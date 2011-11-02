Если у вас гастрит
№ 43(284) от 03.11.2011 [«Аргументы Недели », Подготовила Полина ЧУМАКОВА ]
Слышала, что при гастритах и частых несварениях желудка нельзя есть свежие овощи и фрукты? Почему?
Ксения, Омск
- Действительно, свежие овощи и фрукты не рекомендуется употреблять при неполадках в ЖКТ. В них очень много экстрактивных веществ, грубой клетчатки и природных кислот, которые раздражают и без того воспалённую слизистую желудка и кишечника. Если вы не можете исключить из рациона фрукты и овощи, замените свежие плоды на печёные, отварные и тушёные. Их действие не так агрессивно влияет на желудочно-кишечную среду.
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