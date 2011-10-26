Физкультура против астмы
№ 42(283) от 27.10.2011 [«Аргументы Недели », Владимир ЯШИН, врач ]
В чём заключаются нелекарственные методы лечения бронхиальной астмы у ребёнка? Насколько они эффективны?
Евгения, Челябинск
- К этим методам относятся в первую очередь закаливание и лечебная физкультура. Закаливание повышает сопротивляемость организма к различным недугам, прежде всего к простуде, поскольку именно на этом фоне чаще всего возникают обострения бронхиальной астмы. Приступать к закаливающим процедурам лучше всего в тёплое время года, предварительно проконсультировавшись у педиатра.
Больному ребёнку необходимы также специальные физические упражнения, направленные на тренировку дыхательных мышц и диафрагмы. Регулярные занятия такой гимнастикой облегчают течение заболевания и помогают эффективнее справляться с возникающими осложнениями.
Кроме того, в комплексном лечении бронхиальной астмы успешно используются различные виды массажа, иглорефлексотерапия и фитотерапия (лечение с помощью лекарственных растений).
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