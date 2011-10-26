Укрепляем волосы
№ 42(283) от 27.10.2011 [ «Аргументы Недели » ]
Скажите, пожалуйста, как можно укрепить волосы?
Ольга, Ярославль
Отвечает врач-трихолог Илья Зотов:
- Самый простой и верный способ укрепить волосы – подравнивать концы каждые два месяца и делать массаж головы с помощью массажной щётки. Стрижка избавляет волосы от секущихся кончиков, из-за которых разрушается структура всего волоса. К тому же повреждённые волосы отнимают у здоровой шевелюры и кожи головы много полезных питательных веществ. Массаж головы (3–4 раза в неделю по 15 мин.) улучшает кровообращение кожи и тем самым отлично укрепляет волосы и улучшает их рост. Ешьте больше продуктов, содержащих витамины группы B, кальций, железо, фосфор и белки. Эти витамины и микроэлементы в избытке содержатся в овсянке, яйцах, свиной и говяжьей печени, рыбе.
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