Если у вас гастрит

Слышала, что при гастритах и частых несварениях желудка нельзя есть свежие овощи и фрукты? Почему?

Ксения, Омск

- Действительно, свежие овощи и фрукты не рекомендуется употреблять при неполадках в ЖКТ. В них очень много экстрактивных веществ, грубой клетчатки и природных кислот, которые раздражают и без того воспалённую слизистую желудка и кишечника. Если вы не можете исключить из рациона фрукты и овощи, замените свежие плоды на печёные, отварные и тушёные. Их действие не так агрессивно влияет на желудочно-кишечную среду.