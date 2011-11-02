Целебный шафран

Какими лечебными свойствами обладает шафран?

Ирина, Уфа

- Целебные свойства шафрана посевного известны медикам с давних времён. Например, водный настой этого растения является хорошим мочегонным средством, и народные медики рекомендуют применять его при мочекаменной болезни, цистите, уретрите.

Кроме того, его используют как противосудорожное средство для профилактики приступов у больных эпилепсией. Настой шафрана обладает также противовоспалительным, успокаивающим и спазмолитическим действиями. Рецепт приготовления настоя таков: 2 ч. л. рылец пестиков растения заливают 1,5 стакана крутого кипятка, настаивают в течение часа, процеживают и принимают три раза в день по одной столовой ложке.