Коварный бруцеллёз

У моего родственника обнаружили бруцеллёз. Насколько опасна эта болезнь? Как её лечат?

Александр Борисович, Воронежская область

Отвечает врач Владимир ЯШИН:

- Бруцеллёз – это тяжёлое инфекционно- аллергическое заболевание, при котором поражается опорно-двигательный аппарат, нервная, сердечно-сосудистая, урогенитальная и другие системы организма. Источником инфекции являются больные животные: овцы, козы, крупный рогатый скот, свиньи, а на Крайнем Севере и олени. Чаще всего этот недуг встречается у работников животноводства – пастухов, доярок, зоотехников, ветеринаров, но может быть и у людей, не связанных с этими профессиями.

Инфекция передаётся при прямом контакте с больным животным, а также при употреблении в пищу заражённого мяса, молока и молочных продуктов. Возбудители заболевания – бруцеллы – проникают в организм человека через повреждённую кожу, слизистые оболочки пищеварительного тракта и дыхательных путей. Микробы захватываются иммунными клетками тканей, размножаются в них и с током лимфы распространяются по всему организму.

Инкубационный (скрытый) период при бруцеллёзе длится от 7 до 30 дней и более. Продолжительность его напрямую зависит от количества попавших микробов и сопротивляемости организма. Поэтому клиническая картина заболевания может варьироваться как по длительности течения, так и по разнообразию симптомов. Обычно для начального периода болезни характерны недомогание, слабость, снижение аппетита, повышенная утомляемость.

Затем наступает разгар заболевания, сопровождающийся ознобом, повышением температуры до 39–40 градусов, обильным потоотделением. Причём лихорадка у больного, как правило, длительная. Общее состояние характеризуется также расстройством пищеварения, болями в мышцах и суставах. Ещё один важный симптом – увеличение печени и селезёнки. Кроме того, на коже могут появляться аллергические высыпания, например в виде крапивницы.

Бруцеллёз – коварный недуг. Он склонен к хроническому течению и чреват опасными осложнениями, в частности миокардитом – воспалением сердечной мышцы. Поэтому при появлении первых признаков болезни надо незамедлительно обратиться к врачу, который после осмотра пациента направит его на обследование. Для точной диагностики необходим анализ крови, чтобы определить в ней наличие антител к возбудителям заболевания. Ещё одно исследование – кожная проба – позволит установить чувствительность больного к бруцеллам.

Основную роль в процессе лечения играют антибиотики, которые оказывают антибактериальное действие, приводят к снижению температуры, уменьшению интоксикации и потоотделения. Кроме того, для лечения больных используют симптоматические (обезболивающие, противовоспалительные) и общетонизирующие средства. В тяжёлых случаях после проведения курса антибиотиков назначают вакцинотерапию. При хроническом бруцеллёзе с преимущественным поражением центральной и периферической нервной системы применяются гормональные препараты.

Что касается средств народной медицины, то целители советуют больным, особенно при поражении суставов, пить смесь соков моркови и сельдерея (или тыквы) в соотношении 700 на 300 граммов. Полезен также грейпфрутовый сок. После прекращения острых проявлений заболевания показаны солнечные ванны и различные физиотерапевтические процедуры. Для закрепления эффекта больным рекомендуется санаторно-курортное лечение.

Говоря о профилактике бруцеллёза, следует ещё раз напомнить, что возбудители заболевания попадают в организм человека при употреблении недостаточно проваренного и прожаренного мяса, сырого молока и молочных продуктов (сыр, масло, творог, брынза). Поэтому лучше обходить стороной уличные палатки, где торгуют едой сомнительного качества. И ещё: поскольку заболеваемость бруцеллёзом зачастую носит профессиональный характер, очень важны согласованные действия медицинских и ветеринарных работников. Это, в частности, касается оперативного обмена информацией о выявленных случаях заболевания и о результатах обследования работников животноводческих хозяйств, подозрительных с точки зрения возможного заражения.