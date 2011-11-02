Властелин женщин

Три тайны из жизни женщины

Вспомним ухмылки отдельных представителей сильного пола, когда они «перемывают» косточки знакомых дам: Ха, женщина – это не мужчина!

А ведь, и правда. В женском организме много специфических тайн. Благополучие, успехи на работе и дома у женщин необычайно сильно зависят от маленькой железы. Ее называют щитовидной, возможно потому, что она словно щит помогает стойко переносить жизненные коллизии, стрессы и даже удары судьбы. Именно она, находясь в комфортном состоянии, дает нам заряд бодрости и хорошего настроения.

Но в отличие от мужчин, неприятные проблемы со щитовидной железой у женщин возникают в 10-15 раз чаще! И это не удивительно. В периоды серьезной гормональной перестройки женская щитовидка подвергается таким колоссальным нагрузкам, какие мужскому организму, можно сказать, и не снились.

Во-первых, это период полового созревания. От того, хорошо ли в ту пору работала щитовидная железа, напрямую зависит, сколь полноценным будет развитие и «созревание» девушки.

Во-вторых, беременность. Чтобы дать организму огромное количество гормонов, необходимое для формирования ребенка, щитовидка вынуждена, как говорится, «лезть из кожи». Даже у совершенно здоровых женщин она увеличивается на 10-15%!

И, наконец, период климакса. Через это испытание щитовидная железа далеко не всегда проходит без крупных потерь. То есть, без серьезного ущерба для здоровья женщины, вплоть до онкологических заболеваний щитовидки и молочной железы. И виновен во всех этих случаях, как правило, дефицит в организме йода. Йод здесь всему голова. Он является главнейшей составляющей гормонов щитовидки. И потому остро необходим на всех этапах жизни женщины.

Чем русская земля не богата?

По данным Института питания РАМН, в той или иной степени, йододефицит испытывают почти 80% жителей России! И дело тут вовсе не в специфике организма русского человека, а в особенностях наших земель. Не богаты они йодом. А, значит, мало его и в выращиваемых сельхоз культурах, и в мясе, и в молоке. Россияне стали меньше потреблять морской рыбы и морепродуктов, в которых содержится йод. Так что приходится щитовидной железе «крутиться», работать на пределе возможного.

Вот и возникает вопрос: что же нам делать? Как именно лучше восполнять дефицит йода? Ответ, можно сказать, подсказан жизнью. Надо делать то, что давно уже практикуется в развитых странах, – регулярно принимать таблетированные препараты йода! Тем более что в России выпускается йодосодержащий препарат нового поколения – «Йод-Актив». Запомните его название! Он разработан в научном центре Академии медицинских наук под руководством академика РАМН А. Ф. Цыба.

В основу биологически активной добавки «Йод-Актив» положен хорошо воспринимаемый организмом человека йод, который ученые встроили в молекулу молочного белка. Это особый, как говорят сами разработчики, «умный йод». Организм потребляет его ровно столько, сколько ему надо для нормальной работы. А это очень важно. Ведь исключается риск передозировки, которая так же опасна, как и нехватка йода. Особенно для женщин! Для них «лишний» йод – просто катастрофа. Чуткий женский организм на передозировку реагирует лавиной новых гормональных сбоев.

По сути, новый препарат, словно специально создан для женщин. Именно для их организма чрезвычайно ценны такие его качества, как мягкость и особая деликатность воздействия. К тому же, это «инструмент» очень тонкой настройки гормональной системы. Что вполне объяснимо, ведь разрабатывался «Йод-Актив» в научном центре мирового класса.

Освоил выпуск препарата московский Завод экопитания и экотехники «ДИОД».

– Как часто и в каких дозах надо принимать «Йод-Актив»? – спросил я у разработчиков.

– Худо-бедно, но с пищей и водой мы все же получаем ежедневно 40-50 мкг йода, – разъяснили ученые. – Однако, по нормам ВОЗ для нормальной жизни человеку необходимо, как минимум, 150 мкг! Поэтому детям и взрослым в день, вдобавок к тому йоду, что мы получаем с пищей, достаточно одной таблетки «Йод-Актива 100». А вот женщинам в острый период гормональной перестройки требуется йода больше – уже 2 такие таблетки в день. Это, конечно, примерный расчет. Но скажем сразу, принимать йодосодержащие препараты имеет смысл регулярно. Иначе, йододефицит не одолеть.

Р.S. Скажем честно, все хотят быть красивыми, здоровыми и, конечно, стройными. Тогда стоит запомнить – нехватка в организме йода приводит к тому, что щитовидка уже не может вырабатывать гормоны в количествах, достаточных для эффективного «сжигания» жиров и углеводов. Вот так и возникают знакомые многим непреодолимые трудности в сбрасывании веса. Но это не все. Из-за плохой работы щитовидки женщину начинают мучить отеки вокруг глаз, рук, лодыжек, ступней. Это само по себе тяжело, к тому же все время таскать на себе от 2 до 5 килограммов абсолютно ненужной жидкости. Отсюда вывод: если решили похудеть, начинайте с устранения дефицита йода в организме. Иначе, вам вряд ли, удастся добиться столь желанной стройности и красоты. Природу не обманешь!

Не является лекарством. СГР № 77.99.23.3.У.6518.6.05. На правах рекламы

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