Укрепляем волосы

Скажите, пожалуйста, как можно укрепить волосы?

Ольга, Ярославль

Отвечает врач-трихолог Илья Зотов:

- Самый простой и верный способ укрепить волосы – подравнивать концы каждые два месяца и делать массаж головы с помощью массажной щётки. Стрижка избавляет волосы от секущихся кончиков, из-за которых разрушается структура всего волоса. К тому же повреждённые волосы отнимают у здоровой шевелюры и кожи головы много полезных питательных веществ. Массаж головы (3–4 раза в неделю по 15 мин.) улучшает кровообращение кожи и тем самым отлично укрепляет волосы и улучшает их рост. Ешьте больше продуктов, содержащих витамины группы B, кальций, железо, фосфор и белки. Эти витамины и микроэлементы в избытке содержатся в овсянке, яйцах, свиной и говяжьей печени, рыбе.