Дача «подарила» радикулит

Закрывая дачный сезон, надорвали спину? Скорее всего, это радикулит!

Его частыми причинами являются физическая нагрузка, резкие движения, переохлаждения и подъём тяжестей. До визита к врачу помогут такие рецепты: обычный крем для тела (примерно 3–4 ст. л.) смешайте с 2–3 каплями эфирных масел пихты, корицы и камфоры. Перед сном смесь нанесите на больное место и втирайте до полного впитывания. Затем повяжите шерстяной шарф или платок. Повязку оставьте на ночь.

Вместо этого средства вы можете использовать любые готовые мази от радикулита (в аптеке – от 150 руб.). Унять боль поможет и такой компресс: на мелкой тёрке натрите среднюю чёрную редьку. Кашицу заверните в х/б ткань (ровным слоем) и приложите к больному месту. Сверху также повяжите шерстяной шарф. Компресс делайте на всю ночь.