Недуг поражает орган слуха

Каковы признаки болезни Меньера? Чем её лечат?

Нина Викторовна, Архангельск

- При этой болезни, названной в честь открывшего её французского врача Меньера, поражается рецепторный аппарат органа слуха и увеличивается количество ушной лимфы. Причиной возникновения недуга могут быть нарушения обмена веществ и функции эндокринных желёз, а также аллергия, гиповитаминозы. Заболевание проявляется приступами внезапного головокружения, которое может привести к падению, а также шумом в ушах, тошнотой, рвотой. При лёгкой форме болезни Меньера пациенту назначают соответствующие медикаменты, кислородную терапию, лечебную физкультуру. К хирургическому вмешательству прибегают тогда, когда больному грозит полная потеря слуха.