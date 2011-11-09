Лекарства. Что за чем

Мне назначили несколько препаратов. Стал принимать и в какой-то момент почувствовал себя хуже, чем до того, как начал лечиться. Что делать? Ведь заболевание у меня серьёзное и без медикаментозной терапии не обойтись.

Валерий Киселёв, Норильск

Скорее всего, вы стали жертвой такого распространённого явления, как лекарственная болезнь. Именно она может проявляться и скачками давления, и температурой, и крапивницей, и бессонницей, и депрессией, и потерей аппетита, и т.д. Чтобы избавиться от этого, обратите внимание на время приёма лекарств. Например, нестероидные противовоспалительные средства, препараты калия, следует пить до еды, запивая их молоком, щелочной минеральной водой или киселями, йогуртами. Желчегонные препараты, а также лекарства для поджелудочной железы принимаются ещё раньше – за 15 минут до того, как сесть за стол.

Во время еды пьют желудочный сок и его компоненты, сульфаниламидные препараты, антикоагулянты, гормоны, препараты лития.

После еды принимаются никотиновая кислота, витамины А, Д, Е, К, снотворные, антибиотики тетрациклинового ряда, транквилизаторы, антидепрессанты. Поскольку инфаркты и инсульты чаще происходят ночью и под утро, то приём антикоагулянтов, препаратов, разжижающих кровь, лучше принимать перед сном, так же как и лекарства для лечения ишемической болезни. Если же днём предстоит дальняя поездка, примите внеочередную таблетку перед выходом из дома.

Астматики, принимающие гормоны, должны знать, что наивысший уровень гормонов в организме здорового человека приходится на утренние часы, поэтому гормоны, инсулины и другие противодиабетические препараты целесообразно принимать утром после еды.