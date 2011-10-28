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Аритмия : лекарства или операция?

В Центре Алмазова считают, что в каждом случае решать нужно индивидуально

№ 42(283) от 27.10.2011 [«Аргументы Недели Санкт-Петербург», Записал Сергей АЛЕХИН ]

Аритмия : лекарства или операция?

Вопросы, присланные в петербургскую редакцию «АН», объединены одной темой: сердечная аритмия и как с ней бороться? В поисках ответа на этот вопрос мы отправились в Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. В. А. Алмазова.

Нашим читателям отвечает заведующий отделом рентгенохирургии и электрокардиостимуляции, руководитель службы аритмологии, член правления Российского общества аритмологов, доктор медицинских наук Дмитрий Сергеевич Лебедев.

- Дмитрий Сергеевич, сначала один общий вопрос: почему при вызове «неотложки» врачи стараются прежде всего уговорить больного на госпитализацию, нежели купировать приступ в домашних условиях. Неужели аритмия так опасна?

— Вы только представьте, что каждый пятый инсульт случается именно по вине аритмии. Во время длительного приступа кровь сгущается и превращается в тромб. Потом вдруг ритм восстанавливается, и сгусток крови, словно снаряд, летит в головной мозг, что приводит, как минимум, к инсульту, а то и к летальному исходу. Именно поэтому больному прежде всего и предлагают находиться под наблюдением в больнице. Фибрилляция является самым распространенным видом нарушений ритма сердца. При этом заболевании мышечные волокна верхних камер сердца (предсердий) начинают сокращаться очень часто и хаотично. Сердцебиение, нерегулярный пульс, одышка, слабость, боли в грудной клетке — все это симптомы фибрилляций. С возрастом риск развития этого заболевания повышается, а к группе риска прежде всего относятся люди с повышенным давлением и сахарным диабетом. В одном только Санкт-­Петербурге этой аритмией страдают десятки тысяч пациентов. И тут важно помнить, что фибрилляция  — это путь к инсульту.

— Вот выдержка из письма нашего читателя Виктора Почекунина: «Моему знакомому, страдающему от аритмии, как и я, сделали абляцию, но, увы, приступы аритмии у него возобновились. Насколько эффективно ее лечение оперативным путем?»

— Все зависит от возраста и состояния больного. Естественно, что более эффективный результат от абляции достигается у больных до 60 лет. Люди же старшего возраста избавляются от аритмии в 60 процентах случаев. Нужно учитывать и то, что есть такие формы аритмии, которые и лечить не надо.

Для абляции мы тщательно отбираем больных из тех, кто очень часто оказывается в больницах. Да, спастись от жизнеугрожающих аритмий можно с помощью хирургического вмешательства, но если больному за 60, то и после абляции в некоторых случаях аритмия может повториться. Бывает, что мы делаем и повторные операции.

— А что такое абляция?

— На сегодняшний день это самый современный метод лечения фибрилляции предсердий. Катетеры, вводимые в сердце через периферические сосуды, точнее — в предсердие, на внутренней поверхности которого располагается очаг патологической активности. На их наконечники подается электрический ток высокой частоты, нейтрализующий этот очаг, благодаря чему и удается предотвратить развитие приступов аритмии. Но, повторю, нужно рассматривать каждый случай в отдельности, общих рекомендаций быть не может, ведь кто­то обходится и правильно подобранными препаратами.

— А вот как раз вопрос по поводу лекарств. С. М. Алексеев спрашивает: «Пытаюсь избавиться от аритмии четыре года. В разных больницах мне назначали разные лекарства, принимал долго кардорон, пропафенон, сотагиксал, сотоллекс, ритманорм, престариум и другие… Каков принцип действия этих препаратов? Что сегодня принимать наиболее эффективно? Положительного­то результата пока нет…»

— Люди наши устроены так, что проч­тя где-­нибудь о новом препарате, начинают принимать его, не задумываясь о последствиях. Если все, например, «сядут» на кардорон, ничего хорошего из этого не выйдет. Антиаритмических препаратов не так много, это очень узкий круг лекарств и больным они хорошо известны. Осложнения после антиритмиков могут быть вплоть до фатальных. Все они разной силы, и принимать их можно только под наблюдением врача. На мой взгляд, советы по радио или с экрана телевизора ни к чему хорошему привести не могут. Так что рекламу тем или иным новым либо старым лекарствам давайте делать не будем. Если у вашего читателя после приема назначенных лекарств нет улучшений, нужно обраться к аритмологам – специалистам по нарушениям ритма сердца. У нас в городе этой проблемой занимается несколько клиник. В нашем Центре, например, работает Консультативно­диагнастический центр, где можно записаться на прием к специалисту­аритмологу. Нужно, конечно, предварительно собрать необходимые анализы, сделать кардиограмму, суточный мониторинг, взять направление на консультацию из поликлиники по месту жительства. Как дальше проводить лечение, в каждом случае решается индивидуально.

Дмитрий Сергеевич, есть весьма распространенное мнение о том, что лечиться за рубежом более надежно. Вот и наш читатель из Петразоводска Е. Г. Гухунданов спрашивает о том, насколько целесообразно оперироваться, например, в Гамбурге. А каковы сегодня успехи наших медиков, есть ли значительные прорывы в области борьбы с аритмией?

— Естественно, право выбора всегда остается за больным, тем более, если у него есть финансовая возможность сделать операцию за рубежом. Не буду давать оценку работе наших немецких коллег, опыт у них, конечно, богатый. Бригада наших специалистов проходила стажировку в Германии и Голландии, мы хорошо знаем, как обстоят там дела, а поэтому могу сказать, что наши специалисты и наше сегодняшнее оснащение высокотехнологичным оборудованием соответствуют европейскому уровню. Конечно, условия послеоперационного периода пребывания в европейской клинике гораздо выше, чем в наших больницах. Но и цена впечатляет!

Что же касается прорывов, то тут есть что рассказать. Пол­тора года тому назад, например, впервые в России в нашем Центре начали делать операции при фибрилляции предсердий с помощью криотехнологий. Кстати, такие операции доступны пока только в Санкт­-Петербурге. Суть их в том, что воздействие осуществляется с помощью заморозки очагов паталогической электрической активности сердца. Отличием такого воздействия являются безопасность и малая травматичность, возможность делать и в молодом, и даже в детском возрасте при появлении первых симптомах аритмии. Такой метод лечения может стать альтернативой приему противоаритмических препаратов. Используем мы и катетерную абляцию, о которой я уже говорил.

Весной этого года у нас была сделана операция имплантации автоматического кардиовертора­дефибриллятора ребенку 6 лет с врожденным синдромом внезапной смерти. Девочка несколько раз переживала клиническую смерть. Имплантированный прибор позволил в автоматическом режиме проводить купирование жизнеопасной аритмии разрядом электрического тока. Кстати, стоимость таких аппаратов от 400 до 900 тысяч рублей. Есть у нас и един­ственный в стране роботизированный комплекс, являющийся по сути «элект­ронной рукой хирурга», он защищает его от рентгеновского воздействия и позволяет выполнять тончайшие внутрисердечные вмешательства при помощи компьютера, находясь в другом помещении.

— А операции с помощью Интернета возможны?

— Не только возможны, за рубежом их уже делают. Например, доктор находился в Милане, а больной — в Бостоне. Стоит это, конечно, немало. Не исключено, что в будущем году такой робот появится и в нашем Центре. Тогда, сидя перед экраном монитора, можно будет, например, оперировать больного, лежащего в больнице Архангельска.

— Есть в нашей почте и вопросы по поводу квот. К. Б. Звонареву 71 год, он живет в Псковской области и интересуется, как получить квоту на операцию в Центр Алмазова.

— В таком возрасте, конечно, гарантировать стопроцентное избавление от аритмии сложно, да и неизвестно, есть ли показания для операции. Так что первый шаг — это обследование, причем, весьма серьезное. Наш Центр — Северо­Западный, и сегодня мы оперируем больных со всего нашего региона. Таких 40%, остальные — петербуржцы. Но есть больные даже из Дагестана и Волгограда. Но вот вопрос о квотах, думаю, беспокоит очень многих. И не только больных, но и нас, врачей. Ситуация с получением квот нынче непростая.

До сих пор квоты строго разделялись на городские и федеральные. Ныне часть федеральных квот стала почему­то «распыляться» по городским медучреждениям. А наш Федеральный Центр стал получать их гораздо меньше. В прошлом году мы сделали две тысячи операций, в этом не получится и полутора тысяч. Сейчас у нас на «листе ожидания», который, кстати, находится на портале Минздравсоцразвития, значительная очередь. В августе и сентябре мы сделали очень мало операций, финансирование отсутствовало вообще. Такая ситуация и в других Федеральных Центрах. Сейчас начались подвижки, но весьма незначительные. До конца года нам дали финансирование на 300 квот. Реальная же потребность в разы выше. Что будет дальше, прогнозировать трудно, все зависит от того, каково будет в будущем финансовое положение в стране. В по­следние годы в России построено несколько крупных медицинских центров, оснащенных дорогостоящим и самым современным оборудованием. Там работают врачи высочайшей квалификации, и нетрудно догадаться, чем для них могут обернуться такие простои. Но, главное, возникает еще один вопрос: зачем тогда строить эти дорогие центры, если у государства не окажется средств на лечение людей с помощью этого высокотехнологического оборудования? Согласитесь, найти больного, который мог бы сам оплатить операцию такого уровня, как делаем мы, очень сложно. И что будет в таком случае? Прогнозы меж тем не самые радужные…

— И еще несколько строк из одного письма. «Может ли помочь в борьбе с аритмией народная медицина, которой я лечусь всю жизнь?» — спрашивает наша читательница Нина Васильева.

— Как вспомогательное средство на ранней стадии — может быть. Но народная медицина никоим образом не должна подменять лечения, назначенного врачом. Я же не знаю ни одного случая, когда от аритмии вылечились каким­либо отваром. Традиционный врачебный совет: старайтесь вести здоровый образ жизни, насколько это возможно в наше время. И обязательно после 40 лет по крайней мере раз в 2–3 года посещайте кардиолога. Даже если сердце вас не беспокоит... 

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