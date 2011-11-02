Недуг поражает орган слуха
№ 43(284) от 03.11.2011 [«Аргументы Недели », Владимир ЯШИН, врач ]
Каковы признаки болезни Меньера? Чем её лечат?
Нина Викторовна, Архангельск
- При этой болезни, названной в честь открывшего её французского врача Меньера, поражается рецепторный аппарат органа слуха и увеличивается количество ушной лимфы. Причиной возникновения недуга могут быть нарушения обмена веществ и функции эндокринных желёз, а также аллергия, гиповитаминозы. Заболевание проявляется приступами внезапного головокружения, которое может привести к падению, а также шумом в ушах, тошнотой, рвотой. При лёгкой форме болезни Меньера пациенту назначают соответствующие медикаменты, кислородную терапию, лечебную физкультуру. К хирургическому вмешательству прибегают тогда, когда больному грозит полная потеря слуха.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес