если не имеется противопоказаний. Не налегайте на консервы. Ухудшают перистальтику шоколад, кизил, брусника, черника (известны их вяжущие свойства), белый хлеб.

Не пренебрегайте пешими прогулками. Минимум – получасовыми. Помните о том, что подошвы наших ног «оснащены» рецепторами, усиливающими перистальтику кишечника. И их надо регулярно стимулировать. Старайтесь каждый день хотя бы пятнадцать минут заниматься физическими упражнениями.

Даже если запоры совсем уж одолели, не злоупотребляйте клизмой и слабительными. Знайте: к ним наступает привыкание. И тогда без них «процесс» может уже вообще не получиться! Кроме того, когда кишечная непроходимость возникает, например, из-за образовавшихся полипов – слабительные препараты могут оказаться просто опасными! К тому же они не только раздражают кишечник, но и ухудшают всасывание пищи из тонкой кишки, а также уменьшают содержание в организме питательных веществ. В частности, калия.

И ещё раз подчеркну: не стесняйтесь обращаться к врачу. Кто-кто, а медики прекрасно представляют, сколь опасными могут оказаться запоры. Так что, пожалуйста, излишне не деликатничайте. Здоровье дороже!