Целебный шафран
№ 43(284) от 03.11.2011 [ «Аргументы Недели » ]
Какими лечебными свойствами обладает шафран?
Ирина, Уфа
- Целебные свойства шафрана посевного известны медикам с давних времён. Например, водный настой этого растения является хорошим мочегонным средством, и народные медики рекомендуют применять его при мочекаменной болезни, цистите, уретрите.
Кроме того, его используют как противосудорожное средство для профилактики приступов у больных эпилепсией. Настой шафрана обладает также противовоспалительным, успокаивающим и спазмолитическим действиями. Рецепт приготовления настоя таков: 2 ч. л. рылец пестиков растения заливают 1,5 стакана крутого кипятка, настаивают в течение часа, процеживают и принимают три раза в день по одной столовой ложке.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес