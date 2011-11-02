Еду нужно запивать

С детства бабушка и мама твердили – запивай еду! Сейчас только и слышишь от диетологов, что это вредно. Так нужно запивать или нет?

Владимир, Клин

Отвечает диетолог Полина ЯНИНА:

- Запивать нужно, но не раньше, чем через 20–30 мин. после еды! Иначе жидкость помешает естественной выработке желудочного сока, и пища будет хуже перевариваться. Кроме того, это может вызвать неполадки в ЖКТ и недомогания – от обычных расстройств и несварений до гастритов и язвы желудка!