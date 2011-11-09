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Полипы носа: нужна ли операция?

№ 44(285) от 10.11.2011 [«Аргументы Недели », Владимир ЯШИН, врач ]

Полипы носа: нужна ли операция?

Мне поставили диагноз «полипы носа». Насколько это серьёзно и обязательно ли делать операцию? Может, при этой болезни помогают народные средства?

Сергей, г. Уфа

Полипы – это патологические образования, выступающие над поверхностью того или иного органа и связанные с ним ножкой или своим основанием. В данном случае речь идёт о разрастаниях слизистой оболочки полости носа, которые хорошо видны при риноскопии (осмотре полости носа с помощью специального зеркала). Полипы имеют разную форму и локализуются обычно в верхнем и среднем носовых ходах, а иногда и в носоглотке. Встречаются они довольно часто, преимущественно у взрослых, но бывают и у детей. По данным статистики, этот недуг распространён больше у мужчин, чем у женщин.

В чем причины их возникновения? Вопрос этот находится ещё в стадии изучения, поэтому единой точки зрения на этот счёт у специалистов пока нет. Однако, по мнению многих отоларингологов, появлению полипов способствуют такие аллергические заболевания, как поллиноз и бронхиальная астма. Замечено также, что эти патологические образования нередко возникают у людей, страдающих хроническим гайморитом (воспалением слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи носа) или этмоидитом (воспалением слизистой оболочки ячеек решётчатой кости носа).

Клинические проявления заболевания зависят от количества полипов (они могут быть одиночными и множественными) и их размеров. Порой они занимают довольно значительную часть полости носа и, как следствие, затрудняют носовое дыхание. Кроме того, типичными признаками недуга являются нарушение обоняния и вкусовых ощущений, частая головная боль, чувство разбитости по утрам. При осмотре у больного отмечаются бледные кожные покровы, он нередко жалуется на повышенную утомляемость, расстройство сна, отсутствие аппетита, периодическое повышение температуры.

Помимо обследования отоларинголога больному требуется также консультация другого специалиста – аллерголога, от заключения которого зависит выбор тактики лечения. Так, если полипы небольшие по размеру и причина их возникновения связана с аллергическим заболеванием, предпочтение отдаётся терапевтическому методу. В этом случае назначаются препараты, направленные на борьбу с аллергией, а при необходимости проводится специфическая иммунотерапия. Кроме того, больному рекомендуется устранить конкретные факторы, вызывающие аллергию, например, исключить контакт с пыльцой цветущих растений.

Что касается рекомендаций народной медицины, то они применяются для облегчения носового дыхания и уменьшения воспалительных процессов в полости носа. В частности, неплохо помогает закапывание в нос сока сырой свёклы. Кроме того, народные целители советуют приготовить следующий раствор для промывания носа: в стакан тёплой воды добавьте 1 чайную ложку поваренной соли, 1/2 чайной ложки пищевой соды, 2 капли йода и всё тщательно размешайте. Затем нагнитесь перед раковиной и несколько раз втяните раствор одной ноздрёй (другую при этом надо закрыть пальцем), а выпускайте его через рот. Потом то же самое повторите с другой ноздрёй. Процедуру следует проводить 2-3 раза в день.

Если консервативное лечение оказывается неэффективным, не обойтись без операции. Хирургическое вмешательство показано и в тех случаях, когда полипы не имеют аллергической природы, но из-за больших размеров значительно затрудняют носовое дыхание. Операция заключается в иссечении полипов с помощью хирургических инструментов или лазера. В ходе неё проводится также промывание околоносовых пазух, что способствует профилактике рецидивов. Дело в том, что иногда эти патологические образования могут снова появиться в полости носа и тогда требуется повторная операция.

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