Еду нужно запивать
№ 43(284) от 03.11.2011 [ «Аргументы Недели » ]
С детства бабушка и мама твердили – запивай еду! Сейчас только и слышишь от диетологов, что это вредно. Так нужно запивать или нет?
Владимир, Клин
Отвечает диетолог Полина ЯНИНА:
- Запивать нужно, но не раньше, чем через 20–30 мин. после еды! Иначе жидкость помешает естественной выработке желудочного сока, и пища будет хуже перевариваться. Кроме того, это может вызвать неполадки в ЖКТ и недомогания – от обычных расстройств и несварений до гастритов и язвы желудка!
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес