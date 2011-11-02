//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Здоровье

Коварный бруцеллёз

№ 43(284) от 03.11.2011 [ «Аргументы Недели » ]

Коварный бруцеллёз

У моего родственника обнаружили бруцеллёз. Насколько опасна эта болезнь? Как её лечат?

            Александр Борисович, Воронежская область

Отвечает врач Владимир ЯШИН:

- Бруцеллёз – это тяжёлое инфекционно- аллергическое заболевание, при котором поражается опорно-двигательный аппарат, нервная, сердечно-сосудистая, урогенитальная и другие системы организма. Источником инфекции являются больные животные: овцы, козы, крупный рогатый скот, свиньи, а на Крайнем Севере и олени. Чаще всего этот недуг встречается у работников животноводства – пастухов, доярок, зоотехников, ветеринаров, но может быть и у людей, не связанных с этими профессиями.

Инфекция передаётся при прямом контакте с больным животным, а также при употреблении в пищу заражённого мяса, молока и молочных продуктов. Возбудители заболевания – бруцеллы – проникают в организм человека через повреждённую кожу, слизистые оболочки пищеварительного тракта и дыхательных путей. Микробы захватываются иммунными клетками тканей, размножаются в них и с током лимфы распространяются по всему организму.

Инкубационный (скрытый) период при бруцеллёзе длится от 7 до 30 дней и более. Продолжительность его напрямую зависит от количества попавших микробов и сопротивляемости организма. Поэтому клиническая картина заболевания может варьироваться как по длительности течения, так и по разнообразию симптомов. Обычно для начального периода болезни характерны недомогание, слабость, снижение аппетита, повышенная утомляемость.

Затем наступает разгар заболевания, сопровождающийся ознобом, повышением температуры до 39–40 градусов, обильным потоотделением. Причём лихорадка у больного, как правило, длительная. Общее состояние характеризуется также расстройством пищеварения, болями в мышцах и суставах. Ещё один важный симптом – увеличение печени и селезёнки. Кроме того, на коже могут появляться аллергические высыпания, например в виде крапивницы.

 Бруцеллёз – коварный недуг. Он склонен к хроническому течению и чреват опасными осложнениями, в частности миокардитом – воспалением сердечной мышцы. Поэтому при появлении первых признаков болезни надо незамедлительно обратиться к врачу, который после осмотра пациента направит его на обследование. Для точной диагностики необходим анализ крови, чтобы определить в ней наличие антител к возбудителям заболевания. Ещё одно исследование – кожная проба – позволит установить чувствительность больного к бруцеллам.

Основную роль в процессе лечения играют антибиотики, которые оказывают антибактериальное действие, приводят к снижению температуры, уменьшению интоксикации и потоотделения. Кроме того, для лечения больных используют симптоматические (обезболивающие, противовоспалительные) и общетонизирующие средства. В тяжёлых случаях после проведения курса антибиотиков назначают вакцинотерапию. При хроническом бруцеллёзе с преимущественным поражением центральной и периферической нервной системы применяются гормональные препараты.

Что касается средств народной медицины, то целители советуют больным, особенно при поражении суставов, пить смесь соков моркови и сельдерея (или тыквы) в соотношении 700 на 300 граммов. Полезен также грейпфрутовый сок. После прекращения острых проявлений заболевания показаны солнечные ванны и различные физиотерапевтические процедуры. Для закрепления эффекта больным рекомендуется санаторно-курортное лечение.

Говоря о профилактике бруцеллёза, следует ещё раз напомнить, что возбудители заболевания попадают в организм человека при употреблении недостаточно проваренного и прожаренного мяса, сырого молока и молочных продуктов (сыр, масло, творог, брынза). Поэтому лучше обходить стороной уличные палатки, где торгуют едой сомнительного качества. И ещё: поскольку заболеваемость бруцеллёзом зачастую носит профессиональный характер, очень важны согласованные действия медицинских и ветеринарных работников. Это, в частности, касается оперативного обмена информацией о выявленных случаях заболевания и о результатах обследования работников животноводческих хозяйств, подозрительных с точки зрения возможного заражения.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//В мире

Украинский политолог раскрыл единственную возможность завершить войну в Донбассе

Украинский политолог раскрыл единственную возможность завершить войну в Донбассе

Украинский политический эксперт Михаил Погребинский рассказал, какие действия необходимо предпринять Киеву, чтобы завершить войну в Донбассе. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре со СМИ.

//В мире

Аксенов призвал Зеленского выходить из "экранного образа" и пригласил в Крым

Аксенов призвал Зеленского выходить из "экранного образа" и пригласил в Крым

Глава Республики Крым Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому уже выйти из образа экранного героя Василия Голобородько из сериала "Слуга народа". И пригласил приехать в Крым.

//В мире

Украина опасается угрозы «вторжения» России

Украина опасается угрозы «вторжения» России

Официальный представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий сделал странное заявление о том, что якобы Россия готовит «вторжение» на территорию Украины.

//новости партнеров

//В мире

Предсказаны опасные для России последствия вероятной покупки США Гренландии

Предсказаны опасные для России последствия вероятной покупки США Гренландии

Возможное приобретение Соединенными Штатами Гренландии у Дании будет иметь опасные последствия для Российской Федерации. Такой прогноз опубликовали некоторое время назад в отечественной блогосфере.

//В мире

Семь реалистичных сценариев конца света обозначили в зарубежных СМИ

Семь реалистичных сценариев конца света обозначили в зарубежных СМИ

Обозначены семь реалистичных сценариев гибели человечества. Данные варианты перечислил журналист Брайан Уолш, который является автором книги «Последние времена: краткий справочник по Концу Света».

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Экс-депутат Рады обнародовал документы о катастрофическом состоянии армии Украины

Экс-депутат Рады обнародовал документы о катастрофическом состоянии армии Украины

Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады, обнародовал документы Минобороны Украины, свидетельствующие о катастрофическом состоянии армии страны. Об этом рассказывается в публикации, появившейся в СМИ.

//Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов отпразднуют свадьбу с размахом. Приглашены 300 человек

Собчак и Богомолов отпразднуют свадьбу с размахом. Приглашены 300 человек

Ксения Собчак и Константин Богомолов отпразднуют свадьбу с размахом. Знакомые режиссера рассказали, что в день свадьбы, ровно через неделю, в пятницу, 13, им пришлют СМС с адресом и временем.

//Непознанное

Астрологи назвали пять знаков Зодиака, к которым придет счастье до конца 2019 года

Астрологи назвали пять знаков Зодиака, к которым придет счастье до конца 2019 года

Астрологи определили по звездам, какие пять знаков Зодиака могут стать необычайно счастливыми уже в ближайшие месяцы, до конца года.

//Армия

В Минобороны подсчитали разведактивность у границ России за неделю

В Минобороны подсчитали разведактивность у границ России за неделю

В Минобороны подсчитали, сколько раз на этой неделе поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ РФ российские истребители. Данные приводит "Красная звезда".

//Новости партнеров

//В мире

Пентагон: каждый четвертый служащий ВМС США страдает ожирением

Пентагон: каждый четвертый служащий ВМС США страдает ожирением

Пентагон провел исследование и выяснил, что в настоящий момент каждый четвертый служащий Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки страдает от ожирения, что существенно снижает боеготовность ВМС.

//Общество

Демограф предложил возродить в России налог на бездетность

Демограф предложил возродить в России налог на бездетность

Российский демограф Юрий Крупнов предложил облагать налогом россиян старше 18 лет. По задумке, платить будут не только бездетные граждане - от оплаты освободят лишь многодетные семьи.

//Новости СМИ2

//Жаркое из блогов

Великая от Черного моря до Эгейского

Великая от Черного моря до Эгейского

В 80-е годы у нас в Старом Осколе было очень много болгар. Они по программе социалистической братской помощи занимались строительством. Ну как "занимались", получали две зарплаты, в Болгарии одну и в России вторую, и строили скажем так себе. Не лучше наших строителей. Но надо же было "кормить" чем то страны соцлагеря. Вот даже памятник у нас в городе стоит "болгаро-советской дружбе." А еще по всему Союзу было валом болгарских маринованных огурчиков, помидор и лечо.

//В мире

Эксперт объяснил невозможность полного отвоевания Донбасса силами ДНР и ЛНР

Эксперт объяснил невозможность полного отвоевания Донбасса силами ДНР и ЛНР

Народная милиция самопровозглашенных ДНР и ЛНР не может отвоевать у Украины всю территорию Донбасса. Такое мнение озвучил некоторое время назад ополченец и военный корреспондент Геннадий Дубовой.

//Шоу-бизнес

Гор в отсутствие Бабкиной веселится в обществе молодых девушек?

Гор в отсутствие Бабкиной веселится в обществе молодых девушек?

Бойфренд известной певицы Надежды Бабкиной, музыкант Евгений Гор привык рассчитывать на собственные силы. А потому, невзирая на свой роман с заслуженной артисткой, не планирует бросать работу.

//В мире

Журналист раскрыл причину нежелания Зеленского заканчивать конфликт в Донбассе

Журналист раскрыл причину нежелания Зеленского заканчивать конфликт в Донбассе

Президент Владимир Зеленский не хочет завершать вооруженный конфликт на территории Донбасса, продолжающийся с весны 2014 года. Такую точку зрения в телевизионном эфире озвучил украинский журналист Юрий Кот.

//Спорт

Сергей Кирьяков: Россия сильнее, но шотландцы выйдут как на последний бой

Сергей Кирьяков: Россия сильнее, но шотландцы выйдут как на последний бой

Сегодня сборная России сыграет отборочный матч ЕВРО-2020 в гостях против Шотландии. Бывший нападающий сборных СССР и России Сергей Кирьяков в интервью еженедельнику «Аргументы недели» вспомнил матчи, которые сыграл против сборной этой страны и высказал мнение о предстоящей игре.

//Экономика

Центробанк снизил ключевую ставку

Центробанк снизил ключевую ставку

Центральный банк Российской Федерации 6 сентября снизил ключевую ставку. Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 7 % годовых. Регулятор снизил этот показатель на 25 б. п.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова перешла на пельмени после диеты

Анастасия Волочкова перешла на пельмени после диеты

Балерина Анастасия Волочкова уже несколько недель почти ничего не ела, о чем сама честно рассказывала подписчикам. Однако накануне она показала в своем Instagram тарелку с пельменями.

//В мире

Президент Латвии: Я не называю этот монумент Памятником победы, а называю его памятником оккупантам

Президент Латвии: Я не называю этот монумент Памятником победы, а называю его памятником оккупантам

И вновь в Латвии подняли вопрос о Памятнике Освободителям от фашизма. Свое мнение высказал президент Латвии Эгил Левитс. Глава государства не считает уместным посещение Памятника Освободителям ни 9 мая, ни 8 мая, когда в Латвии официально отмечается День разгрома нацизма.

//Спорт

Лукашенко считает, что Беларусь может провести совместную Олимпиаду с Россией или Украиной

Лукашенко считает, что Беларусь может провести совместную Олимпиаду с Россией или Украиной

Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что Беларусь может провести Олимпийские игры совместно с Россией или Украиной. Лукашенко заявил, что в Белоруссии уже готовы несколько олимпийских объектов.

//В мире

Что останется от Польши в случае Третьей мировой войны?

Что останется от Польши в случае Третьей мировой войны?

Польская идея фикс – раздербанить Российскую империю, что в Смутные времена, что вместе с Наполеоном, что с Гитлером. Сегодня мечтают сделать это вместе с американцами.

//Происшествия

В Сочи дороги перекрыты селями после мощного ливня

В Сочи дороги перекрыты селями после мощного ливня

Власти Сочи принимают экстренные меры по расчистке автодорог, проезд по которым заблокировали сошедшие с гор сели, пишет "Интерфакс". Причиной оползней стали проливные дожди в регионе.

//В мире

Жители Казахстана протестуют против китайской экспансии

Жители Казахстана протестуют против китайской экспансии

Население крупных городов Казахстана вышло на акции против нарастания экспансии Китая. Митинги проходят как раз в тот момент, когда президент страны находится с официальным визитом в Пекине.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Федор Конюхов не поехал в Хабаровск поддерживать Вику Цыганову
2

Древний НЛО обнаружили в угольной шахте в России
3

«Пророчество Ванги» о скором уничтожении Соединенных Штатов опубликовали в сети
4

Обнародован прогноз о «последнем инфаркте» Украины, который она не переживет
5

На Ставрополье подростки разбились на угнанной у родителей машине

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры