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Не бойтесь пожать руку ВИЧ-инфицированному

В Санкт-Петербурге зарегистрировано 40 тысяч ВИЧ-инфицированных людей. Но на самом деле их число может достигать 120 тысяч.

№ 44(285) от 10.11.2011 [«Аргументы Недели Санкт-Петербург», Татьяна ЗАЗОРИНА ]

Не бойтесь пожать руку ВИЧ-инфицированному
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20 лет назад в Ленинграде была создана служба для лечения ВИЧ-больных. Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями располагается на Обводном канале, д. 179. Возглавляет его академик Николай Беляков, его заместитель — Аза Рахманова, главный инфекционист Санкт-Петербурга. В амбулаторию центра ежегодно приходят на консультацию около 100 тысяч человек. При центре есть и стационар, где лечатся такие больные.

Как я боялась пойти на чаепитие

…Помню, как впервые оказалась в отделении, где лежали больные СПИДом. Пришла по заданию редакции, взяла с собой торт. Но не уcпела ступить и шага по больничному коридору, как почувствовала необъяснимый страх. «Жутко! А еще торт тащу! — ругала я сама себя. — Я ведь четко знаю, что ВИЧ передается только через шприц или половые контакты. Но ничего подобного в палате я делать не собираюсь! А войти боюсь!» Однако отступать было поздно: заведующая отделением Ольга Леонова уже распахнула дверь палаты…

За столом собрались пациенты и врачи. Они весело беседовали, как старые знакомые. А я внимательно следила, как в мой стакан один из больных наливает чай, затем отрезает мне кусок торта. И все-таки я съела этот торт! И пожала руки больным. Это стало ритуалом. Врачи здоровались с пациентами за руку. А то и обнимались, как это делала Аза Гасановна Рахманова.

Стыдно признаться, но потом я стремглав побежала в туалет мыть руки. Врачи успокоили меня, сказали, что такая реакция наблюдается практически у всех, кто впервые встречается с ВИЧ-положительными людьми. Хотя всем давно известно, что ВИЧ не передается через чаепитие и рукопожатие.

А когда-то если не подвигом, то очень смелым поступком было решение Азы Рахмановой войти в палату к первой умершей от СПИДа ленинградке в 1987 году. Да, о ВИЧ-СПИДе тогда было уже известно, но еще мало. Опасений насчет заражения было гораздо больше. А лекарства от него вообще не было!

И с тех пор Аза Рахманова является главным специалистом по ВИЧ в Петербурге. Ее авторитет в этой области признан не только в России, но и за рубежом.

В Центре дадут консультацию и лекарства

Если вы думаете, что в Центре вы встретите несчастных, отчаявшихся людей, то ошибаетесь. Прежде, чем взять анализ крови, пациенту долго будут рассказывать о ВИЧ. О том, что можно быть только вирусоносителем, когда болезнь практически не будет проявляться, однако понизится иммунитет. Но если даже ВИЧ будет в активной стадии, то сейчас есть лекарства, которые позволят человеку жить долго. И они бесплатно выдаются в Центре.

Сейчас, например, в городе живут люди, стоящие на учете по два десятка и более лет. Одной девушке, которую мать заразила при родах, уже 27 лет!

Если человек встает на учет, его будут наблюдать врачи разных профилей. В Центре есть даже своя стоматология! Лечение наши больные получают такое же, как и за рубежом.

Создано также специальное отделение для беременных и матерей с детьми. «Если будущая мама с ВИЧ-инфекцией принимает лекарства, то ребенок в 98 процентах случаев рождается здоровым, — рассказывает заведующая отделом материнства и детства Центра по борьбе и профилактике со СПИДом к.м.н. Анна Самарина. – У нас хорошо налажена профилактика. К нам даже приезжают учиться медики из других городов».

В Санкт-Петербурге организуются и конференции по проблемам СПИД с приглашением специалистов из других стран. Существует несколько совместных программ по профилактике и лечению ВИЧ-СПИДа совместно с американскими, шведскими, финскими, голландскими специалистами.

Словом, перед тем, как человек может узнать неприятный диагноз, ему дадут надежду, что он может жить долго. И рядом будут люди, которые его поймут и помогут.

Не примут на работу, не возьмут в детсад

За рубежом ВИЧ-инфицированный человек равен в своих правах со здоровым. У нас по закону вроде бы тоже, но только на бумаге. Попробуй «положительный» человек сказать о своем диагнозе, и его под любым предлогом не примут на работу.

Мы никак не можем осознать, что ВИЧ — такая же болезнь, как и остальные. И люди могут заразиться ею случайно. Они же не преступники, и презирать их, подвергать гонениям за это нельзя! И тем более, уж ни в чем не виноваты инфицированные малыши, а ведь их могут не взять в детский сад или школу.

Судьба свела меня с замечательной семьей, которая взяла под опеку двух ВИЧ-инфициронных девочек. Родившая их женщина (язык не поворачивается назвать ее матерью) оставила их еще в роддоме. У одной девочки ВИЧ, славу богу, не подтвердился. А у второй — есть. Какие трудности пришлось пережить этим благороднейшим людям! Они жили на одну отцовскую зарплату. Мама работать не могла, потому что девочек не принимали в детский сад. Трудности были и со школой. Например, в одной маме прямо так и сказали, что она может резать директрису на кусочки, но ВИЧ-инфицированного ребенка не возьмут! Резать на кусочки неграмотную директрису не стали. Пошли в другую школу. И там руководитель сказала, что она сама работала в школе за рубежом и там никакого значения диагнозу ребенка не придают!Хорошо, что не все еще наши педагоги вчера «вышли из пещеры».

Но «в пещере» остаются даже некоторые врачи. Ведь ВИЧ-инфицированным иногда отказывают в помощи хирурги, стоматологи, медсестры в процедурных кабинетах. И тогда за права пациентов вступаются сотрудники Центра и члены общественных организаций. Например, при одной такой организации « Центр Инновации» есть даже детская группа, куда ходят ВИЧ-инфицированные детишки или дети матерей с ВИЧ-инфекцией. Здесь воспитатели с ребятишками не только занимаются и играют, но следят, чтобы они принимали лекарства.

Чтобы помочь ВИЧ-инфицированным детям встать на ноги и жить достойно, в Усть-Ижоре, под Петербургом была открыта единственная в России республиканская инфекционная детская больница. Когда главный врач больницы Евгений Воронин, большой и улыбчивый мужчина, входит в отделение, где живут ВИЧ-инфицированные дети-сироты, малышня с радостным визгом залезает ему на руки.

В детских домах обычно сотрудникам не рекомендуют слишком приближать к себе детишек, чтобы ребенок зря не надеялся, что воспитательница его усыновит. Здесь же, наоборот, сотрудникам говорят: ласкайте ребят, пейте с ними чай, обнимайте их. Малыши должны чувствовать, что они такие же, как все, их любят, а не презирают и сторонятся.

Здесь дети-сироты вовсе не выглядят больными и обделенными судьбой! Они окружены заботой и вниманием. Занимаются спортом, поют и танцуют. Некоторые уже ходят в школу. А главный врач сам ходил к директорам школ и рассказывал им о своих детях.

И еще что удивительно: из этого детского отделения стали брать в семьи много детей, причем, не иностранные усыновители и опекуны, а наши, российские.

Да, у нас еще много людей, которые готовы сослать на необитаемый остров тех, кто является носителем вируса ВИЧ. Такое было в свое время и в зарубежных странах. Например, в Англии люди сторонились ВИЧ-инфицированных детей, пока к ним в больницу не пришла принцесса Диана и целую неделю ухаживала за ними. И после этого таких детей стали брать в семьи.

Пожать руку ВИЧ-инфицированному человеку пока у нас чуть ли не подвиг. Это при том, что сегодня в Петербурге официально зарегистрировано 40 тысяч ВИЧ-инфицированных людей. А специалисты говорят, что в действительности сейчас в нашем городе может насчитываться 100–120 тысяч ВИЧ-инфицированных людей.

Причем, они даже могут не знать об этом, но быть вирусоносителями. СПИД без лечения может проявиться через 7 и более лет. Вот и считайте, сколько людей сможет заразить такой человек! Причем, не обязательно только через грязный шприц наркомана; сейчас все чаще и чаще люди заражаются половым путем.

Так что врачи рекомендуют после каждой сомнительной интимной встречи или укола наркотиков, перед тем, как зачать ребенка, обязательно сдать анализ на ВИЧ.

Так что хотим мы или нет, нам придется посмотреть в лицо этой грозной болезни.

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